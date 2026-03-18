Por pérdida de recursos, Maximiliano Pullaro le hace frente a Javier Milei y crea un fondo propio

Frente a dicho escenario, remarcó que Santa Fe decidió intervenir. "Es nuestra obligación garantizar la formación de los chicos y chicas y el trabajo docente, que se sostienen con infraestructura y financiamiento", aseguró.

image El ministro de Educación, José Goity, hizo hincapié en el complejo contexto económico. Foto: Gobierno de Santa Fe

Maximiliano Pullaro sigue dando que hablar

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, definió al fondo como "una de las herramientas más importantes que pone en marcha el Gobierno Provincial", el cual, según explicó, permitirá fortalecer una oferta educativa alineada con la matriz productiva santafesina, caracterizada por su diversidad y sus economías regionales.

Además, indicó que la medida se complementará con inversiones en ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa y acompañar al entramado productivo.

Acompañamiento docente

Por su parte, el secretario general de AMET, Ernesto Cepeda, calificó la iniciativa como "un día histórico" y valoró el trabajo conjunto con la gestión provincial.

"Hay que celebrar esto porque parece mentira hoy en día que patronal y gremio estemos haciendo algo en conjunto y celebrándolo". "Hay que celebrar esto porque parece mentira hoy en día que patronal y gremio estemos haciendo algo en conjunto y celebrándolo".

Asimismo, alertó sobre el escenario nacional y la caída de financiamiento, y sostuvo que la decisión provincial permite garantizar el funcionamiento del sistema: "Las escuelas técnicas necesitan inversión y hoy en Santa Fe apareció la plata".

"Esto no solo apunta al desarrollo socioproductivo, sino también a garantizar la estabilidad laboral de nuestros compañeros", manifestó.

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