Vuelve a funcionar una Comisión sensible en la Reforma del Estado

José Mayans, y Mariano Recalde.

También la conforman los diputados de UxP Julia Strada, del PRO Diego Santilli, de la Coalición Cívica, Victoria Borrego, de Liga del Interior, Pablo Cervi y el libertario Facundo Correa Llano.

La ley Bases estableció que la comisión bicameral deberá analizar los pliegos de privatización. La norma permite al Gobierno avanzar en forma parcial o total en la privatización de

Energía Argentina

Intercargo

Aysa

Belgrano Cargas

Ferrocarriles

Corredores Viales

Nucleoeléctrica Argentina y

Complejo a cargo de Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Por ese motivo, Romero anticipó que pedirán al Gobierno Nacional que informe sobre el proceso de privatizaciones.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Países Bajos interviene una fábrica de chips china para asegurarse un suministro clave

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Estados Unidos quiere controlar tierras raras y borrar a China, los sojeros ya se la tienen jurada

Donald Trump le tumba la campaña a Javier Milei: "Sí no gana, no seremos generosos con Argentina"