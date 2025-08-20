Este descubrimiento podría explicar muchas cosas del VPH y cáncer

Según el Instituto Nacional del Cáncer, el VPH16 "causa cáncer de cuello uterino, ano, orofaringe (parte media de la garganta, ubicada por detrás de la boca), vagina, vulva y pene".

"Una infección duradera por el VPH 16 puede producir cambios celulares que, si no se tratan, tal vez empeoren con el tiempo y se conviertan en cáncer", explican.

En los experimentos, los investigadores hallaron que dos proteínas del VPH16, E6 y E7 suprimen la respuesta inmunitaria antitumoral, al estimular a las células para que aumenten la producción de IL-23.

Estas proteínas "inducen a las células cercanas a liberar IL-23, lo que a su vez impide que los linfocitos T del organismo ataquen el tumor", precisa la USC.

Llamada interleucina-23 o IL-23, es una proteína de señalización del sistema inmunitario con propiedades inflamatorias.

“Para eliminar el cáncer, las células T necesitan proliferar y destruir las células infectadas. Pero la IL-23 les impide funcionar eficazmente, por lo que el tumor continúa creciendo”, afirmó el autor principal del estudio, el Dr. W. Martin Kast, profesor de microbiología molecular e inmunología, obstetricia y ginecología, y otorrinolaringología, y titular de la Cátedra de Investigación del Cáncer Walter A. Richter en la Facultad de Medicina Keck.

Vacunas terapéuticas contra el VPH

Los resultados del nuevo estudio también podrían ayudar a entender por qué las vacunas terapéuticas tienen una eficacia limitada.

Las vacunas terapéuticas contra el VPH son distintas a las vacunas profilácticas. Las vacunas terapéuticas están diseñadas para eliminar o tratar las infecciones por VPH existentes o los cánceres o precánceres asociados al VPH, según el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones.

Y es que, los investigadores hallaron que "bloquear la IL-23 aumentaba la eficacia de una vacuna terapéutica contra el VPH, ya que permitía a las células T realizar su función: detectar y eliminar el cáncer", detalla la USC.

“Las vacunas terapéuticas estimulan el sistema inmunológico a crear células T específicas para el VPH, pero no funcionan bien, y ahora tenemos una idea de por qué”, dijo Kast.

En ese sentido, el estudio abre puertas para posibles nuevos tratamientos.

"Esta investigación muestra que las estrategias de vacunación terapéutica para pacientes con cáncer HPV+ podrían mejorarse potencialmente neutralizando IL-23", escribieron los investigadores.

Los hallazgos se publicaron en la revista Journal for Immuno Therapy of Cancer.

----------

Más noticias en Urgente24

Medicamentos que pueden afectar tu erección y no lo sabías

Dieta sexual: Nutricionistas revelan los mejores y peores alimentos para tu libido

5 asombrosos beneficios del sexo en la tercera edad, tras las revelaciones íntimas de Alberto Cormillot

¿Qué hago si se me sale el condón durante el sexo?

Los hombres que comen este alimento tienen mejor esperma y testosterona