El salteño Juan Carlos Romero será el nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, inactiva en los últimos 10 años.
ESTUVO 10 AÑOS DORMIDA
Vuelve a funcionar una Comisión sensible en la Reforma del Estado
Juan Carlos Romero (Senador por Salta) presidirá la Comisión Bicameral que observará las privatizaciones del Gobierno. No funcionó durante los últimos 10 años.
La vicepresidencia quedará a cargo de la diputada de Unión por la Patria, Ana María Ianni.
Se integrarán los senadores
Bruno Olivera Lucero, Eduardo Visch (UCR)i
Carlos Espínola (Unidad Federal) y los peronistas,
José Mayans, y Mariano Recalde.
También la conforman los diputados de UxP Julia Strada, del PRO Diego Santilli, de la Coalición Cívica, Victoria Borrego, de Liga del Interior, Pablo Cervi y el libertario Facundo Correa Llano.
La ley Bases estableció que la comisión bicameral deberá analizar los pliegos de privatización. La norma permite al Gobierno avanzar en forma parcial o total en la privatización de
Energía Argentina
Intercargo
Aysa
Belgrano Cargas
Ferrocarriles
Corredores Viales
Nucleoeléctrica Argentina y
Complejo a cargo de Yacimientos Carboníferos Fiscales.
Por ese motivo, Romero anticipó que pedirán al Gobierno Nacional que informe sobre el proceso de privatizaciones.
