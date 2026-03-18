SANTA FE. Ante la caída en los recursos que envía el gobierno de Javier Milei, el gobernador, Maximiliano Pullaro, presentó un Fondo Provincial con un piso de $ 3.500 millones para financiar proyectos educativos en las 172 escuelas técnicas públicas y privadas del sistema santafesino.
EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN
Por pérdida de recursos, Maximiliano Pullaro le hace frente a Javier Milei y crea un fondo propio
Ante la caída en los recursos que envía el gobierno de Javier Milei, Maximiliano Pullaro presentó un fondo provincial para sostener la educación técnica.
Al respecto, Pullaro fue contundente: "Queremos que las escuelas técnicas y agrotécnicas cuenten con el equipamiento, la tecnología y la innovación que necesitan para formar a nuestros jóvenes".
Sobre ese marco, destacó que en los primeros 26 meses de gestión se realizaron más de 6.000 intervenciones a través del programa FANI en unos 2.500 establecimientos educativos. A su vez, precisó que el fondo propio contará con "un piso de 3.500 millones de pesos en una primera etapa, que sextuplica los fondos que enviaba Nación" y consideró que "no tiene techo", en línea con la apuesta al desarrollo productivo provincial.
Financiamiento para fortalecer la educación técnica
La iniciativa contempla aportes económicos destinados a mejorar las condiciones institucionales y potenciar la educación técnico-profesional. Entre sus objetivos se incluyen la actualización de talleres y laboratorios, la adquisición de equipamiento e insumos, el impulso a proyectos de innovación tecnológica y el fortalecimiento de prácticas profesionalizantes.
En ese sentido, el ministro de Educación, José Goity, sostuvo que "las escuelas técnicas forman parte de la columna vertebral del proyecto educativo y productivo de la Provincia". De manera continuada, advirtió sobre "las serias dificultades a nivel nacional en el financiamiento de los fondos que habitualmente se transferían".
Frente a dicho escenario, remarcó que Santa Fe decidió intervenir. "Es nuestra obligación garantizar la formación de los chicos y chicas y el trabajo docente, que se sostienen con infraestructura y financiamiento", aseguró.
Maximiliano Pullaro sigue dando que hablar
A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, definió al fondo como "una de las herramientas más importantes que pone en marcha el Gobierno Provincial", el cual, según explicó, permitirá fortalecer una oferta educativa alineada con la matriz productiva santafesina, caracterizada por su diversidad y sus economías regionales.
Además, indicó que la medida se complementará con inversiones en ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa y acompañar al entramado productivo.
Acompañamiento docente
Por su parte, el secretario general de AMET, Ernesto Cepeda, calificó la iniciativa como "un día histórico" y valoró el trabajo conjunto con la gestión provincial.
Asimismo, alertó sobre el escenario nacional y la caída de financiamiento, y sostuvo que la decisión provincial permite garantizar el funcionamiento del sistema: "Las escuelas técnicas necesitan inversión y hoy en Santa Fe apareció la plata".
"Esto no solo apunta al desarrollo socioproductivo, sino también a garantizar la estabilidad laboral de nuestros compañeros", manifestó.
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