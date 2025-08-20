Una compleja red de petroleros que evaden sanciones y transportan crudo iraní, ruso y venezolano, ha quedado expuesta gracias a una investigación del Financial Times y C4ADS, que ha puesto al descubierto un entramado que incluye hipotecas navales y empresas pantalla.
Red de petroleros evaden sanciones a favor de Rusia, Irán, China y Venezuela
Embarcaciones que transportan el crudo ruso, venezolano e iraní hacia China, hábilmente logran evadir las sanciones occidentales, con una red que involucra distintas sociedades, hipotecas y el camuflaje.
La trama consta de 30 petroleros hipotecados por un valor cercano a USD 1.000 millones, los cuales, bajo la fachada falaz de transportar crudo de Malasia e Irak, movieron en realidad al menos 130 millones de barriles sancionados —valorados en 9.600 millones de dólares— hacia jurisdicción de China, los cuales provenían de Irán, Rusia y Venezuela.
Dichas naciones han sido sancionadas por Bruselas y Washington, en represalia por el supuesto de que atentan contra el estado de Derecho y violan las soberanías. De esta manera, con las sanciones, Occidente intenta impactar en sus esconomías y desmantelar la máquina de guerra, en el caso de Rusia.
Y, en el caso de Teherán, en reprimenda porque el país persa financia al terrorismo yihadista. En cuanto a Venezuela, debido al presunto vínculo de Nicolás Maduro con el cártel de los Soles y el Tren de Aragua.
Irán, Rusia y Venezuela (junto con China) se ríen de las sanciones del Occidente
La agencia de noticias Financial Times y C4ADS revelan un esquema complejo que, entre 2019 y 2014, ha facilitado que miles de millones de dólares de petróleo sancionado de Irán, Rusia y Venezuela, lleguen a China por medio del broker iraní Ocean Glory Giant, con sede ficticia en Suiza bajo la fachada de Saeed Alikhani, y operado detrás de escena por el empresario Amanollah Khalafi.
La magnitud del entramado para evadir las sanciones internacionales involucra a compañías pantalla, directores chinos de bajo perfil y una red de hipotecas navales.
“Esta red petrolera y sus proveedores muestran con gran detalle cómo las herramientas y tácticas utilizadas para resistir las sanciones occidental es han proliferado entre los estados sancionados”, afirma Andrew Boling, investigador de C4ADS.
Al diversificarse hacia envíos rusos y venezolanos, Ocean Glory parece haber actuado, añade, como “una especie de ‘superagente’ de crudo sancionado”.
La investigación del Financial Times y C4ADS detalla cómo, desde 2019, la firma panameña Ocean Glory Giant, presentada por el iraní Saeed Alikhani ante un abogado suizo en Zug, articuló un sistema de garantías hipotecarias sobre buques para asegurar el pago de cargamentos de crudo a compradores chinos.
"Para administrar las hipotecas, el abogado adquirió una empresa recién creada en las Islas Vírgenes Británicas y se registró como su director en mayo de 201 9, según muestran los registros. Una de las primeras hipotecas que tramitó fue de 24 millones de dólares contra un buque llamado Affluence, un enorme petrolero de 330 metros de eslora que posteriormente se rebautizó como Ceres I y que estaba registrado a nombre de Chart Ocean Limited, con sede en Hong Kong. El secretario registrado de Chart Ocean no respondió a una solicitud de comentarios", relata el Financial Times.
Las hipotecas navales permitían al Ocean Glory reclamar la propiedad de los petroleros en caso de impago, así como sortear las sanciones, una vez aprobada la hipoteca. El proceso contemplaba recibir un borrador del acuerdo, verificar la ausencia de sanciones sobre las partes y firmarlo.
“El procedimiento siempre fue idéntico”, dice el abogado. “Recibí un borrador del contrato de hipoteca, comprobé si la contraparte o el buque figuraban en alguna lista de sanciones y… firmé el documento”, agrega.
- Las hipotecas permanecieron vigentes mientras Ocean Glory continuó operando con la contraparte
- Los registros revisados por el FT y C4ADS muestran que, en algunos casos, las hipotecas se cancelaron tras tan solo varias semanas, probablemente como resultado de una sola operación.
- En otros casos, permanecieron vigentes durante varios años y, en algunos casos, como el de Ceres I, el FT no identificó registros de que la hipoteca se hubiera cancelado.
- En seis meses, el abogado suizo gestionó hipotecas sobre al menos nueve buques antes de delegar la tarea en dos colegas, quienes continuaron la operación hasta 2023.
Tras ser formalmente hipotecados, los petroleros comenzaron a transportar crudo iraní y, posteriormente, venezolano y ruso. Por ejemplo, el buque Ceres I (antes Affluence), hipotecado por 24 millones de dólares, fue capaz de cargar más de 120 millones en petróleo: una gran parte de los barriles, casi el 90 %, era crudo sancionado.
En noviembre del 2019, Ocean Glory, la firma encargada de articular las gestiones, realizó una transferencia de casi 2 millones de barriles de crudo iraní en el Estrecho de Malaca, que luego entregó en China. De los 34 acuerdos hipotecarios firmados entre 2019 y 2023, al menos 19 se concretaron en septiembre o noviembre de 2022, coincidiendo con el auge de la llamada “Flota Fantasma” que empezó a mover el petróleo de Rusia luego de la imposición de sanciones contra Moscú.
Al respecto, Claire Jungman, experta en contrabando de petróleo iraní y directora de riesgos marítimos en Vortexa, afirma que es la primera vez que oye hablar de hipotecas navales para camuflar el transporte de petróleo sancionado . “Esto demuestra la creciente audacia de estas redes, que operan en las zonas grises entre el derecho marítimo, las finanzas y la geopolítica”, añade.
“Desde 2019, las redes de comercio de petróleo de Irán se han vuelto cada vez más sofisticadas y descentralizadas, y dependen de empresas fachada, intermediarios informales y registros dispuestos a hacer la vista gorda”, sentencia.
