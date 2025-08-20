Trump: USA coordinaría la protección posguerra de Ucrania (desde el aire)

"Estamos dispuestos a ayudarlos con ciertas cosas, sobre todo, probablemente hablando de ello por aire, porque no hay nadie que tenga el tipo de equipo que tenemos nosotros", añadió. "No creo que vaya a ser un problema", sentenció.

Decisiones políticas de Trump para proteger a Ucrania, pero debe ceder tierras a Rusia

El mandatario estadounidense, Donald Trump, evalúa ahora mismo distintos escenarios tras un hipotético armisticio entre Putin y Zelensky, el cual sólo podrá sellarse si Ucrania accede a cederle a Rusia la península de Crimea y las repúblicas separatistas de la cuenca del Donbás, una condición del líder del Kremlin para un alto al fuego.

En ese caso, de que Kiev acceda a la cesión territorial, Trump le ha dado la palabra de honor a Zelensky la garantía que apoyará la estabilidad territorial ucraniana en la posguerra, y que Washington junto a la OTAN le brindarán protección y defensa sin necesariamente formar parte de la Alianza.

Sin embargo, el presidente estadounidense ha descartado enviar tropas a Ucrania para integrar una Fuerza de Paz Multilateral, que pretende disuadir una futura ofensiva de Rusia, la cual, según Europa, planea extender sus fronteras y apoderarse de ex estados que formaban parte de la extinta Unión Soviética, y que ahora, son naciones soberanas.

En este contexto, el general Dan Caine, mandamás de la Fuerza Aérea estadounidense, en las últimas horas se ha encontrado con altos mandos militares de Alemania, Finlandia, Francia y el Reino Unido para acordar distintas vías de cooperación entre Washington y Bruselas, para brindarle protección a Ucrania, la que jamás podrá ingresar a la OTAN, a pedido expreso de Putin.

image Europa y Trump evaluán para Ucrania un acuerdo de seguridad similar al artículo 2 de la Alianza, sin ingresar al bloque de aliados. | GENTILEZA DE BBC

Caine se ha alineado con el general Alexus Grynkewich, que es el jefe de las fuerzas militares de Estados Unidos en Europa y un oficial clave en la cadena de mandos de la OTAN, los cuales evalúan una serie de opciones para garantizar la seguridad de Ucrania en la posguerra:

Una Fuerza de Mantenimiento de Paz integrada por tropas de Europa con apoyo logístico de Estados Unidos que complementaría al ejército de Ucrania.

El despliegue de unidades militares de Europa en distintos puntos de Ucrania y en fronteras de países linderos, que podrían actuar con rapidez ante incursiones sopresivas de tropas rusas.

Una Fuerza de Observación estadounidense, que debería monitorear todo el territorio ucraniano y que reporte sobre una acción militar inminente, con comandos de la Fuerza Aérea de USA realizando patrullajes.

Putin se inclina por aceptar una Fuerza de Observación, aunque Europa presiona para que en la mesa de negociaciones finalmente se imponga la actuación de una Fuerza de Mantenimiento de Paz.

Más contenido en Urgente24

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan

Javier Milei / Guillermo Francella: El Don Pirulero y el opio de las masas

Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas

Se viralizó un video de Laura Soldano, la candidata espiritual de Javier Milei