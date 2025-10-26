En Chubut se afirma que las llamadas 'mesas testigo' confirma las previsiones del triunfo del peronismo en la provincia patagónica, donde su lista se llama Unidos Podemos y tiene como candidato N°1 a Juan Pablo Luque.
LEGISLATIVAS 2025
El peronismo arriba en Chubut (Juan Pablo Luque), Ignacio Torres 3ro.
Las encuestas anticipaban el triunfo de Unidos Podemos, nombre del peronismo en Chubut, que lidera Juan Pablo Luque.
El oficialismo (Despierta Chubut, del gobernador Ignacio Torres perdió el 2do. lugar contra La Libertad Avanza, que lleva como candidata principal a Maira Frías.
La última entre de la consultora Circuitos parece que acertó hasta en la concurrencia a las urnas: vaticinó 70% y se afirma que finalmente fue 69%.
Provincias Unidas
Ignacio Torres, alias 'Nacho', tiene 2 batallas simultáneas que habrá que evaluar cómo continún.
- Por un lado, una disputa con Mauricio Macri por el futuro del PRO.
- Por otra parte, el proyecto Provincias Unidas. Existen interrogantes acerca de cómo continuará la experiencia de coalición federal con los magros resultados obtenidos en la renovación legislativa.
Pero, antes de definir esto, Torres debe asegurarse el 2do. lugar.
Juan Pablo Luque
Acerca del emergente diputado nacional electo peronista, vaya aquí su autobiografía:
"Soy de Comodoro Rivadavia, la ciudad donde formé mi familia, construí mi vida y elegí comprometerme con lo público. Desde muy joven me involucré en dos pasiones que marcaron mi camino: el deporte y la política. Tuve el honor de presidir el Club Gimnasia y Esgrima, donde aprendí el valor del trabajo en equipo, la gestión responsable y la importancia de generar espacios de inclusión para la comunidad.
Más tarde, ocupé los cargos de concejal y viceintendente, hasta llegar a ser intendente de mi ciudad. Durante esos años de gestión, impulsamos más de 500 obras que transformaron la infraestructura urbana, mejoraron la calidad de vida de los vecinos y consolidaron a Comodoro como un polo de desarrollo en la Patagonia. Esa gestión recibió un reconocimiento muy alto de la comunidad, lo que constituye uno de mis mayores orgullos.
Hoy, con la experiencia adquirida en el gobierno y el compromiso intacto con los valores que me inspiran, quiero dar un paso más: representar a Chubut como diputado nacional. Mi objetivo es llevar la voz de cada chubutense al Congreso y defender a nuestra provincia frente a las políticas de ajuste que amenazan el presente y el futuro de nuestra gente."
