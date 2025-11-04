"Muy linda relación", pero Mauricio Macri no perdona el ninguneo de Milei

En ese sentido, Mauricio Macri aseguró que su partido “va a seguir” acompañado al gobierno nacional, pero “en base a las ideas”. “Pero en el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”.

Pese a los cuestionamientos, reconoció que mantiene con Milei “una muy linda relación humana”, con “muchas coincidencias". Y también diferencias...

Mauricio Macri: "No estoy enojado, salí decepcionado"

Antes de disertar en el foro, Macri habló con Clarín y consultado acerca de si estaba "enojado con Milei", respondió contundente: "Enojado no estoy, no lo estuve nunca. Yo salí decepcionado". Se refería a la salida de la cena en Olivos con el Presidente, que finalizó abruptamente en medio de la renuncia de Guillermo Francos en X.

Tras terminar su discurso, Macri volvió a cruzarse con Clarín y reiteró que "siempre voy a apoyar las ideas liberales en las cuales creo. Y también voy a seguir creyendo que los equipos son fundamentales a la hora de poder implementarlas. Y me alegra que haya renovado un interlocutor para la gestión de la negociación política con la incorporación de Diego Santilli".

Los libertarios, furiosos en X

Libertarios y seguidores de Milei empezaron a reaccionar en X a las declaraciones de Mauricio Macri en el foro Abeceb. Desde La Derecha Diario, medio paraoficial del Gobierno, calificaron de "tibio" al ex mandatario.

image

image

