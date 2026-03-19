Ruta 151 al límite: Denuncian abandono, riesgo vial y presión de Vaca Muerta

vaca muerta petróleo convencional.jpg El valor de Vaca Muerta lleva a replantear obras en la ruta 151

Vaca Muerta presiona y expone

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta intensificó el uso de la ruta y dejó en evidencia la falta de inversión en infraestructura.

La ecuación es simple: más producción, más tránsito… pero sin obras es inviable. no solo impacta en la seguridad, sino que también limita el desarrollo logístico y productivo de la región.

Sin financiamiento, no hay soluciónes

Ante la falta de avances concretos, empiezan a sonar alternativas:

Esquemas de financiamiento mixto

Participación privada, opción que el gobierno nacional tiene como prioridad

Sin embargo, por ahora todo está en etapa de discusión. No hay definiciones ni plazos.

Problema que se agrava

El reclamo por la Ruta 151 no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. El combo de abandono, crecimiento económico y falta de planificación convierte a esta vía en un punto crítico que el Gobierno no logra resolver.

La pregunta ya no es si hay que intervenir, sino cuánto más puede esperar una ruta al borde del colapso.

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