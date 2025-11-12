El dólar sigue y sigue bajando

El dólar mantiene la tendencia bajista en otra jornada sin mayores sobresaltos. El mayorista ronda los $1.403 con una baja del 0,8%, el oficial se ubica en $1.425 y retrocede 1,4%, y los dólares financieros acompañan la misma dirección. El MEP cotiza cerca de $1.444, el contado con liquidación en torno a $1.467, y el cripto se sostiene alrededor de $1.486, según datos de Rava Bursátil.
La calma cambiaria se prolonga, aunque en la City ya se instaló una advertencia: la tranquilidad actual podría tensarse antes de marzo. Un informe de iProfesional señala que enero y febrero serán decisivos para saber si el esquema del Banco Central logra sostenerse o empieza a mostrar agotamiento con la llegada del verano.
Una estabilidad sostenida con alambre
El tipo de cambio se mantiene estable a pesar de la menor oferta de divisas. La liquidación del agro se redujo, los ingresos de la cosecha se anticiparon y los pasivos en dólares del BCRA siguen aumentando. Desde Invecq explicaron que el superávit de cuenta corriente de US$ 500 millones de septiembre no refleja un cambio estructural, sino factores transitorios como adelantos de exportaciones y movimientos financieros atípicos.
La consultora advierte que el esquema actual depende del ingreso de capitales financieros. Mientras ese flujo continúe, el equilibrio se sostiene.
En paralelo, la compresión del riesgo país y la baja en las expectativas de devaluación ayudaron a contener los movimientos, pero el mercado coincide en que ese equilibrio tiene fecha de vencimiento.
La estrategia oficial apunta a ganar tiempo
Según Eco Go, el Gobierno inició un proceso de desarme gradual de los controles cambiarios. El objetivo es mantener la calma hasta marzo, cuando lleguen los dólares de la próxima cosecha gruesa. Las señales fueron claras: se activó el swap con Estados Unidos y se redujo la tasa de interés de corto plazo del 25% al 22% anual.
Esa baja impactó en el mercado de cauciones y repos, donde la tasa mensual ronda el 2,6%, y permitió al Tesoro lograr un rollover del 112% en su última licitación, con menor tasa de corte.
Sin embargo, la otra cara de esa estrategia es el aumento de los pasivos en moneda extranjera. Los analistas de Eco Go calculan que el BCRA se alejó u$s10.200 millones de la meta de reservas del FMI, frente a los u$s6.100 millones que faltaban un mes atrás.
Los dólares financieros como ancla de la estabilidad
El ingreso de capitales privados y corporativos se transformó en un sostén clave del actual equilibrio. Empresas como Tecpetrol y YPF volvieron a emitir deuda en los mercados internacionales, aprovechando la estabilidad del tipo de cambio y la caída del riesgo país.
Si los flujos se mantienen, el sistema de bandas cambiarias resistirá. Si se interrumpen, el dólar enfrentará una presión creciente.
Desde Eco Go remarcan que la estrategia oficial consiste en “tender un puente” hasta marzo. Mientras tanto, el mercado único y libre de cambios (MULC) se sostiene con ingresos financieros y colocaciones externas. La clave es preservar la confianza y evitar sorpresas fiscales o políticas que alteren el esquema.
Dominancia fiscal en la mira
Aunque el dólar muestra caídas de entre 2% y 3% en el mes, los analistas advierten que la estabilidad cambiaria no puede sostenerse indefinidamente sin recomponer reservas genuinas. Invecq estima que el tipo de cambio real se ajustó 25% en lo que va del año, lo que le da margen al corto plazo, pero ese colchón se agota rápido si el BCRA vuelve a intervenir o pierde credibilidad.
Si el Tesoro logra financiarse con deuda en el mercado sin depender del BCRA, la autoridad monetaria podrá remonetizar la economía y reactivar el crédito privado. Sin esa coordinación, cualquier estabilidad será pasajera.
¿El veranito cambiario tiene fecha de vencimiento?
Con brechas más contenidas y tasas más bajas, el mercado respira algo más aliviado. Pero nadie da por descontada la continuidad de esta calma. Si los flujos financieros se frenan o el ruido político aumenta, el equilibrio podría desarmarse.
En la City porteña se repite una idea. El verano será la verdadera prueba de fuego.
Más contenidos en Urgente24
Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái