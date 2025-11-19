Dos años del balotaje: Javier Milei tiene el último 'cheque en blanco' de 5 millones de argentinos menos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1991115576765223324&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA

Nota para Javier Milei: Los números no mienten, pero a veces esconden...

Pero, ¿realmente fue un triunfo?

Cierto es que tras varios fracasos locales, de cara a las legislativas de este octubre, fue el propio Javier Milei quien se puso en el centro de escena y decidió plebiscitar su presidencia para evitar lo que parecía iba a ser una gran derrota del oficialismo. Parecía, pero no lo fue.

Javier Milei cosechó esos votos que no podían sumar muchos de sus inexpertos y/o desconocidos candidatos.

Y la victoria fue grande, pero tuvo también mucho de aparente. Al menos, en comparación con aquel "aplastante" triunfo del 19 de noviembre de 2023 cuando sumando el 30% que había obtenido en la primera vuelta y el 23% que había sacado Patricia Bullrich, Javier se impuso con el 55,65% del total de votos. En números: 14.554.560. En hechos: el presidente que nominalmente más votos sacó en una elección en toda la historia.

Pero Javier Milei perdió 15 puntos porcentuales y más de 5 cinco millones de votos. En números: los 9.342.526 que sumaron las 24 listas libertarias representan una caída de 5.207.762 de votos frente a los que Javier Milei juntó en el balotaje de 2023.

Y no solo eso. Javier Milei los perdió en todas las provincias con respecto al balotaje aún habiendo derrotado a casi todos los gobernadores, por lo que la "legitimidad social" de aquel 19 de noviembre no se mantuvo. Ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, donde Javier Milei obtuvo 4.801.185 votos en 2023 frente a los 3.605.127 actuales. Hablamos de más de 1 millón de votos menos.

Pero ocurrió también en CABA, donde los 1.038.310 votos de 2023 bajaron a 771.065, unos 267.245 sufragios menos; en Córdoba, donde había sacado 1.639.102 votos y que se redujeron a 822.240, prácticamente la mitad; en Santa Fe, donde pasó de 1.282.012 votos en el balotaje a 681.504; y así en muchos otras provincias.

Sin contar al gran protagonismo del ausentismo electoral: El 67% de participación ciudadana en las urnas marcó el peor nivel de asistencia a unos comicios desde el retorno de la democracia, un distancimiento con la política importante. En el balotaje de 2023, la participación fue también magra, y aún así alcanzó el 76,3% del padrón electoral.

Vale remarcar que en 2023 había solo dos opciones, Javier Milei o Sergio Massa, sin alternativas provinciales ni de gobernadores que se pusieran en juego, y que no definían la conformación del Congreso que se decidió en la última. Pero aún así, con estas salvedades, vale preguntarse si realmente Javier Milei tiene hoy ese gran "cheque en blanco" que le dio hace dos años la mayoría de los argentinos. Y qué pasó con los más de 5 millones de votos perdidos. ¿IO será que los apoyos vienen con fecha de vencimiento?

Sin un verdadero triunfo, el Gobierno nacional recibió apenas una última chance para cumplir esas promesas, que Javier Milei dice haber cumplido. O ver si el repudio no estuvo en los fines, sino en los medios... Sin un verdadero triunfo, el Gobierno nacional recibió apenas una última chance para cumplir esas promesas, que Javier Milei dice haber cumplido. O ver si el repudio no estuvo en los fines, sino en los medios...

Y debe saber Javier Milei que esos más de 5 millones de votos también abren una puerta para una alternativa nueva para 2027.

