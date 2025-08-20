El empresario del fentanilo mortal cada vez más complicado: La Justicia lo imputó por nuevos delitos

Los análisis del Instituto Malbrán detectaron la presencia de Ralstonia mannitolilytica, una bacteria resistente que puede causar sepsis en personas inmunocomprometidas, y de Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, un bacilo de alta virulencia multirresistente a antibióticos. Ambos gérmenes representan un riesgo letal en pacientes críticos.

Todavía resta conocer una pericia clave que el Malbrán realiza sobre material incautado en los allanamientos, incluidos registros de producción y cuadernos de microbiología, que podrían ampliar la responsabilidad de la firma en el escándalo.

