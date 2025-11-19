Pregunta inevitable que se hace el gobernador bonaerense Axel Kicillof por estas horas: ¿La oposición es La Libertad Avanza o la suma de La Cámpora y el Frente Renovador? Kicillof tiene la certeza de que lo están presionando en exceso sus 'aliados' en Fuerza Patria.
INTERNA DE FUERZA PATRIA
Boicot a Axel Kicillof en Fuerza Patria: Los propios son peores que los ajenos
Si no hay financiamiento ¿Para qué sirve el Presupuesto? Axel Kicillof presionado por La Cámpora y el Frente Renovador, en choque intenso en Fuerza Patria.
No es lo que opinan los 'otros'. De hecho Alexis Guerrera, el presidente de la Cámara Baja provinicial, referente del Frente Renovador, llegó a postear: "Los proyectos de Presupuesto y Fiscal e Impositiva 2026 avanzaron hoy en la comisión de Presupuesto de la @HCDiputadosBA. Financiamiento, en cambio, no logró tener el consenso necesario y quedó pendiente para la próxima reunión que se llevará adelante el martes 25 de noviembre. Con el fin de seguir buscando acuerdos con la oposición, desde el oficialismo, vamos a continuar acercando posiciones para que en la Provincia no se corte la obra pública ni deje de invertirse en salud y educación."
Entonces, Urgente24 decidió confirmar o desmentir esta apreciación del colaborador de Sergio Massa. Un ministro fundamental del 'Kicillof Team' respondió, cuando se le pidió una opinión sobre el posteo de Guerrera:
- "Mi opinión es que lo quieren asfixiar a Axel. Sin financiamiento el Presupuesto no sirve para nada."
- Llegaron a un acuerdo con el Presupuesto 2026, justo lo que no le interesa a Axel. Pero acerca del endeudamiento no... ".
Contracara: 0221 vs. Infocielo
No es lo que opinan algunos periodistas que siguen el tema. Por ejemplo, la web platense 0221:
"Axel Kicillof sumó un avance clave este martes en la Legislatura al conseguir el dictamen que pretendía para el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, aunque aún queda pendiente la negociación por el endeudamiento. La discusión por el financiamiento seguirá abierta hasta la próxima semana.
El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para las 2 propuestas centrales enviadas por Kicillof, mientras que el pedido de endeudamiento quedó trabado por desacuerdos internos y con la oposición. Ese tramo será determinante para completar el paquete fiscal.
Si las conversaciones avanzan en los próximos días, las 3 iniciativas podrían llegar al recinto el miércoles 26/11. Por ahora, la Ley de Leyes y la Fiscal Impositiva fueron despachadas por los 8 diputados que el peronismo tiene en la comisión, mientras la oposición presentó un dictamen de minoría para frenar el debate del endeudamiento.
Ese punto requiere 2/3 para obtener luz verde en comisión, motivo por el cual el oficialismo decidió postergar la discusión. El endeudamiento es clave porque habilita fondos para los municipios y se convirtió en el capítulo más complejo del debate legislativo. (…)".
Pero la web Infocielo, fue directo al nudo del problema. Confirma de Eduardo Médici:
"(...) Para la obtención del Financiamiento, por pedido de los diputados de la oposición y debido a que se necesita la aprobación de los 2/3 en el Recinto, la Comisión de Presupuesto volverá a reunirse el martes próximo (25/11) para llegar a los consensos necesarios. En los pasillos de la Legislatura se evalúa sesionar el miércoles 26/11.
La novedad se produce después de un punto álgido de discusión. Anoche, Axel Kicillof estuvo en Quilmes bancando a la JUP -organización política que barrió a La Cámpora en las elecciones estudiantiles– que se quedó con la conducción de la Universidad Nacional. La nota la dio Mayra Mendoza que pegó el faltazo.
Desde su entorno difundieron un video en el que plantea su malestar por la falta de fondo en el proyecto de Ley de Presupuesto de los comités de cuenca de los arroyos que atraviesan su distrito. Pero lo que más ruido hizo fue una definición política en la que se presentó como “oposición responsable”.
En La Plata le bajaron la tensión al planteo de Mendoza. “Que no tenga fondos asignados no significa nada. Hay decenas de obras que se inician en el año y que no necesariamente aparecen el Presupuesto, con o sin fondos asignados, como bien sabe la intendenta” (...)".
-----------------------------------
Más noticias en Urgente24
Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos
Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores
Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento
Banco Nación pagó la fiesta de Tini: La motosierra no llegó hasta ahí
Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)