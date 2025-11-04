Claudia Sheinbaum descartó el plan de "ataque terrestre" de Donald Trump contra México

Siempre le he dicho: 'muchas gracias presidente, pero no'. México es un país libre, independiente y soberano, podemos coordinarnos de muchas maneras. Ha quedado claro que no estamos de acuerdo con ningún proceso de intervencionismo, de injerencismo Siempre le he dicho: 'muchas gracias presidente, pero no'. México es un país libre, independiente y soberano, podemos coordinarnos de muchas maneras. Ha quedado claro que no estamos de acuerdo con ningún proceso de intervencionismo, de injerencismo

image Trump y Sheinbaum

“Siempre hemos dicho a ustedes les interesa que de México a Estados Unidos no pase droga ilegal, pero a nosotros nos interesa que no pasen armas de Estados Unidos a México y eso quedó como parte del entendimiento”, agregó la presidenta, quien se refirió a su reunión de septiembre pasado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al que le había pedido la extradición de algunos criminales.

"No tenemos ningún informe de que eso vaya a ocurrir, y no estamos de acuerdo, se lo hemos planteado al presidente Trump que esa no es nuestra política", insistió Sheinbaum al recordar las llamadas que ha tenido con su homólogo, quien en reiteradas ocasiones le ha propuesto enviar "tropas y otros mecanismos" para ayudar a México a combatir el narcotráfico.

