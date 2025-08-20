Adorador extremo de la Motosierra, Javier Milei desafía a las instituciones

Live Blog Post

Crisis libertaria (2) Enojados por premio a Javier Milei, crisis en el Instituto Von Mises

Los profesores Rolf W. Puster, Jörg Guido Hülsmann y Hans-Hermann Hoppe explican su dimisión al Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises:

"(...) Por lo tanto, Javier Milei podría ser honrado por sus actividades políticas. Sin embargo, en este caso, su trabajo debe ser medido en términos de logros prácticos de largo plazo. No le basta con perseguir objetivos liberales con sus políticas. Más bien, los medios políticos deben ser objetivamente adecuados para alcanzar eficazmente esos objetivos. Ésto debería ser evidente, pero a menudo es pasado por alto en política, como Ludwig von Mises señaló repetidamente. Las políticas de Milei son un buen ejemplo.

Por un lado, Milei se encuentra al inicio de su carrera política. El éxito futuro de sus políticas hasta el momento es muy cuestionable, y aún podría tomar muchos desvíos a lo largo de su mandato. Nadie sabe hasta qué punto estarán orientadas a la libertad. La evaluación de sus acciones debe ser matizada y abierta. Ésto sencillamente no es posible después de veinte meses en el cargo.

Por otro lado, los éxitos que sus políticas han tenido hasta ahora han sido logrados en gran medida mediante los métodos habituales de financiamiento inflacionario del gobierno: es decir, inflando la oferta monetaria y la deuda pública. Queda por ver si esta estrategia tendrá éxito con Milei, ya que ha fracasado repetidamente, y con buenas razones, en Argentina y otros países en el pasado.

Además, todos los logros de su historial político hasta la fecha ya se ven contrarrestados por grandes debilidades: la centralización política del país, la expansión del estado policial, el fracaso en la implementación de la anunciada abolición del banco central (uno de los puntos más populares de su plataforma electoral), las negociaciones con las élites políticas tradicionales del país –que también dominan su gabinete–, y una política exterior que no apunta a la paz internacional y, por lo tanto, no es una política libertaria.

Hoy, Javier Milei aboga no sólo por políticas económicas radicales financiadas por la inflación y con resultados inciertos. También aboga por una solidaridad acrítica y totalmente entusiasta con los gobiernos actuales de Estados Unidos e Israel.

En nuestra opinión, otorgarle a Javier Milei el 'Premio Conmemorativo en Honor a Ludwig von Mises' podría ocasionar daños duraderos e irreparables al Instituto Ludwig von Mises de Alemania, así como a la Escuela Austriaca en su conjunto.

No podemos ni asumiremos la responsabilidad por ésto. Por lo tanto, comunicamos nuestra renuncia al Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises de Alemania."