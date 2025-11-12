urgente24
Miércoles 12/11: Inflación arriba y gobernadores esperan a Diego Santilli

La expectativa por la inflación de octubre que dará a conocer el INDEC es central para el Gobierno. Mientras, Diego Santilli tiende diálogo con gobernadores.

12 de noviembre de 2025 - 13:47

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2025. Doble frente abierto para el Gobierno nacional rumbo al 10 de diciembre con la espera del índice de inflación y las negociaciones políticas con los gobernadores a cargo de Diego Santilli. Mientras el INDEC prepara el dato de octubre, que será condicionante de la tendencia para cerrar el 2025, el ala política de la Casa Rosada sigue con la ronda de conversaciones para lograr acuerdos con los mandatarios provinciales.

Para Santilli, ahora formal ministro del Interior, la agenda próxima está repleta de viajes a distintas provincias para entrevistas con los gobernadores. Hoy fue el turno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, mientras que los siguientes serían Gustavo Sánez (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén). Mientras tanto, el flamante funcionario ya entabló encuentros con Nacho Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), donde se anticiparon posturas parlamentarias en base a lo que el Gobierno nacional sea capaz de recomponer en materia coparticipativa y reclamos puntuales.

De ello dependerá, en gran medida, los presupuestos propios y los diseños fiscales que los gobernadores puedan arrojar a sus batallas legislativas internas, algunas más solucionadas que otras. El denominador común, ante la contundencia electoral libertaria, sería la quita de impuestos y cargas provinciales, que no podrán ser ejecutadas a menos que repunte la actividad y se reactiven las transferencias.

Internacionales: Congreso de Estados Unidos al borde de un punto final al "shutdown" tras 43 días

El Congreso de Estados Unidos al borde de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país (43 días), lo que reiniciará el sistema de seguridad alimentaria, pagará a miles de trabajadores que hace más de un mes no cobran y reactivará el sistema de control de tráfico aéreo.

Inflación: 2,3% en octubre según INDEC

INDEC reveló el nivel de aceleración de precios registrado en octubre. Se incrementó 0,2% respecto a septiembre y fue el marcador más alto desde abril, creciendo por sexto mes consecutivo desde mayo.

Diego Santilli en modo libertario responde reclamos de PBA

El ministro del Interior contestó vía redes sociales a la solicitud de una audiencia que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había hecho público más temprano. "Dale Carli, tomo nota", fue la escueta respuesta que esgrimió el hombre del PRO, con un procedimiento similar al de otros funcionarios del Gobierno libertario a nivel comunicativo.

Redes de U24: Alberto Fernández, Tamara Pettinato y un escándalo que sigue vigente en TN

En el canal del Grupo Clarín revelaron que el ex presidente Alberto Fernández solía aparecer sin aviso en la casa de Tamara Pettinato durante su mandato.

Según el informe, la periodista se sentía incómoda con esas visitas inesperadas.

La reciente entrevista de Fernández en el canal de streaming Blender volvió a reflotar la polémica relación entre el ex jefe de Estado y la panelista de radio y TV.

Más problemas en Fuerza Patria

A menos de un mes del recambio parlamentario, el futuro bloque Fuerza Patria (nuevo nombre con el que debutará Unión por la Patria en Diputados) enfrenta su primer traspié político. Antes incluso de asumir, la bancada opositora comenzó a fragmentarse y ya registra sus primeras fugas, en un anticipo del clima interno que atraviesa el peronismo tras la derrota electoral.

El panorama contrasta con el del oficialismo, que llega fortalecido al Congreso. La Libertad Avanza (y aliados) pasará de 79 a 88 diputados confirmados, mientras que el espacio peronista esperaba iniciar el nuevo período con 98 integrantes, cifra que ya quedó reducida a 96 tras la salida de dos legisladores que decidieron tomar caminos propios.

VER NOTA

Internacionales: Imágenes impactantes del avión militar de Turquía en caída libre en Goergia (accidente aéreo)

El gobierno de Turquía confirmó este miércoles que 20 soldados turcos murieron en un accidente aéreo ocurrido el martes, en el que un avión militar cayó en picada y se estrelló en Georgia a los pocos minutos de despegar de Azerbaiyán.

Las imágenes del momento exacto en el que el avión de carga militar turco pierde el control y cae fuera de control en el municipio de Sighnaghi, Georgia, fueron viralizadas en las últimas horas por los medios de comunicación turcos, quienes informaron que ningún tripulante ha sobrevivido a la colisión.

Se trata de un avión militar de carga C-130 del país miembro de la OTAN, el cual había partido desde Ganja, Azerbaiyán hacia Turquía, hasta que, por un aparente desperfecto técnico, perdió el control y cayó en espiral dejando una estela de humo blanco, según revelan las imágenes, las cuales muestran la separación de la cola y la posible desintegración en el vuelo hasta estrellarse contra el suelo y explotar en la jurisdicción georgiana. No hubo una alerta SOS previa y, por eso, el gobierno turco está investigando el incidente.

VER NOTA

Bullrich senadora contra Villarruel y la vicepresidente vuelve a ser blanco interno

La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, se reunirá el próximo viernes (14/11) con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, con quien ha mantenido duros cruces en el marco de la interna (una de las tantas) en el Gobierno libertario. Y, lejos de mostrarse conciliadora, le puso picante a la previa.

“La relación con Villarruel y el Gobierno ha sido de distancia. Ahora me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione ayudando a las ideas que nosotros representamos, las ideas por las que Villarruel está en ese lugar. Nuestro pedido a ella será que nos ayude y no nos boicotee. Hubo sesiones que se podrían haber evitado”, cuestionó Patricia Bullrich.

VER NOTA

El dólar retrocede con la expectativa puesta en el verano

El dólar mantiene la tendencia bajista en otra jornada sin mayores sobresaltos. El mayorista ronda los $1.403 con una baja del 0,8%, el oficial se ubica en $1.425 y retrocede 1,4%, y los dólares financieros acompañan la misma dirección. El MEP cotiza cerca de $1.444, el contado con liquidación en torno a $1.467, y el cripto se sostiene alrededor de $1.486, según datos de Rava Bursátil.

La calma cambiaria se prolonga, aunque en la City ya se instaló una advertencia: la tranquilidad actual podría tensarse antes de marzo. Un informe de iProfesional señala que enero y febrero serán decisivos para saber si el esquema del Banco Central logra sostenerse o empieza a mostrar agotamiento con la llegada del verano.

VER NOTA

Córdoba liga su crecimiento a las proyecciones de Nación

Así lo aseguró el gobernador Martín Llaryora, quien anticipó la presentación de un presupuesto 2026 a tono con el crecimiento del 6% proyectado por el oficialismo. Según el mandatario cordobés, consolidar ese nivel de crecimiento permitiría al Gobierno provincial ingresar en una "quita histórica de impuestos" con impacto directo en la carga fiscal local.

"En #Córdoba presentaremos en la @LegislaturaCBA un proyecto de presupuesto que acompaña y cree en el crecimiento del 6% que se proyecta en el país. Un #presupuesto que incentive la producción, que genere oportunidades y que contemple también rebajas impositivas. Y lo hacemos apostando al crecimiento nacional, para poder continuar garantizando salud, educación y obras de infraestructura, responsabilidades que hoy asumimos las provincias y los municipios", aseguró Llaryora.

VER NOTA

El PRO dice no disolverse a pesar de los saltos al Gobierno nacional

María Eugenia Vidal aseguró que la reunión política encabezada por Mauricio Macri sirvió para reforzar la identidad partidaria y no "disolverse" ante el calor del éxito libertario en las urnas. En ese sentido, la ex gobernadora de PBA indicó que su partido es garante del "cambio" pero sin mezcla con La Libertad Avanza.

"El PRO no se disuelve, no se mezcla, no se confunde. En el Congreso seguimos siendo Bloque PRO. Vamos a apoyar las leyes que ayuden al país, pero defendemos nuestra identidad. Porque un PRO fuerte es una garantía para que Argentina mantenga el rumbo del cambio", dijo.

VER NOTA

Vuelos narco sin control: La facilidad de entrar en espacio aéreo argentino

El reciente accidente de una avioneta narco al sur de Salta puso en foco una de las falencias centrales de la seguridad nacional, con cientos de vuelos ilegales ejecutándose al año. Se trata de aeronaves que no presentan planes de vuelo y ante la falta de capacidad de disuasión, surcan el espacio aéreo nacional con el objetivo de alcanzar pistas ilegales y transportar amplios cargamentos de droga.

Desde esa provincia, el oficialismo pidió a Nación una aceleración en el tratamiento de la ley de derribo. Mientras tanto, un legislador local demostró que no hay consecuencias en volar de manera irregular, asegurando que el 95% de la droga que circula por el país lo hace vía avión.

VER NOTA RELACIONADA

Internacionales: Congresistas filtran los emails de Jeffrey Epstein sobre Donald Trump ("Sabía de las chicas" y "pasó horas en su casa")

Congresistas de Estados Unidos publicaron emails atribuidos a Jeffrey Epstein en los que expone que Donald Trump sabía de su conducta con menores y que, incluso, había estado con una. El correo electrónico que incomoda al presidente estadounidense.

VER NOTA

Un correo electrónico publicado este miércoles por los demócratas de la Cámara de Representantes. Epstein dijo sobre Trump: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”. Epstein le escribió a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%”.

Un correo electrónico publicado este miércoles por los demócratas de la Cámara de Representantes. Epstein dijo sobre Trump: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”. Epstein le escribió a Maxwell : “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%”.

Redes de U24: Trenes peligrosos y así se descarriló el Sarmiento

Un nuevo accidente ferroviario se vivió en la tarde del martes cuando descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers

En el video se puede observar como descarrila tras un cambio de vía, lo que causó que haya más de 15 heridos y un despliegue de fuerzas sanitarias impresionante.

Restricción alimenticia, una dura realidad argentina

Según la 9na Encuesta Rápida de Unicef, que evalúa las condiciones socioeconómicas de la infancia en la Argentina, el 31% de los hogares con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes. Y si bien el dato refleja una mejora frente al 48% registrado en 2024, sigue siendo aún preocupante.

El estudio, que abarcó 1.342 hogares representativos a nivel nacional, destaca que el alivio se sintió sobre todo en los sectores más vulnerables, impulsado por la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar.

VER NOTA

