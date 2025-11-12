El ministro del Interior, Diego Santilli, apoyado en articular buenos diálogos con gobernadores en principio afines llegó a Paraná para intercambiar criterios con Rogelio Frigerio titular entrerriano. La charla privada duró una hora y media. Luego de ella, Frigerio consignó.
DESDE PARANÁ
Sin anestesia: Diego Santilli le pidió "coherencia" a Axel Kicllof
Diego Santilli viajó a Paraná, se reunió con el gobernador Rogelio Figerio. De paso les envió mensajes a Mauricio Macri y Axel Kicillof.
Cómo la vio Santilli
El ministro señaló
“Una nueva etapa”
Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social, ahora “viene la etapa del crecimiento”. Replica el medio Infobae.
“Esa es la base para construir políticas”, agregó. El presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, es “una manta corta”, definió el Ministro. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”,
Carpeta con deudas del Estado
Frigerio le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con Nación. “Son los temas que venimos trabajando”, acotó el mandatario.
Entre ellos está la participación de Entre Ríos en la Hidrovía, el financiamiento del déficit previsional provincial (donde ya hubo un avance) y la tarifa de Salto Grande.
Convocatoria de Macri y el vínculo con Kicillof
El medio Infobae consultó Santilli sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, dijo
Respecto de Kicillof, Santilli sostuvo:
Tras la enumeración, recomendó:
