Tiembla Eduardo Domínguez: Estudiantes podría perder a su figura excluyente

Eso sí, según informó Diego Monroig, en caso de que el club de la Ribera decida quedarse con el pase del colombiano, cambiarían las condiciones de la oferta.

César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, aseguró que el Pincha no se movería un ápice del dinero inicial que había ofrecido el Xeneize. "Boca iba a poner 4,5 millones de dólares por el 100% del pase. El León iba a recibir 3,2 millones de ese dinero total.", aseguró.

Por lo pronto, Cetré se entrenó con Estudiantes este 11 de febrero y todo hace indicar que sería considerado por Eduardo Domínguez para el clásico ante Gimnasia del próximo domingo 15 de febrero desde las 17 horas.

Tiembla Eduardo Domínguez: vienen por la figura de Estudiantes

Si bien Edwuin Cetré es un jugador muy importante, hay consenso en Estudiantes de La Plata que el mejor jugador del Pincha es Cristian Medina.

El ex Boca le da mucha dinámica al mediocampo de Domínguez y por eso mismo es muy valorado por los simpatizantes del Pincha.

Botafogo ya había sondeado en el inicio del mercado de pases al volante pero luego fue inhibido, por lo que no pudo incorporar.

El Fogao levantó las inhibciones y ahora volvería a la carga por Medina.

El periodista Mateo González, aseguró: "Botafogo vuelve a la carga por Cristian Medina. El club brasileño tomó un préstamo de 20 millones de dólares para levantar inhibiciones. El Fogao tiene hasta mañana para presentar la lista de buena fe para la fase previa de la Libertadores. Estudiantes viene trabajando para retenerlo y el Kily prefiere quedarse a la espera de una oferta europea".

Cabe recordar que Foster Gillett también juega un papel fundamental en el futuro ya que el pase del volante pertenece al grupo inversor.

Por lo pronto, el deseo del futbolista sería seguir en el Pincha seis meses más aunque Botafogo viene con todo por él.

Ahora bien, el club platense necesita dinero para poder reacomodar las cuentas a nivel institucional.

