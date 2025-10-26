En X el productor / militante Eduardo Verastegui se presenta así: "¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva México! Productor de Bella, Little Boy, Sound of Freedom, Cabrini, Zero A.D. y próx. Sound of Freedom 2."
GUERRA CIVIL CONSERVADORA
Eduardo Verástegui (CPAC México) vs. Javier Milei (CPAC Argentina)
Eduardo Verástegui y Javier Milei compartieron militancia anticomunista (por llamarlo de alguna manera). Pero ahora ya no....
Él lidera CPAC México, que el 15/11 y 16/11 realizará su Expo Santa Fe, con la participación del matrimonio Schlapp (Mercedes y Matt, cofundadores de CPAC), y Eduardo Bolsonaro.
Pregunta: ¿Qué ha pasado entre Verastegui y Javier Milei, quien en teoría transita el mismo espacio ideológico)?
Al parecer, está todo roto.
El posteo de Verastegui es tremendo:
"El traidor de @JMilei ganó, en gran parte, gracias al gran genio de @AgustinLaje, al apoyo de @VickyVillarruel y, desde luego, al respaldo de todos los que confiaron en él en su momento.
Yo lo invité a CPAC México 2022 porque muchos amigos argentinos me lo recomendaron.
Yo no lo conocía. Me dijeron: “Confía en nosotros; este es el único loco que puede sacar a los zurdos de Argentina, y una vez logrado eso, podrá llegar una persona normal.”
Y, dejándome llevar por esa recomendación, lo presenté en CPAC México 2022 como el próximo presidente de Argentina.
La verdad, nunca confié en él. Pero entendí que era necesario apoyarlo para lograr el objetivo y avanzar en la lucha por la vida, la familia y la libertad, porque en ese entonces sabíamos que no había otro que pudiera sacar a los zurdos corruptos del poder en Argentina.
Por eso le dimos nuestro apoyo. Por eso lo invité a CPAC y, después, hicimos que lo invitaran a CPAC Washington.
Y, para ayudarlo, firmamos el convenio contra la trata de niños, convenio al que jamás dio seguimiento.
Le conseguimos la entrevista con @TuckerCarlson, y ni las gracias dio. Después se le volvió a invitar a CPAC México, y nos canceló una semana antes, sin explicación alguna.
Le pedimos que, al menos, enviara un video disculpándose o saludando al pueblo mexicano, y su equipo respondió que él “no hacía videos”.
A una persona muy cercana a nuestro equipo llegó a regañarla en público, solo porque le tomó una foto con flash sin avisarle.
Después de todos estos desplantes, groserías, desaires y falta de lealtad, llegué a la conclusión de que era necesario marcar distancia.
Ahora que Milei ya sacó a los zurdos, tiene que llegar una persona competente y normal, una persona que no hable con perros muertos por medio de brujas videntes."
Contraataque
De inmediato le salió al cruce Agustín Laje: Eduardo querido, no uses mi nombre para hacer fuerza por el kirchnerismo. Lamento profundamente que te hayas prestado a esto.
Pero hay más:
@DosRunas: Qué giro tan interesante el tuyo, de galán con un pasado amoroso que cantaba a los cuatro vientos a ahora predicador libertario de la familia. ¡Vaya transformación! Y ahora, como vieja dejada y chismosa, te quejas de @JMilei, a quien tanto apoyaste. ¿Será que el “gran genio” de @AgustinLaje y el respaldo de @VickyVillarruel no alcanzaron para sostener tu fe? Qué ironía, después de invitarlo a CPAC México 2022 y Washington con tanto entusiasmo. Parece que la lucha por la vida y la libertad tiene sus desengaños, ¿no crees?
@EVerastegui a Laje: Agustín querido, yo lamento profundamente que su partido se haya convertido en lo que acá tanto criticaban de la opoficción mexicana. A mí no se me olvida. Espero abran los ojos algún día. Todos nos equivocamos.
La guerra continuó:
@NickyMarquez1: Hola @EVerastegui: Valorá mi caridad al educarte bobo. Si vos sabes que conmigo a lo único que podes aspirar es a instruirte: ni de eso t das cuenta? y mejorá la calidad de tus tuiteros, te o digo con afecto.
@EVerastegui: Nico, ya vete a dormir, ya no sabes ni lo que estás escribiendo.
Guerra sin cuartel
Los posteos no tienen final. Y continuaron en el día del comicio argentino. Por ejemplo:
Raul GarStan: No sé, es raro que un grupo de "conservadores" Mexicanos que no han logrado nada, se metan y critiquen a unos "conservadores" argentinos que ganaron la Presidencia....
Pero de pronto aparece una historia anterior: Los mileístas acusaron a Verastegui de estar en equipo con Victoria Villarruel, y Nicolás Márquez acusó al de CPAC de un supuesto vínculo amoroso con Ricky Martin. Pasen y vean:
----------------------------
