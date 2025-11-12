Diezmado por LLA, el PRO dice que resistirá con bloque "independiente"

"Nosotros lo que pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela a Mauricio, lo que nos desvela nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales", dijo María Eugenia Vidal.

"Faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente, y seguramente lo tendremos, pero lo más importante es que haya un equipo. Nosotros creemos en los equipos, la gestión, en las ideas de la libertad y valores. Eso nos ha caracterizado los últimos 25 años", añadió.

Embed Se reúne el consejo nacional del PRO: se analiza la alianza con LLA



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/3LtdflCFTc — C5N (@C5N) November 12, 2025

"Lo más importante hoy es que estamos los que queremos estar. El PRO tiene un enorme futuro, nos comprometimos para volver a trabajar para ser una alternativa en la Argentina", aseguró De Andreis.

"El PRO tiene una concepción liberal pero en el sentido más amplio de la palabra, también lo institucional para nosotros es importante, lo republicano, el respeto por las reglas del juego, la libertad de expresión para nosotros es importante", agregó, marcando una diferencia implícita con el gobierno de Milei.

Sugestivo posteo en X del PRO: batalla infinita, ¿contra quién?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/proargentina/status/1988626651127660867&partner=&hide_thread=false ESTA ES UNA BATALLA INFINITA pic.twitter.com/E522yiZf02 — PRO (@proargentina) November 12, 2025

------------

Otras noticias en Urgente24:

Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa

Martes de rumores, confusiones y polémica: Milei, CFK, Bessent, Santilli...

Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)