En un contexto de tensiones comerciales persistentes, China optó por intensificar sus relaciones con nuevos socios estratégicos, dejando de lado algunos lazos con Estados Unidos y seguir incentivando el consumo interno. Este año, el país asiático anunció la suspensión de la compra de soja estadounidense, reemplazándola por mayores importaciones desde Brasil.
TEG COMERCIAL
China cambia el rumbo comercial e incentiva el consumo en sectores clave
Sin acuerdo con Estados Unidos, China corta compras de soja y lanza millonarios planes para disparar el consumo y dominar el juego económico global.
Esta decisión se produce luego de que no se lograra un nuevo acuerdo arancelario entre ambas potencias, lo que marca un nuevo capítulo en la reconfiguración del comercio global. La preocupación sobre el futuro del comercio con Estados Unidos también aceleró el interés chino por aumentar las transacciones con sus socios del BRICS.
Consumo interno
Mientras diversifica sus relaciones internacionales, China también acelera sus esfuerzos por fortalecer su demanda interna. El Consejo de Estado, encabezado por el primer ministro Li Qiang, informó el viernes 22/08 que se adoptarán medidas fiscales, tributarias y financieras de carácter multifacético para liberar el potencial de consumo doméstico.
Entre las iniciativas, se encuentra la optimización del programa de intercambio de bienes de consumo, con el objetivo de fomentar el reemplazo de productos viejos por nuevos a través de incentivos económicos.
Este programa, respaldado por la emisión de bonos del tesoro especiales a ultra largo plazo por un total de 300 mil millones de yuanes (aproximadamente US$ 41.800 millones), ha tenido un impacto considerable. Según datos del Ministerio de Comercio, hasta finales de julio se habían adquirido más de 109 millones de electrodomésticos, involucrando a más de 66 millones de consumidores. Además, se vendieron más de 74 millones de dispositivos digitales y alrededor de 9 millones de bicicletas eléctricas.
Sin embargo, expertos como Luo Zhiheng, economista jefe de Yuekai Securities, adviertieron a China Daily que la eficacia de estos programas para incentivar el consumo de bienes duraderos podría reducirse con el tiempo. En ese sentido, sugieren que el gobierno debe redirigir sus esfuerzos hacia el consumo de servicios. Luo propuso la implementación de incentivos fiscales similares a los ya aplicados, aprovechando que la relación deuda pública/PBI de China aún es baja en comparación con otras grandes economías.
Los datos del primer semestre de 2025 refuerzan esta visión: las ventas minoristas de bienes de consumo crecieron un 5% interanual, mientras que las ventas en el sector servicios aumentaron un 5,3%, según la Oficina Nacional de Estadísticas. En línea con esta tendencia, la reciente reunión del Consejo de Estado también hizo un llamado a impulsar el consumo relacionado con el deporte y la recreación.
Entre las medidas propuestas, destacan la organización de eventos deportivos locales y el fortalecimiento de las empresas del sector para ampliar su capacidad comercial.
Como parte de este impulso al sector servicios, el gobierno anunció días antes un nuevo subsidio a los intereses de préstamos destinados a empresas de ocho categorías de servicios, incluyendo el deporte. Esta medida permitirá a las compañías acceder a préstamos de hasta un millón de yuanes, con una bonificación anual de un punto porcentual en los intereses por un año.
En conjunto, estas políticas apuntan a reactivar el motor interno del consumo en China, al tiempo que el país redefine su posición dentro del comercio internacional.
Más noticias en Urgente24
Eliminatorias UEFA: Noruega provoca, Israel responde
El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina
Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS
Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla
Rosario Central 1 vs Newell´s 0: Ganó el que gana casi siempre por Ángel Di María