Miércoles 12/11: Inflación arriba y gobernadores esperan a Diego Santilli

El gobierno de Turquía confirmó este miércoles que 20 soldados turcos murieron en un accidente aéreo ocurrido el martes, en el que un avión militar cayó en picada y se estrelló en Georgia a los pocos minutos de despegar de Azerbaiyán.

Las imágenes del momento exacto en el que el avión de carga militar turco pierde el control y cae fuera de control en el municipio de Sighnaghi, Georgia, fueron viralizadas en las últimas horas por los medios de comunicación turcos, quienes informaron que ningún tripulante ha sobrevivido a la colisión.

Embed Un avión militar de transporte turco se estrelló en Georgia tras despegar de Azerbaiyán con destino a Turquía.Se mantiene un operativo de búsqueda y rescate en la zona.pic.twitter.com/aeCExlgHJ0 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 11, 2025

Se trata de un avión militar de carga C-130 del país miembro de la OTAN, el cual había partido desde Ganja, Azerbaiyán hacia Turquía, hasta que, por un aparente desperfecto técnico, perdió el control y cayó en espiral dejando una estela de humo blanco, según revelan las imágenes, las cuales muestran la separación de la cola y la posible desintegración en el vuelo hasta estrellarse contra el suelo y explotar en la jurisdicción georgiana. No hubo una alerta SOS previa y, por eso, el gobierno turco está investigando el incidente.

