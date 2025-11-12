Sin anestesia: Diego Santilli le pidió "coherencia" a Axel Kicllof

“Esa es la base para construir políticas”, agregó. El presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, es “una manta corta”, definió el Ministro. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”,

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/1988752007562158340?s=61&partner=&hide_thread=false HAY QUE SANCIONAR EL PRESUPUESTO Y REFORMAS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO



Hoy recibimos en Entre Ríos al ministro del Interior, @diegosantilli, en su primera visita oficial al interior del país. Repasamos los temas vinculados con nuestra provincia en los que venimos trabajando… pic.twitter.com/FcsCQhZD2M — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) November 12, 2025

Carpeta con deudas del Estado

Frigerio le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con Nación. “Son los temas que venimos trabajando”, acotó el mandatario.

Entre ellos está la participación de Entre Ríos en la Hidrovía, el financiamiento del déficit previsional provincial (donde ya hubo un avance) y la tarifa de Salto Grande.

Convocatoria de Macri y el vínculo con Kicillof

El medio Infobae consultó Santilli sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, dijo

Es sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA - PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca Es sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA - PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca

Respecto de Kicillof, Santilli sostuvo:

Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más

Tras la enumeración, recomendó:

No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago

Más noticias en Urgente24

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro

Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa

Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)