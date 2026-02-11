La gastronomía argentina siempre se destaca, ya sea con recetas nacionales o importadas. La pizza ya está en nuestro repertorio y una pizzería de Buenos Aires fue elegida por un ranking internacional como una de las diez mejores del mundo.
NO ES TRADICIONAL
Una pizzería de Buenos Aires fue elegida entre las 10 mejores del mundo
Una pizzería no tradicional de Buenos Aires fue elegida por un prestigioso ranking como una de las 10 mejores de todo el mundo.
Si bien la pizza se inventó en Italia, muchos otros países la fueron adaptando según sus costumbres y modificando tanto la receta como los ingredientes. Así nacieron otros estilos como la neoyorquina o la típica de Buenos Aires como puede ofrecer Güerrin o Banchero.
La pizzería de Argentina elegida como la mejor
Si bien las pizzerías de calle Corrientes son muy prestigiosas e icónicas en la ciudad, esta vez no ingresaron en el ranking que realizó Time Out sobre una de las comidas más famosas del mundo: la pizza. En su lugar está un restaurante que apenas tiene cuatro sabores y marca la diferencia.
Esta pizzería se llama Kalis y quedó en el octavo puesto dentro de un ranking de 18 pizzerías emblemáticas del mundo. La misma se destaca por tener pizzas artesanales estilo neoyorquino, donde la mozzarella y el pepperoni se realizan en el local. Los ingredientes son muy importantes y fundan las bases de este lugar.
Los primeros tres puestos del ranking se lo llevan, en primer lugar, Mama's Too de Nueva York; 180grammi Pizzeria Romana, en Roma y Short Road Pizza de Londres. Todas con estilos distintos pero sabores inconfundibles y que sin duda marcan la diferencia.
El ambiente de Kalis Pizza es relajado, bastante minimalista y con una barra de acero gris que permite sentarse a disfrutar de sus exquisiteces. También hay asientos con butacas y mesas altas, ideal para ir a comer de paso o en un contexto donde importa más el sabor que la comodidad.
------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Aerolíneas Argentinas amplía vuelos a Miami de cara al Mundial 2026
Las piletas de agua salada que todos eligen en Buenos Aires
Las fascinantes termas de Buenos Aires que todos visitan en verano
Las termas de Buenos Aires que todos visitan por sus precios bajos