Miércoles 12/11: Inflación arriba y gobernadores esperan a Diego Santilli

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2025. Doble frente abierto para el Gobierno nacional rumbo al 10 de diciembre con la espera del índice de inflación y las negociaciones políticas con los gobernadores a cargo de Diego Santilli. Mientras el INDEC prepara el dato de octubre, que será condicionante de la tendencia para cerrar el 2025, el ala política de la Casa Rosada sigue con la ronda de conversaciones para lograr acuerdos con los mandatarios provinciales.
Internacionales: Congreso de Estados Unidos al borde de un punto final al "shutdown" tras 43 días
El Congreso de Estados Unidos al borde de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país (43 días), lo que reiniciará el sistema de seguridad alimentaria, pagará a miles de trabajadores que hace más de un mes no cobran y reactivará el sistema de control de tráfico aéreo.
