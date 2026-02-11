El texto definitivo de la reforma laboral ya está en manos del Senado y las billeteras virtuales quedaron fuera de carrera ante un pedido especial de los bancos y cámaras empresarias. De esta manera las fintech recibieron un duro revés que no esperaban.
Reforma laboral: el duro revés para las billeteras virtuales que nadie imaginó
La reforma laboral, que se tratará este miércoles en el Congreso, decidió brindar un duro revés a las billeteras virtuales. Festejan los bancos.
Este miércoles se debate la reforma laboral en el Congreso y desde el Gobierno modificaron ciertos puntos para que la ley se apruebe. Una de las propuestas era que las billeteras virtuales permitan el cobro de sueldos como una alternativa más, pero los bancos no lo permitieron.
Reforma laboral: billeteras virtuales quedaron afuera
El artículo 35 de la nueva reforma laboral establece que "las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial". De esta manera, los proveedores de servicios de pago quedan tachados.
Los bancos pidieron expresamente que las billeteras virtuales no sean una nueva alternativa para cobrar sueldos, ya que hasta el momento son dichas entidades las que tienen la potestad en cuanto a los haberes. Las fintech quisieron ganar terreno pero quedaron en el camino.
La propuesta de Mercado Pago de convertirse en banco sigue vigente, ya que bajo ese nombre podrían ofrecer muchos más servicios para sus usuarios. Sin embargo, la presión de entidades bancarias sigue apareciendo y pesa fuerte en este tipo de decisiones.
