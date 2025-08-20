urgente24
en vivo TOTEM LIBERTARIO FALIBLE

Adorador extremo de la Motosierra, Javier Milei desafía a las instituciones

Javier Milei arrodillado ante el tótem de la motosierra: Ficción de xAI (Grok).

Javier Milei arrodillado ante el tótem de la motosierra: Ficción de xAI (Grok).

Javier Milei arrodillado ante el tótem de la motosierra: Ficción de xAI (Grok).

Javier Milei arrodillado ante el tótem de la motosierra: Ficción de xAI (Grok).

Javier Milei y su fetich, la motosierra: Ficción de xAI (Grok).

Javier Milei y su fetich, la motosierra: Ficción de xAI (Grok).

FOTO: Creación de xAI / Grok.
Javier Milei y su fetich, la motosierra: Ficción de xAI (Grok).

Javier Milei y su fetich, la motosierra: Ficción de xAI (Grok).

FOTO: Creación de xAI / Grok.

Es más que una sesión en Diputados. Es el debate sobre los límites y errores de la motosierra de Javier Milei, y el control republicano.

20 de agosto de 2025 - 09:55

EN VIVO

Tótem neolibertario, fetiche de Javier Milei, la motosierra es el tema en el Parlamento: ¿Hay control desde las instituciones, en resguardo de los ciudadanos? La Libertad Avanza pretende instalar la infabilidad de la herramienta. Es más: lo llevarán a las urnas el 26/10. Sin embargo, para algunos, esto es inexacto, insostenible y ridículo. Estos agregan que no es ideológico sino republicano. Hay casos muy concretos: la motosierra, o quienes abusan de ella -y hasta algunos gobernadores cómplices-, dicen que es mejor continuar pagando el 80% de la jubilación mínima, que es emisión pura o uso impropio de los impuestos de todos peor, antes que permitir una moratoria previsional, que permitiría aportes adicionales durante un período. Ni hablar de los límites a la incapacidad o al sostenimiento del Hospital Garraham. Milei pretende que su voluntad no se discuta. Es más: su único objetivo en el comicio del 26/10 es lograr una cantidad suficiente propia que impida que sus vetos sean desafiados. El problema es que, del otro lado, los Kirchner ambicionarion lo mismo: que nadie le discutiera algo a Néstor I o la emperatriz Cristina. Es el problema de la democracia que 42 años aún sigue en transición, enclenque, confusa.

Bienvenidos al VIVO que hoy (28/08) producen Josefina Biagini y Marcos Molina:

-----------------------------

Live Blog Post

Chau Mario Lugones: Alejandro Fantino, Eduardo Feinmann y TN hicieron su sepelio

Desde la Casa Rosada se 'bajó línea', ya es evidente. Javier Milei reclama la renuncia de Mario Lugones como ministro de Salud. De lo contrario no lo habría solicitado en público su edecán digital, Alejandro Fantino ("Chupame la pija, si querés le pongo mermelada de arándono", dijo por Neura Media, en teoría a alguien que intercedía por el funcionario padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo). Luego, Eduardo Feinmann, no con línea tan directa con Milei como Fantino pero sí con Karina Milei y Manuel Adorni. Ahora, por inercia, salió TN, con un rating muy superior a los otros, o sea que queda instalado. Bye bye Lugones.

Embed

Live Blog Post

Crisis libertaria (2) Enojados por premio a Javier Milei, crisis en el Instituto Von Mises

Los profesores Rolf W. Puster, Jörg Guido Hülsmann y Hans-Hermann Hoppe explican su dimisión al Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises:

"(...) Por lo tanto, Javier Milei podría ser honrado por sus actividades políticas. Sin embargo, en este caso, su trabajo debe ser medido en términos de logros prácticos de largo plazo. No le basta con perseguir objetivos liberales con sus políticas. Más bien, los medios políticos deben ser objetivamente adecuados para alcanzar eficazmente esos objetivos. Ésto debería ser evidente, pero a menudo es pasado por alto en política, como Ludwig von Mises señaló repetidamente. Las políticas de Milei son un buen ejemplo.

Por un lado, Milei se encuentra al inicio de su carrera política. El éxito futuro de sus políticas hasta el momento es muy cuestionable, y aún podría tomar muchos desvíos a lo largo de su mandato. Nadie sabe hasta qué punto estarán orientadas a la libertad. La evaluación de sus acciones debe ser matizada y abierta. Ésto sencillamente no es posible después de veinte meses en el cargo.

Por otro lado, los éxitos que sus políticas han tenido hasta ahora han sido logrados en gran medida mediante los métodos habituales de financiamiento inflacionario del gobierno: es decir, inflando la oferta monetaria y la deuda pública. Queda por ver si esta estrategia tendrá éxito con Milei, ya que ha fracasado repetidamente, y con buenas razones, en Argentina y otros países en el pasado.

Además, todos los logros de su historial político hasta la fecha ya se ven contrarrestados por grandes debilidades: la centralización política del país, la expansión del estado policial, el fracaso en la implementación de la anunciada abolición del banco central (uno de los puntos más populares de su plataforma electoral), las negociaciones con las élites políticas tradicionales del país –que también dominan su gabinete–, y una política exterior que no apunta a la paz internacional y, por lo tanto, no es una política libertaria.

Hoy, Javier Milei aboga no sólo por políticas económicas radicales financiadas por la inflación y con resultados inciertos. También aboga por una solidaridad acrítica y totalmente entusiasta con los gobiernos actuales de Estados Unidos e Israel.

En nuestra opinión, otorgarle a Javier Milei el 'Premio Conmemorativo en Honor a Ludwig von Mises' podría ocasionar daños duraderos e irreparables al Instituto Ludwig von Mises de Alemania, así como a la Escuela Austriaca en su conjunto. En nuestra opinión, otorgarle a Javier Milei el 'Premio Conmemorativo en Honor a Ludwig von Mises' podría ocasionar daños duraderos e irreparables al Instituto Ludwig von Mises de Alemania, así como a la Escuela Austriaca en su conjunto.

No podemos ni asumiremos la responsabilidad por ésto. Por lo tanto, comunicamos nuestra renuncia al Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises de Alemania."

Live Blog Post

Crisis libertaria (1) Enojados por premio a Javier Milei, crisis en el Instituto Von Mises

Para entender de qué estamos hablando: Ludwig von Mises (1881-1973) contribuyo en forma decisiva a la Escuela Austriaca de Economía. Los lamebotas Alejandro Fantino o Eduardo Feinmann o Esteban Trebucq seguro que no lo pueden apreciar pero él argumentó que la intervención gubernamental en la economía lleva a resultados perjudiciales y caos a largo plazo, y esto es fundamental para todo libertario.

Ahora, vayamos al reporte de Hans-Hermann Hoppe para el Instituto Rothbard:

"El 13/07/2025, el Prof. Dr. Rolf W. Puster, el Prof. Dr. Jörg Guido Hülsmann y el Prof. Dr. Hans-Hermann Hoppe anunciaron su dimisión del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises, de Alemania. Sólo 2 de los 5 miembros originales permanecen en el Consejo.

A continuación Puster, Hülsmann y Hoppe explican los motivos de su dimisión.

A principios de Julio, la junta directiva del Instituto Ludwig von Mises de Alemania anunció en su sitio web la creación del 'Premio Conmemorativo en Honor de Ludwig von Mises' en Octubre de este año, el que sería otorgado al presidente argentino Javier Milei. Ni la creación del premio (que, por cierto, es el único premio otorgado por Mises Alemania), ni la selección del galardonado, fueron previamente discutidas con el Consejo Asesor Científico del Instituto. Ésto es no sólo inapropiado, sino que da al público la impresión de que estas decisiones cuentan con el apoyo de la Junta. Ésto no es así.

Javier Milei ha demostrado que es posible obtener mayorías electorales para políticas libertarias radicales en países económicamente avanzados. Sin duda, éste es un logro significativo. Tras su elección, se dedicó de inmediato al desmantelamiento del estado y, en muchos aspectos, impulsó esta política con mayor determinación, exhaustividad y éxito que cualquiera de sus predecesores argentinos.

Sin embargo, consideramos injustificada la concesión de este premio. En nuestra opinión, un ¿Premio Conmemorativo en Honor de Ludwig von Mises¿ podría ser otorgado a científicos o políticos que hayan prestado servicios excepcionales al desarrollo, la difusión o la aplicación de las ideas de von Mises. Es evidente que Javier Milei no es un científico, sino un político. Es cierto que dio a conocer los nombres de Ludwig von Mises, Murray Rothbard y otros pensadores de la Escuela Austriaca a un público más amplio. Pero su conocimiento de sus ideas y teorías, es superficial y deficiente, por lo que sus elogios son dudosos. Sin embargo, consideramos injustificada la concesión de este premio. En nuestra opinión, un ¿Premio Conmemorativo en Honor de Ludwig von Mises¿ podría ser otorgado a científicos o políticos que hayan prestado servicios excepcionales al desarrollo, la difusión o la aplicación de las ideas de von Mises. Es evidente que Javier Milei no es un científico, sino un político. Es cierto que dio a conocer los nombres de Ludwig von Mises, Murray Rothbard y otros pensadores de la Escuela Austriaca a un público más amplio. Pero su conocimiento de sus ideas y teorías, es superficial y deficiente, por lo que sus elogios son dudosos.

En cualquier caso, sólo podemos aconsejar al público que no considere fiables las declaraciones de Milei sobre filosofía económica. (…)".

motosierra
Javier Milei y su fetiche, la motosierra: Ficción de xAI (Grok).

Javier Milei y su fetiche, la motosierra: Ficción de xAI (Grok).

Live Blog Post

Bojanovich, candidato 'violeta', a juicio por violencia de género

Noticias Argentinas: "Federico Bojanovich, candidato de La Libertad Avanza (LLA) a diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires, irá a juicio en un expediente que instruyó el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, investigado por la Fiscalía N°13 especializada (fiscal Mariana Ruffino) por denuncia de su ex pareja, quien lo acusó de haberla golpeado y de haber destruido su teléfono celular a la salida de una disco en La Plata, cabecera de la 8va. Sección Electoral.

Según consta en el expediente, la víctima relató que Bojanovich la empujó, la agredió físicamente y le provocó lesiones, además de hostigarla con mensajes posteriores. La acusación fiscal lo imputa por los delitos de lesiones en contexto de violencia de género y daño.

Durante la etapa de instrucción, Bojanovich evitó notificarse de distintas medidas judiciales. Finalmente, en las elecciones generales de 2023 fue demorado por personal de Prefectura Naval Argentina cuando fue a votar, lo que permitió a la Justicia notificarlo formalmente sobre la causa en su contra."

Live Blog Post

¿Qué les pasa en Rosario, que estacionan sobre la vereda peatonal?

Según Rosario 3, desde la Secretaría de Control del municipio de Rosario (Santa Fe), confirmaron que “en lo que va del año ya se labraron 14.312 actas por vehículos estacionados en la vereda”. En muchos casos las intervenciones fueron hechas tras las denuncias de los propios vecinos, que hasta mediados de agosto, fueron 2.318.

La conducta está tipificada en el Código de Convivencia desde agosto de 2022, y es causal de remisión, además de la sanción económica que asciende a una multa entre los $42.000 a $280.000, según los antecedentes y la reiteración de faltas que posea el conductor.

Concejala Anahí Schilbelbein (UCR): “Esta práctica no se puede admitir bajo ninguna circunstancia, y es un asunto que deberían controlar los agentes municipales, que deberían ser muy rigurosos. Se invade el espacio del peatón, se rompe la vereda y es un riesgo”.

-----------------------------------------------

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES