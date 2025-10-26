El peronismo arriba en Chubut (Juan Pablo Luque), Ignacio Torres 3ro.

Juan Pablo Luque

Acerca del emergente diputado nacional electo peronista, vaya aquí su autobiografía:

Embed Feliz de disfrutar de una nueva jornada democrática en familia.



Les pido que vayan a votar: es un derecho que costó mucho conseguir en este país. pic.twitter.com/zCm8kSPWMc — Juan Pablo Luque (@luquejuanpablo) October 26, 2025

"Soy de Comodoro Rivadavia, la ciudad donde formé mi familia, construí mi vida y elegí comprometerme con lo público. Desde muy joven me involucré en dos pasiones que marcaron mi camino: el deporte y la política. Tuve el honor de presidir el Club Gimnasia y Esgrima, donde aprendí el valor del trabajo en equipo, la gestión responsable y la importancia de generar espacios de inclusión para la comunidad.

Más tarde, ocupé los cargos de concejal y viceintendente, hasta llegar a ser intendente de mi ciudad. Durante esos años de gestión, impulsamos más de 500 obras que transformaron la infraestructura urbana, mejoraron la calidad de vida de los vecinos y consolidaron a Comodoro como un polo de desarrollo en la Patagonia. Esa gestión recibió un reconocimiento muy alto de la comunidad, lo que constituye uno de mis mayores orgullos.

Hoy, con la experiencia adquirida en el gobierno y el compromiso intacto con los valores que me inspiran, quiero dar un paso más: representar a Chubut como diputado nacional. Mi objetivo es llevar la voz de cada chubutense al Congreso y defender a nuestra provincia frente a las políticas de ajuste que amenazan el presente y el futuro de nuestra gente."

