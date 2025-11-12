El dólar sigue y sigue bajando

En paralelo, la compresión del riesgo país y la baja en las expectativas de devaluación ayudaron a contener los movimientos, pero el mercado coincide en que ese equilibrio tiene fecha de vencimiento.

La estrategia oficial apunta a ganar tiempo

Según Eco Go, el Gobierno inició un proceso de desarme gradual de los controles cambiarios. El objetivo es mantener la calma hasta marzo, cuando lleguen los dólares de la próxima cosecha gruesa. Las señales fueron claras: se activó el swap con Estados Unidos y se redujo la tasa de interés de corto plazo del 25% al 22% anual.

Esa baja impactó en el mercado de cauciones y repos, donde la tasa mensual ronda el 2,6%, y permitió al Tesoro lograr un rollover del 112% en su última licitación, con menor tasa de corte.

Sin embargo, la otra cara de esa estrategia es el aumento de los pasivos en moneda extranjera. Los analistas de Eco Go calculan que el BCRA se alejó u$s10.200 millones de la meta de reservas del FMI, frente a los u$s6.100 millones que faltaban un mes atrás.

Sin embargo, la otra cara de esa estrategia es el aumento de los pasivos en moneda extranjera. Los analistas de Eco Go calculan que el BCRA se alejó u$s10.200 millones de la meta de reservas del FMI, frente a los u$s6.100 millones que faltaban un mes atrás.

Los dólares financieros como ancla de la estabilidad

El ingreso de capitales privados y corporativos se transformó en un sostén clave del actual equilibrio. Empresas como Tecpetrol y YPF volvieron a emitir deuda en los mercados internacionales, aprovechando la estabilidad del tipo de cambio y la caída del riesgo país.

Si los flujos se mantienen, el sistema de bandas cambiarias resistirá. Si se interrumpen, el dólar enfrentará una presión creciente.

Si los flujos se mantienen, el sistema de bandas cambiarias resistirá. Si se interrumpen, el dólar enfrentará una presión creciente.

Desde Eco Go remarcan que la estrategia oficial consiste en “tender un puente” hasta marzo. Mientras tanto, el mercado único y libre de cambios (MULC) se sostiene con ingresos financieros y colocaciones externas. La clave es preservar la confianza y evitar sorpresas fiscales o políticas que alteren el esquema.

Dominancia fiscal en la mira

Aunque el dólar muestra caídas de entre 2% y 3% en el mes, los analistas advierten que la estabilidad cambiaria no puede sostenerse indefinidamente sin recomponer reservas genuinas. Invecq estima que el tipo de cambio real se ajustó 25% en lo que va del año, lo que le da margen al corto plazo, pero ese colchón se agota rápido si el BCRA vuelve a intervenir o pierde credibilidad.

Si el Tesoro logra financiarse con deuda en el mercado sin depender del BCRA, la autoridad monetaria podrá remonetizar la economía y reactivar el crédito privado. Sin esa coordinación, cualquier estabilidad será pasajera.

Si el Tesoro logra financiarse con deuda en el mercado sin depender del BCRA, la autoridad monetaria podrá remonetizar la economía y reactivar el crédito privado. Sin esa coordinación, cualquier estabilidad será pasajera.

¿El veranito cambiario tiene fecha de vencimiento?

Con brechas más contenidas y tasas más bajas, el mercado respira algo más aliviado. Pero nadie da por descontada la continuidad de esta calma. Si los flujos financieros se frenan o el ruido político aumenta, el equilibrio podría desarmarse.

En la City porteña se repite una idea. El verano será la verdadera prueba de fuego.

En la City porteña se repite una idea. El verano será la verdadera prueba de fuego.

