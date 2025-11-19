urgente24
GOLAZO24 San Lorenzo > Foster Gillett > Alexis Cuello

NO SE PUEDE CREER

Más escándalos en San Lorenzo: Qué pasó con Foster Gillett y Alexis Cuello

El mundo San Lorenzo vuelve a estar revolucionado. Algunos volvieron a hablar de Foster Gillett y ¿qué pasó con Alexis Cuello?

19 de noviembre de 2025 - 11:01
San Lorenzo y Foster Gillett

San Lorenzo y Foster Gillett

Aún no está claro cuál será el futuro dirigencial en el Ciclón. Si bien hubo intervenciones del presidente de AFA Chiqui Tapia, no hay certezas de si continuará Marcelo Moretti o si habrá acefalía, transitoria y posteriores elecciones.

image

Foster Gillett y Alexis Cuello

Hace tiempo en San Lorenzo se viene mencionando el nombre de Foster Gillett y en septiembre de este año fue el mismo Martín Cigna, secretario general del club de Boedo, quien se encargó de afirmar un acercamiento.

Seguir leyendo

"Es verdad el acercamiento con Foster Gillett y tal vez fue la ruptura más grande que tuvimos cuando vi que había conversaciones”, había declarado Cigna hace apenas dos meses.

El periodista Cristian Camiño aseguró a mediados de este año que el empresario se metió en la venta de Elián Irala y además dijo: "Me confirman que el empresario pagó a cuenta 1 millón de dólares en febrero."

Ya en noviembre, más precisamente ayer 18 de noviembre, el periodista Leandro Alves lanzó un tuit sorprendente: "Empezaron los llamados del entorno de Foster para que San Lorenzo devuelva el dinero que le prestaron a través del empresario Casas. ¿Lío en puerta? ¿Qué pasó con ese dinero?"

El ya mencionado Camiño, agregó: "El reclamo es por una suma superior al millón de dólares. Desde el entorno de Foster afirman que adelantaron 1.5 millones de dólares pero desde el club dicen que solo fue 1 millón. Hay una diferencia de 500.000 dólares ."

image

Seguramente este tema dé para hablar en los próximos días en el Ciclón.

De igual manera, no es el único lío que surgió en las últimas horas.

El periodista Gonzalo Orellano, otro de los partidarios del club de Boedo, confirmó: "Alexis Cuello intimó a San Lorenzo por falta de pago. Aduce no haber cobrado nada desde que llegó al club en enero de 2024 (ni premios ni el porcentaje del préstamo por llegar al club en enero de 2024 ni la posterior compra a Almagro)."

El monto sería de U$S 75.000.

image

San Lorenzo y el fútbol

Lo cierto es que a pesar de este presente institucional en donde todo el tiempo hay noticias poco alentadores, el fútbol pareciera ser lo que calma las aguas en el Cuervo.

De la mano de Damián Ayude (y anterior gestión de Miguel Ángel Russo), el Ciclón consiguió un pasaje a la próxima edición de la Copa Sudamericana, además de la clasificación a octacvos del Torneo Clausura.

En esa instancia, San Lorenzo se enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero el próximo sábado 22 de noviembre desde las 22 horas.

Embed

El juez principal será Nazareno Arasa y en el VAR estará Lucas Novelli.

Van a poder haber hinchas de San Lorenzo en concepto de neutrales. Alrededor de 7000 simpatizantes podrán hacerse presentes.

+ EN GOLAZO 24

Un hincha de Independiente perdonó a Racing: Cimadevilla del Aprevide le permite público ante River

Mundial 2026: Haití, Curazao y Escocia sorprenden al mundo entero

Derrumbe de Brasil y Uruguay a 43 días del 2026 y a 204 de la Copa del Mundo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES