Adorador extremo de la Motosierra, Javier Milei desafía a las instituciones

Tótem neolibertario, fetiche de Javier Milei, la motosierra es el tema en el Parlamento: ¿Hay control desde las instituciones, en resguardo de los ciudadanos? La Libertad Avanza pretende instalar la infabilidad de la herramienta. Es más: lo llevarán a las urnas el 26/10. Sin embargo, para algunos, esto es inexacto, insostenible y ridículo. Estos agregan que no es ideológico sino republicano. Hay casos muy concretos: la motosierra, o quienes abusan de ella -y hasta algunos gobernadores cómplices-, dicen que es mejor continuar pagando el 80% de la jubilación mínima, que es emisión pura o uso impropio de los impuestos de todos peor, antes que permitir una moratoria previsional, que permitiría aportes adicionales durante un período. Ni hablar de los límites a la incapacidad o al sostenimiento del Hospital Garraham. Milei pretende que su voluntad no se discuta. Es más: su único objetivo en el comicio del 26/10 es lograr una cantidad suficiente propia que impida que sus vetos sean desafiados. El problema es que, del otro lado, los Kirchner ambicionarion lo mismo: que nadie le discutiera algo a Néstor I o la emperatriz Cristina. Es el problema de la democracia que 42 años aún sigue en transición, enclenque, confusa.
Chau Mario Lugones: Alejandro Fantino, Eduardo Feinmann y TN hicieron su sepelio
Desde la Casa Rosada se 'bajó línea', ya es evidente. Javier Milei reclama la renuncia de Mario Lugones como ministro de Salud. De lo contrario no lo habría solicitado en público su edecán digital, Alejandro Fantino ("Chupame la pija, si querés le pongo mermelada de arándono", dijo por Neura Media, en teoría a alguien que intercedía por el funcionario padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo). Luego, Eduardo Feinmann, no con línea tan directa con Milei como Fantino pero sí con Karina Milei y Manuel Adorni. Ahora, por inercia, salió TN, con un rating muy superior a los otros, o sea que queda instalado. Bye bye Lugones.
