Escándalo en Chubut: La Justicia allanó a funcionarios de exintendente K

Más adelante remarcó

Nosotros iniciamos el juicio el 9 de mayo de 2024. Lo culminamos el 29 de agosto de 2024. Es decir que en cuatro meses transitaron 120 testigos por la oficina judicial, hasta que obtuvimos los pronunciamientos de primera instancia. Hubo impugnaciones, llegamos a la Cámara en lo penal y el 4 de diciembre de 2024 tuvimos la confirmación de la sentencia.

Temporal en 2017

La investigación judicial se originó tras el temporal que en 2017 afectó a Comodoro Rivadavia y dejó miles de evacuados y daños millonarios. En aquel momento, el municipio destinó fondos de emergencia para obras y asistencia que, según determinó la Justicia, fueron objeto de fraude.

En 2024, el Tribunal Oral condenó a ex secretarios municipales, entre ellos Abel Boyero y Rubén Palomeque, y a inspectores comunales por maniobras de falsificación de partes y cobros por trabajos no ejecutados. También recibieron penas cuatro empresarios que participaron en las contrataciones irregulares.

La sentencia fue apelada y actualmente se encuentra en revisión por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. En paralelo, la Procuración General remitió a la Fiscalía nuevos elementos detectados durante el juicio, lo que dio origen a la denominada “Emergencia Climática II”, investigación bajo la cual se realizaron los allanamientos del miércoles (27/08).

