Auto eléctrico 2026: Lo que cuesta cargarlo te va a sorprender

¿Cuánto consume un auto eléctrico por mes según el uso?

Para entender el impacto real, hay que mirar el consumo promedio. Un auto eléctrico urbano utiliza aproximadamente 15 kWh cada 100 kilómetros recorridos.

Si una persona maneja 1.000 kilómetros al mes, necesitará unos 150 kWh. Pero si el uso es intensivo, por ejemplo más de 250 kilómetros diarios, el consumo mensual puede superar fácilmente los 500 kWh.

En ese escenario, el costo de carga podría ubicarse cerca de los $290.000 mensuales bajo los planes más altos disponibles en la red pública.

Este dato es clave para conductores de aplicaciones, repartidores o flotas empresarias, donde el auto no es solo transporte sino herramienta de trabajo. Para ellos, la ecuación económica cambió de manera significativa.

¿Conviene cargar el auto eléctrico en casa o en la vía pública?

No todos los usuarios dependen exclusivamente de las estaciones públicas. Tanto los autos eléctricos como los híbridos enchufables permiten la carga domiciliaria, una alternativa que puede modificar el costo final.

En el hogar, el valor del kWh está atado a la tarifa eléctrica residencial, que puede resultar más conveniente según la categoría del usuario y los subsidios vigentes.

Además, el entorno urbano juega a favor. El frenado regenerativo, que recupera energía en desaceleraciones y frenadas, mejora la eficiencia y reduce el consumo en ciudad.

Por eso, el gasto mensual de un auto eléctrico no es idéntico para todos. Dos personas con el mismo modelo pueden tener costos muy distintos según recorridos, hábitos de manejo y tipo de recarga.

¿Cuántos autos eléctricos se venden en Argentina?

El crecimiento del segmento es evidente en los números. Durante 2025 se patentaron 1.279 vehículos eléctricos livianos en el país, lo que representó un salto del 129,6% frente a las 557 unidades registradas en 2024.

Aunque el volumen todavía es reducido frente al total del parque automotor argentino, la tendencia muestra una curva ascendente. El Chevrolet Spark lideró el ranking con 206 unidades patentadas, concentrando el 16,1% del mercado eléctrico local.

Auto eléctrico P.jpg

¿Cómo impacta el cupo de importación en el precio del auto eléctrico?

El Gobierno mantiene un régimen que permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el Derecho de Importación Extrazona del 35%, siempre que el valor FOB no supere los US$16.000.

El programa, que ya transita su tercer año y tiene vigencia por cinco, apunta a mejorar la competitividad y facilitar el acceso a modelos más accesibles.

Para evitar la llegada de microvehículos de prestaciones limitadas, se fijaron requisitos técnicos mínimos como peso superior a 400 kilos, potencia mayor a 15 kW y autonomía no menor a 80 kilómetros.

El cupo incluye autos eléctricos puros, híbridos convencionales, mild hybrid e híbridos enchufables. Esta diversidad tecnológica amplía la oferta y genera mayor competencia en el segmento.

