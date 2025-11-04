El enojo de Mauricio Macri con Javier Milei quedó más que claro cuando el ex mandatario cuestionó públicamente la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Macri sintió el desplante del Presidente, que no escuchó sus sugerencias, y se fue con las manos vacías de Olivos, de una reunión que finalizó abruptamente.
"LÍDERES NARCISISTAS"
"Muy linda relación", pero Mauricio Macri no perdona el ninguneo de Milei
Tras fallida reunión con Javier Milei y sus críticas por Manuel Adorni en reemplazo de Guillermo Francos, Mauricio Macri lanzó fuertes frases en el Foro ABECEB.
En este contexto, el ¿líder? del PRO disertó en un panel del foro ABECEB -del que también participaron los ex presidentes de México, Felipe Calderón, y de Chile, Eduardo Frei Ruiz- para analizar el rol estratégico de América Latina en un mundo bajo reconfiguración geopolítica. Y aprovechó para lanzar algunas frases fuertes con destinatario evidente.
“El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida, hay que tener empatía”, planteó Mauricio Macri, y todos interpretaron que hablaba de Javier Milei, aunque no lo nombró.
Para Macri, este fenómeno es consecuencia directa de la “violencia con que hoy se comunica la sociedad en el debate de las ideas”, especialmente a través de las redes sociales, lo que ha provocado “un retroceso terrible en la oferta de liderazgos”.
Luego, sobre su relación con Milei, sostuvo que “el PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina un partido que no era gobierno; apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil”.
En ese sentido, Mauricio Macri aseguró que su partido “va a seguir” acompañado al gobierno nacional, pero “en base a las ideas”. “Pero en el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”.
Pese a los cuestionamientos, reconoció que mantiene con Milei “una muy linda relación humana”, con “muchas coincidencias". Y también diferencias...
Mauricio Macri: "No estoy enojado, salí decepcionado"
Antes de disertar en el foro, Macri habló con Clarín y consultado acerca de si estaba "enojado con Milei", respondió contundente: "Enojado no estoy, no lo estuve nunca. Yo salí decepcionado". Se refería a la salida de la cena en Olivos con el Presidente, que finalizó abruptamente en medio de la renuncia de Guillermo Francos en X.
Tras terminar su discurso, Macri volvió a cruzarse con Clarín y reiteró que "siempre voy a apoyar las ideas liberales en las cuales creo. Y también voy a seguir creyendo que los equipos son fundamentales a la hora de poder implementarlas. Y me alegra que haya renovado un interlocutor para la gestión de la negociación política con la incorporación de Diego Santilli".
Los libertarios, furiosos en X
Libertarios y seguidores de Milei empezaron a reaccionar en X a las declaraciones de Mauricio Macri en el foro Abeceb. Desde La Derecha Diario, medio paraoficial del Gobierno, calificaron de "tibio" al ex mandatario.
