Una pizzería de Buenos Aires fue elegida entre las 10 mejores del mundo

image Una pizzería de Buenos Aires elegida entre las 10 mejores del mundo. (Foto: Time Out).

La pizzería de Argentina elegida como la mejor

Si bien las pizzerías de calle Corrientes son muy prestigiosas e icónicas en la ciudad, esta vez no ingresaron en el ranking que realizó Time Out sobre una de las comidas más famosas del mundo: la pizza. En su lugar está un restaurante que apenas tiene cuatro sabores y marca la diferencia.