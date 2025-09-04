Golpe de Chubut: Sin impuestos en zonas francas de Trelew y Comodoro

Zona Franca

Él reivindicó “la política de desarrollo” articulada entre los sectores público y privado de la provincia: “Lo que vamos a lograr con estas medidas es romper ese cuello de botella que hoy tenemos en la provincia, y sacarle la pata de encima a la producción y al trabajo”.

Luego de la creación de la Zona Franca Norte, “una de las más grandes y competitivas de la Argentina”, según Torres, y autorizada por Nación en un hecho único e histórico, hay nuevos desafíos.

Torres señaló que el intendente de Trelew, Gerardo Merino, “tuvo la visión de dar un paso más en el marco de esta Zona Franca” y pidió al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, que “adhiera a la misma medida y dé muestras de que hay una política de alivio fiscal para que lleguen nuevas inversiones, y no una voracidad recaudatoria que lo único que logra es entrar en un espiral de destrucción de empleo”.

Estuvieron el director general de Aduanas, José Andrés Veliz; el director ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Pazo; los intendentes de Trelew, Gerardo Merino; de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; de Rawson, Damián Biss; y de Gaiman, Darío James; y el presidente del Directorio de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, José Ignacio Bellorini.

