Nacho Torres, gobernador del Chubut, mencionó la eliminación de derechos de exportación (retenciones), aranceles (importación), ingresos brutos, impuesto a los sellos e impuesto inmobiliario, y el pago de tarifa plana de agua y luz, a quienes se instalen en las zonas francas: “No pagarán derechos de exportación ni aranceles en importación, tampoco ingresos brutos, impuesto a los sellos ni impuesto inmobiliario, y tendrán una tarifa plana de agua y luz”.
ANUNCIO DE NACHO TORRES
Golpe de Chubut: Sin impuestos en zonas francas de Trelew y Comodoro
El gobernador del Chubut, Nacho Torres, anunció beneficios tributarios a empresas que se radiquen en la zonas francas de Trelew y Comodoro Rivadavia.
El Gobernador habló de refundar la matriz productiva de la provincia e indicó que el desafío planteado -en particular en la Comarca VIRCh / Valdés- es pasar de una plataforma extractiva con poco valor agregado a generar un ámbito territorial nuevo, de sustitución de importaciones: los eslabones productivos que se encuentran en el exterior sean elaborados de manera local desde la extracción hasta el producto final.
En un acto en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, junto a intendentes, cámaras empresariales y autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dijo:
“Estamos llevando adelante un esquema de alivio fiscal que permitirá la radicación de inversiones, la generación de mano de obra intensiva y la industrialización de nuestros recursos. Se trata de incentivos concretos que se lograron gracias a un trabajo conjunto con el Estado Nacional y los municipios”.
Zona Franca
Él reivindicó “la política de desarrollo” articulada entre los sectores público y privado de la provincia: “Lo que vamos a lograr con estas medidas es romper ese cuello de botella que hoy tenemos en la provincia, y sacarle la pata de encima a la producción y al trabajo”.
Luego de la creación de la Zona Franca Norte, “una de las más grandes y competitivas de la Argentina”, según Torres, y autorizada por Nación en un hecho único e histórico, hay nuevos desafíos.
Torres señaló que el intendente de Trelew, Gerardo Merino, “tuvo la visión de dar un paso más en el marco de esta Zona Franca” y pidió al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, que “adhiera a la misma medida y dé muestras de que hay una política de alivio fiscal para que lleguen nuevas inversiones, y no una voracidad recaudatoria que lo único que logra es entrar en un espiral de destrucción de empleo”.
Estuvieron el director general de Aduanas, José Andrés Veliz; el director ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Pazo; los intendentes de Trelew, Gerardo Merino; de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; de Rawson, Damián Biss; y de Gaiman, Darío James; y el presidente del Directorio de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, José Ignacio Bellorini.
-----------------------
Más contenido en Urgente 24:
Milei puede evitar que difundan audios, pero no la desconfianza (dolarización)
Maximiliano Pullaro marcó su huella en Buenos Aires con mirada electoral
Voto blando achicado y núcleo duro desanimado: Lo que dicen las encuestas que lee Milei
Eliminatorias UEFA: Italia y el partido que lo puede dejar por 3º vez sin Mundial
Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."