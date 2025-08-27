En Comodoro Rivadavia, el fiscal Cristian Olazabal, quien investiga la causa “Emergencia Climática II” confirmó que realizaron múltiples allanamientos durante el miércoles (27/08) . Los apuntados son todos exfuncionarios de la gestión de Juan Pablo Luque, exintendente de la ciudad y actual candidato a diputado nacional del kirchnerismo en la provincia.
JUAN PABLO LUQUE Y OTROS
Escándalo en Chubut: La Justicia allanó a funcionarios de exintendente K
Eran exfuncionarios del antes jefe comunal de Comodoro Ribadavia, Juan Pablo Luque, ahora candidato a diputado nacional K por Chubut.
De acuerdo a fuentes judiciales, entre los domicilios allanados se encontraría el del exsecretario de Economía municipal Germán Issa Pfister, hombre de máxima confianza de Juan Pablo Luque, candidato kirchnerista a la gobernación de Chubut.
El fiscal Olazábal detalló
El funcionario judicial evitó dar nombres, pero indicó que los investigados “son personas vinculadas a en aquel entonces funcionarios que integraban la municipalidad de Comodoro Rivadavia”.
Más adelante remarcó
Temporal en 2017
La investigación judicial se originó tras el temporal que en 2017 afectó a Comodoro Rivadavia y dejó miles de evacuados y daños millonarios. En aquel momento, el municipio destinó fondos de emergencia para obras y asistencia que, según determinó la Justicia, fueron objeto de fraude.
En 2024, el Tribunal Oral condenó a ex secretarios municipales, entre ellos Abel Boyero y Rubén Palomeque, y a inspectores comunales por maniobras de falsificación de partes y cobros por trabajos no ejecutados. También recibieron penas cuatro empresarios que participaron en las contrataciones irregulares.
La sentencia fue apelada y actualmente se encuentra en revisión por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. En paralelo, la Procuración General remitió a la Fiscalía nuevos elementos detectados durante el juicio, lo que dio origen a la denominada “Emergencia Climática II”, investigación bajo la cual se realizaron los allanamientos del miércoles (27/08).
