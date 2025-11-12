Cumbre del PRO este miércoles (12/11), convocada por Mauricio Macri, en medio de la fuga de legisladores amarillos -especialmente los cercanos a Patricia Bullrich, a La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de diseñar la estrategia para no ser absorbido por el oficialismo: entre el acompañamiento y la supervivencia.
Diezmado por LLA, el PRO dice que resistirá con bloque "independiente"
Mauricio Macri reunió a dirigentes del PRO, tras intensa fuga de legisladores a LLA, y busca resistir. Hablaron María Eugenia Vidal y De Andreis.
Tras la reunión, María Eugenia Vidal y Fernando de Andreis hablaron con la prensa y si bien manifestaron su respaldo al Gobierno ("vamos a acompañar lo que esté bien") en temas como la reforma laboral, también marcaron distancia hablando de "respeto por la institucionalidad" y la necesidad de "obra pública", entre otros.
Vidal afirmó que el PRO tendrá "bloque propio e independiente" en el Congreso y, consultada sobre el salto de Diego Santilli al Gobierno nacional, como ministro del Interior, dijo que la decisión del 'Colo' es a "título personal".
"Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior a título personal. El PRO es un partido independiente, autónomo, que, por supuesto, siempre, como lo dijo Mauricio, va a hacer lo correcto sobre lo conveniente".
"En este PRO fuerte, independiente, apoya lo que está bien pero también señala lo que falta", añadió.
"Nosotros lo que pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela a Mauricio, lo que nos desvela nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales", dijo María Eugenia Vidal.
"Faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente, y seguramente lo tendremos, pero lo más importante es que haya un equipo. Nosotros creemos en los equipos, la gestión, en las ideas de la libertad y valores. Eso nos ha caracterizado los últimos 25 años", añadió.
"Lo más importante hoy es que estamos los que queremos estar. El PRO tiene un enorme futuro, nos comprometimos para volver a trabajar para ser una alternativa en la Argentina", aseguró De Andreis.
"El PRO tiene una concepción liberal pero en el sentido más amplio de la palabra, también lo institucional para nosotros es importante, lo republicano, el respeto por las reglas del juego, la libertad de expresión para nosotros es importante", agregó, marcando una diferencia implícita con el gobierno de Milei.
Sugestivo posteo en X del PRO: batalla infinita, ¿contra quién?
