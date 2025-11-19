Más escándalos en San Lorenzo: Qué pasó con Foster Gillett y Alexis Cuello

Ya en noviembre, más precisamente ayer 18 de noviembre, el periodista Leandro Alves lanzó un tuit sorprendente: "Empezaron los llamados del entorno de Foster para que San Lorenzo devuelva el dinero que le prestaron a través del empresario Casas. ¿Lío en puerta? ¿Qué pasó con ese dinero?"

El ya mencionado Camiño, agregó: "El reclamo es por una suma superior al millón de dólares. Desde el entorno de Foster afirman que adelantaron 1.5 millones de dólares pero desde el club dicen que solo fue 1 millón. Hay una diferencia de 500.000 dólares ."

image

Seguramente este tema dé para hablar en los próximos días en el Ciclón.

De igual manera, no es el único lío que surgió en las últimas horas.

El periodista Gonzalo Orellano, otro de los partidarios del club de Boedo, confirmó: "Alexis Cuello intimó a San Lorenzo por falta de pago. Aduce no haber cobrado nada desde que llegó al club en enero de 2024 (ni premios ni el porcentaje del préstamo por llegar al club en enero de 2024 ni la posterior compra a Almagro)."

El monto sería de U$S 75.000.

image

San Lorenzo y el fútbol

Lo cierto es que a pesar de este presente institucional en donde todo el tiempo hay noticias poco alentadores, el fútbol pareciera ser lo que calma las aguas en el Cuervo.

De la mano de Damián Ayude (y anterior gestión de Miguel Ángel Russo), el Ciclón consiguió un pasaje a la próxima edición de la Copa Sudamericana, además de la clasificación a octacvos del Torneo Clausura.

En esa instancia, San Lorenzo se enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero el próximo sábado 22 de noviembre desde las 22 horas.

Embed

El juez principal será Nazareno Arasa y en el VAR estará Lucas Novelli.

Van a poder haber hinchas de San Lorenzo en concepto de neutrales. Alrededor de 7000 simpatizantes podrán hacerse presentes.

