San Lorenzo de Almagro a nivel futbolístico está muy por encima de sus posibilidades si nos basáramos en todo lo que está sucediendo a nivel dirigencial. Algunos periodistas partidarios del club de Boedo volvieron a nombrar a Foster Gillett y hay preocupación por Alexis Cuello.
Más escándalos en San Lorenzo: Qué pasó con Foster Gillett y Alexis Cuello
El mundo San Lorenzo vuelve a estar revolucionado. Algunos volvieron a hablar de Foster Gillett y ¿qué pasó con Alexis Cuello?
Aún no está claro cuál será el futuro dirigencial en el Ciclón. Si bien hubo intervenciones del presidente de AFA Chiqui Tapia, no hay certezas de si continuará Marcelo Moretti o si habrá acefalía, transitoria y posteriores elecciones.
Foster Gillett y Alexis Cuello
Hace tiempo en San Lorenzo se viene mencionando el nombre de Foster Gillett y en septiembre de este año fue el mismo Martín Cigna, secretario general del club de Boedo, quien se encargó de afirmar un acercamiento.
"Es verdad el acercamiento con Foster Gillett y tal vez fue la ruptura más grande que tuvimos cuando vi que había conversaciones”, había declarado Cigna hace apenas dos meses.
Ya en noviembre, más precisamente ayer 18 de noviembre, el periodista Leandro Alves lanzó un tuit sorprendente: "Empezaron los llamados del entorno de Foster para que San Lorenzo devuelva el dinero que le prestaron a través del empresario Casas. ¿Lío en puerta? ¿Qué pasó con ese dinero?"
El ya mencionado Camiño, agregó: "El reclamo es por una suma superior al millón de dólares. Desde el entorno de Foster afirman que adelantaron 1.5 millones de dólares pero desde el club dicen que solo fue 1 millón. Hay una diferencia de 500.000 dólares ."
Seguramente este tema dé para hablar en los próximos días en el Ciclón.
De igual manera, no es el único lío que surgió en las últimas horas.
El periodista Gonzalo Orellano, otro de los partidarios del club de Boedo, confirmó: "Alexis Cuello intimó a San Lorenzo por falta de pago. Aduce no haber cobrado nada desde que llegó al club en enero de 2024 (ni premios ni el porcentaje del préstamo por llegar al club en enero de 2024 ni la posterior compra a Almagro)."
El monto sería de U$S 75.000.
San Lorenzo y el fútbol
Lo cierto es que a pesar de este presente institucional en donde todo el tiempo hay noticias poco alentadores, el fútbol pareciera ser lo que calma las aguas en el Cuervo.
De la mano de Damián Ayude (y anterior gestión de Miguel Ángel Russo), el Ciclón consiguió un pasaje a la próxima edición de la Copa Sudamericana, además de la clasificación a octacvos del Torneo Clausura.
En esa instancia, San Lorenzo se enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero el próximo sábado 22 de noviembre desde las 22 horas.
El juez principal será Nazareno Arasa y en el VAR estará Lucas Novelli.
Van a poder haber hinchas de San Lorenzo en concepto de neutrales. Alrededor de 7000 simpatizantes podrán hacerse presentes.
