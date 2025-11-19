Boicot a Axel Kicillof en Fuerza Patria: Los propios son peores que los ajenos

El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para las 2 propuestas centrales enviadas por Kicillof, mientras que el pedido de endeudamiento quedó trabado por desacuerdos internos y con la oposición. Ese tramo será determinante para completar el paquete fiscal.

Si las conversaciones avanzan en los próximos días, las 3 iniciativas podrían llegar al recinto el miércoles 26/11. Por ahora, la Ley de Leyes y la Fiscal Impositiva fueron despachadas por los 8 diputados que el peronismo tiene en la comisión, mientras la oposición presentó un dictamen de minoría para frenar el debate del endeudamiento.

Ese punto requiere 2/3 para obtener luz verde en comisión, motivo por el cual el oficialismo decidió postergar la discusión. El endeudamiento es clave porque habilita fondos para los municipios y se convirtió en el capítulo más complejo del debate legislativo. (…)".

kicillof-quilmes-mayra mendoza "Cada cual / Cada cual / atiende su juego... ".

Pero la web Infocielo, fue directo al nudo del problema. Confirma de Eduardo Médici:

"(...) Para la obtención del Financiamiento, por pedido de los diputados de la oposición y debido a que se necesita la aprobación de los 2/3 en el Recinto, la Comisión de Presupuesto volverá a reunirse el martes próximo (25/11) para llegar a los consensos necesarios. En los pasillos de la Legislatura se evalúa sesionar el miércoles 26/11.

La novedad se produce después de un punto álgido de discusión. Anoche, Axel Kicillof estuvo en Quilmes bancando a la JUP -organización política que barrió a La Cámpora en las elecciones estudiantiles– que se quedó con la conducción de la Universidad Nacional. La nota la dio Mayra Mendoza que pegó el faltazo.

Desde su entorno difundieron un video en el que plantea su malestar por la falta de fondo en el proyecto de Ley de Presupuesto de los comités de cuenca de los arroyos que atraviesan su distrito. Pero lo que más ruido hizo fue una definición política en la que se presentó como “oposición responsable”.

En La Plata le bajaron la tensión al planteo de Mendoza. “Que no tenga fondos asignados no significa nada. Hay decenas de obras que se inician en el año y que no necesariamente aparecen el Presupuesto, con o sin fondos asignados, como bien sabe la intendenta” (...)".

