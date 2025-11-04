La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes que haya autorizado al gobierno de Estados Unidos,al mando de Donald Trump, adentrarse en la jurisdicción mexicana para llevar a cabo “operaciones terrestres” secretas contra los cárteles del narcotráfico, como han divulgado algunos medios de comunicación estadounidenses.
"NO VA A OCURRIR"
Claudia Sheinbaum descartó el plan de "ataque terrestre" de Donald Trump contra México
Luego de que se filtrara que Donald Trump prepara un operativo secreto terrestre en México contra el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a contestarle.
La mandataria mexicana rechazó la información sobre implementación de un plan en México para recibir tropas estadounidenses en el territorio nacional, aunque sí informó que hay un acuerdo entre su gobierno y la administración de Donald Trump en el que se establece la coordinación y colaboración, “sin subordinación de ninguno de los Estados”, en materia de lucha contra el crimen organizado transnacional.
En la conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, Sheinbaum respondió a la consulta de un periodista que le preguntó sobre las recientes afirmaciones de las agencias de noticias CBS News y The Washington Post que afirmaban que Washington estaba mandando tropas y oficiales de inteligencia a México para llevar a cabo operaciones terrestres de envergadura contra organizaciones criminales.
"No va a ocurrir, tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el Gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado (Marco Rubio)", afirmó la mandataria este martes en su habitual conferencia de prensa.
“Siempre hemos dicho a ustedes les interesa que de México a Estados Unidos no pase droga ilegal, pero a nosotros nos interesa que no pasen armas de Estados Unidos a México y eso quedó como parte del entendimiento”, agregó la presidenta, quien se refirió a su reunión de septiembre pasado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al que le había pedido la extradición de algunos criminales.
"No tenemos ningún informe de que eso vaya a ocurrir, y no estamos de acuerdo, se lo hemos planteado al presidente Trump que esa no es nuestra política", insistió Sheinbaum al recordar las llamadas que ha tenido con su homólogo, quien en reiteradas ocasiones le ha propuesto enviar "tropas y otros mecanismos" para ayudar a México a combatir el narcotráfico.
