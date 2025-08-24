China cambia el rumbo comercial e incentiva el consumo en sectores clave

image China amplía su incentivo al consumo en sectores clave.

Sin embargo, expertos como Luo Zhiheng, economista jefe de Yuekai Securities, adviertieron a China Daily que la eficacia de estos programas para incentivar el consumo de bienes duraderos podría reducirse con el tiempo. En ese sentido, sugieren que el gobierno debe redirigir sus esfuerzos hacia el consumo de servicios. Luo propuso la implementación de incentivos fiscales similares a los ya aplicados, aprovechando que la relación deuda pública/PBI de China aún es baja en comparación con otras grandes economías.

Los datos del primer semestre de 2025 refuerzan esta visión: las ventas minoristas de bienes de consumo crecieron un 5% interanual, mientras que las ventas en el sector servicios aumentaron un 5,3%, según la Oficina Nacional de Estadísticas. En línea con esta tendencia, la reciente reunión del Consejo de Estado también hizo un llamado a impulsar el consumo relacionado con el deporte y la recreación.

Entre las medidas propuestas, destacan la organización de eventos deportivos locales y el fortalecimiento de las empresas del sector para ampliar su capacidad comercial.

Como parte de este impulso al sector servicios, el gobierno anunció días antes un nuevo subsidio a los intereses de préstamos destinados a empresas de ocho categorías de servicios, incluyendo el deporte. Esta medida permitirá a las compañías acceder a préstamos de hasta un millón de yuanes, con una bonificación anual de un punto porcentual en los intereses por un año.

En conjunto, estas políticas apuntan a reactivar el motor interno del consumo en China, al tiempo que el país redefine su posición dentro del comercio internacional.

