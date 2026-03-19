La Ruta Nacional 151 volvió al debate patagónico por el deplorable estado en que se encuentra. Durante una entrevista con el medio Radio Cumbre, la legisladora rionegrina Yolanda Mansilla definió la cuestión como un problema “estructural” que lleva años sin solución. Según explicó, los reclamos desde la Legislatura se acumulan, pero las respuestas son parciales e insuficientes.
CLAVE EN AL REGIÓN
Ruta 151 al límite: Denuncian abandono, riesgo vial y presión de Vaca Muerta
La Ruta Nacional 151 pone en riesgo la conexión en la zona por la desesperante condición en la que se encuentra. Reclamos al gobierno nacional.
Parche sobre parche
El diagnóstico es claro: el bacheo no alcanza. Para Mansilla, las intervenciones actuales son apenas paliativas y no atacan el problema de fondo. La ruta necesita una obra integral que garantice condiciones mínimas de seguridad y conectividad en un corredor clave para la región.
Corredor estratégico en crisis
La Ruta 151 no es una vía más. Se trata de un eje central para:
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Trabajadores
Estudiantes
Transporte vinculado a la actividad petrolera
El flujo constante —especialmente de camiones— acelera el deterioro de una calzada que ya muestra signos evidentes de colapso.
Riesgo vial en aumento
El estado actual de la traza enciende alarmas por:
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Hundimiento del asfalto
Falta de demarcación
Mantenimiento deficiente
El resultado es un escenario de riesgo permanente para quienes circulan a diario.
Vaca Muerta presiona y expone
El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta intensificó el uso de la ruta y dejó en evidencia la falta de inversión en infraestructura.
La ecuación es simple: más producción, más tránsito… pero sin obras es inviable. no solo impacta en la seguridad, sino que también limita el desarrollo logístico y productivo de la región.
Sin financiamiento, no hay soluciónes
Ante la falta de avances concretos, empiezan a sonar alternativas:
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Esquemas de financiamiento mixto
Participación privada, opción que el gobierno nacional tiene como prioridad
Sin embargo, por ahora todo está en etapa de discusión. No hay definiciones ni plazos.
Problema que se agrava
El reclamo por la Ruta 151 no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. El combo de abandono, crecimiento económico y falta de planificación convierte a esta vía en un punto crítico que el Gobierno no logra resolver.
La pregunta ya no es si hay que intervenir, sino cuánto más puede esperar una ruta al borde del colapso.
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