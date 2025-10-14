urgente24
Javier Milei, martes 14/10: Ganó Braden (hasta el 26/10)

Javier Milei.

Javier Milei.

FOTO: xAI / Grok.
Javier Milei.

Javier Milei.

FOTO: xAI / Grok.

Javier Milei apuesta todo al rescate de Donald Trump y su proyecto para la Argentina. ¿Es la voluntad de los representados? El 26/10 es un referendo.

14 de octubre de 2025 - 08:29

Spruille Braden era hijo de William Braden, accionista de la empresa minera Braden Copper Company (Chile) de United Fruit Company; y de W. Averell Harriman Securities Corporation. Él tenía una vinculación familiar con la familia Rockefeller. Y quizás por todo eso (y algo más) fue elegido por Juan Domingo Perón como antagonista para las elecciones de 1946, origen del peronismo, que era nacionalista: 'Braden o Perón'. La esperanza de Javier Milei en la Casa Blanca, en su visita trascendental a Donald Trump, es dejar en claro que, al final, ganó Braden.

Con sus referentes desunidos, sus idearios resquebrajados y sospechas sobre la honestidad de sus gestiones, sin embargo el peronismo conserva una notable 'masa crítica' que, más allá de la incertidumbre, irá a las urnas el domingo 26/10 contra el 'We God in Trust' que elige Milei. Se avecinan tiempos definitivos para la Argentina.

Para Trump la clave es que Milei consiga gobernabilidad. Pero la gobernabilidad depende del entendimiento que pueda existir entre Milei y el peronismo. Pregunta: ¿Con cuál de todos los peronismos? Bueno, a Trump le viene bien cualquiera porque se trata de consolidar el proyecto extractivo de recursos naturales y pieza importante en la geopolítica regional. Pero algunos dicen que el peronismo sobrevive más allá de sus dirigentes. Veremos si esto es cierto y quién lo aprovecha.

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Trama Secreta de la caída de US$ 19.000M en el mercado de criptos

Comencemos por Yohan Yu en Cointelegraph:

"Una combinación de factores convergió en una tormenta perfecta el viernes 10/10, desencadenando el evento de liquidación más grande de la historia de la industria de las criptomonedas y enviando a Bitcoin brevemente por debajo de los US$110.000.

Las liquidaciones de US$ 19.000 millones no significan que los inversores hayan perdido esa suma de dinero, sino que las posiciones apalancadas se cerraron a la fuerza (N. de la R.: pérdida no realizada).

(…) El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump intensificó la actual guerra comercial que ha definido gran parte de su mandato, amenazando con aplicar un arancel del 100% a las importaciones chinas a partir del 01/11, “o antes, dependiendo de cualquier acción o cambio adicional que adopte China”.

En el sector de criptomonedas, algunos analistas creen que la caída del mercado ese mismo día se debió a un fallo en el oráculo de precios específico del sector, y no a la amenaza arancelaria de Trump. Sin embargo, una comparación con los índices financieros tradicionales revela que la caída no se limitó a las criptomonedas.

(…) Aunque el anuncio arancelario de Trump desencadenó una liquidación más amplia del mercado y la caída del fin de semana de Bitcoin, factores específicos de la industria amplificaron el daño una vez que los mercados tradicionales cerraron.

Uno de los puntos clave de conflicto fue USDe, el dólar sintético de Ethena, que mantiene su paridad con el dólar estadounidense mediante una estrategia de 'delta' neutral en el mercado de futuros perpetuos. El viernes, USDe pareció perder paridad, cayendo a US$0,65, pero esto se observó principalmente en Binance. En otras plataformas de intercambio, USDe cotizó con la leve volatilidad típica de los tokens vinculados al dólar durante condiciones de mercado turbulentas.

(...) Otras plataformas que referenciaban los precios de Binance siguieron el ejemplo, a pesar de que USDe y los activos relacionados cotizaban con normalidad en otros lugares. (…)

El analista de Delphi Digital, Trevor King, dijo que Binance cometió un error de primeros principios al valorar activos envueltos como wBETH, BNSOL y USDe en función de sus propios precios al contado en lugar de sus valores de reembolso subyacentes, lo que provocó que la garantía pareciera mucho más débil de lo que era y desencadenó liquidaciones masivas.

A medida que el oráculo de Binance se convirtió en el precio récord de facto en el ecosistema de trading apalancado, estas fuentes de precios erróneos se extendieron a otras plataformas de intercambio y plataformas de intercambio descentralizadas (DEX). Sin embargo, el analista afirmó ser cauteloso a la hora de señalar a Binance como la causa principal, ya que el momento de la cascada inicial merece mayor atención. (…)".

Pero vayamos al equipo de Sam Kessler en The Wall Street Journal:

"(…) Antes de la ola de ventas, dos cuentas en Hyperliquid, un exchange descentralizado que permite a los inversores realizar apuestas apalancadas sobre los precios futuros de las criptomonedas, apostaron fuertemente a que Bitcoin y Ether caerían. Al final del viernes, las posiciones se cerraron con una ganancia de US$160 millones.

El momento de las transacciones —la última de las cuales se realizó justo 1 minuto antes del anuncio arancelario de Trump— generó especulaciones en redes sociales sobre la posibilidad de que se basaran en información privilegiada. Sin embargo, las apuestas se realizaron después de que Beijing anunciara nuevas restricciones a la exportación de minerales de tierras raras , una medida que finalmente provocó la respuesta arancelaria de Trump.

Se desconoce la identidad del comerciante o comerciantes. Hyperliquid no respondió a una solicitud de comentarios."

¿Qué pasa con el oro argentino?

Andy Spinelli: Las reservas perdidas de oro argentinas puede ser las proximas tapas de diarios de la semana. Si estan fisicas aun en el exterior, deben declararlas ante la SIGEN....pero SI LAS REMATARON PARA TAPAR DEUDAS....estan en problemas. maxime que el oro esta en valores records y si remataron fue hace mas de un mes.

Dardo Gasparré: Quilombo en puerta. Se sospecha que, a pedido de un fondo, el oro fue enviado a una institución donde es EMBARGABLE, porque en el BC No lo era. El Banco Central no informa a la AGN el destino de los lingotes que envió al exterior y citarían a Bausili.

Embed
Más allá de Scott Bessent, hay problemas en la macro argentina

Mercado eufórico desde antes de la apertura de operaciones:

verde

Pero el mercado es escolaso. Hoy sube, mañana baja... Veamos en la macro:

Carlos Rodriguez:

  • "Que vengan muchos dólares no implica que en argentina no rija la Paridad del Poder Adquisitivo. El precio del dólar en términos de bienes debe ser el mismo en todos los mercados (salvo por impuestos indirectos)."
  • "¿USA va a ayudar a levantar el cepo?"
  • "Qué hace el Tesoro sacando pesos de circulación si las Tasas están por las nubes. La TAMAR en 70%. Y además hace caer la cotización del dólar, que ya estaba barato. Es un negoción el carry trade."

@TraderX3AL30: Hoy debera vender dolares el tesoro de USA ya sea spot/ccl/futuros para que sea creible la amenaza del whatever it takes. Sino en 2 semanas volvemos a 1560. El mercado argentino no come humo, donde olfateen que no hay guita vuelve la demanda. La palabra de caputo esta totalmente devaluada, veremos hoy si la de Scott tiene valor.

Juan Pablo Álvarez: Señaló Morgan Stanley respecto de Argentina: "Un marco macroeconómico sostenido requiere una moneda más débil, que elimine el déficit en cuenta corriente y permita acumular reservas de divisas".

Embed

@PonzistaAnti: El problema de dibujar tanto los numeros es q va llegar un punto que te van a decir, "bueno, usted técnicamente es multimillonario" aunque no llegues a fin de mes. Recuerden que según el ministerio de capital humano y el INDEC si cobras $375 mil pesos no sos pobre, sos clase media acomodada. Esta es la razón por la cual "salieron tantos de la pobreza". Vos vivis con 375 mil pesos un estilo de clase media?

Roberto Ortea: ¿Cómo se llamaría a que una nación extrajenra te preste dinero, o lo ponga disposición, o intervenga en forma directs en tus mercados monetario o cambiarios para sostener el valor de la divisa extranjera y/o te garantice poder pagar tus deudas externas porque Argentina no pudo conseguir las reservas internacionales para hacerlo sin ayuda? En los libros se llama rescate.

Embed
Resolver qué hacer con Hamás es tan importante como resolver el futuro de Netanyahu

El objetivo máximo de Donald Trump no es Gaza sino la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Es evidente que con Benjamin Netanyahu en el poder, será imposible. Además, en Riad observan la impopularidad de Netanyahu en... Israel.

En una publicación en X, el analista político saudí Salman Al-Ansari dijo: “El abucheo de los ciudadanos israelíes cuando (el enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente) Sr. Steve Witkoff mencionó a Netanyahu fue notable. Momentos después, la misma multitud estalló en vítores cuando mencionó a Donald Trump, e incluso corearon '¡Gracias, Trump!' repetidamente."

Arab News: "Este contraste debería hacer sonar las alarmas en la Casa Blanca. Apoyar a Netanyahu individualmente es la antítesis de apoyar a los israelíes."

Al-Ansari argumentó que los responsables políticos estadounidenses deben aprender a distinguir entre apoyar a Israel como nación y alinearse acríticamente con el liderazgo de Netanyahu.

“Dado que los agentes del AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí) a menudo etiquetan a los estadounidenses que critican a Netanyahu como antisemitas, tal vez sea hora de dar vuelta la situación y decir que apoyar a Netanyahu es antisemita”, dijo.

El comentario refleja un creciente malestar dentro de sectores del establishment de la política exterior estadounidense sobre la posición interna de Netanyahu y la sostenibilidad de sus políticas de línea dura.

Embed

Traducción: Cuando el poder y la verdad comparten el mismo marco, las mentiras comienzan a temblar, una imagen que Netanyahu pasó su carrera tratando de evitar.

Algo más sobre Egipto, clave en lo que puede ocurrir en Gaza (o no)

Arab News: "(...) Hani Nasira, autor y académico egipcio, dijo que la cumbre de Sharm El-Sheikh fue “una conferencia internacional de alto nivel convocada… para sostener el alto el fuego en Gaza y finalizar un acuerdo para poner fin a la guerra y comenzar un nuevo capítulo para la paz y la estabilidad en la región”.

(...) Nasira describió el papel de Egipto como “central”, tanto como mediador desde que comenzó la guerra como ahora como “coordinador regional” que configura el marco de posguerra de Gaza.

“El Cairo ha actuado como mediador desde que comenzó la crisis y ahora lidera los esfuerzos para dar forma al marco de posguerra para Gaza”, añadió.

La alianza de Trump con el presidente Abdel Fattah El-Sisi pone de relieve la renovada dependencia de Washington de El Cairo, que durante mucho tiempo ha actuado como puente del mundo árabe entre Israel y los palestinos. La alianza de Trump con el presidente Abdel Fattah El-Sisi pone de relieve la renovada dependencia de Washington de El Cairo, que durante mucho tiempo ha actuado como puente del mundo árabe entre Israel y los palestinos.

Juntos, se espera que revelen la 2da. etapa del plan de paz de 20 puntos de Trump para Gaza, anunciado a fines de septiembre: una hoja de ruta que prevé una fuerza de estabilización multinacional y, eventualmente, un nuevo órgano de gobierno para Gaza “encabezado” por el propio Trump. (...)".

Embed
Hamas en escena, un desafío para Egipto

El presidente de USA, Donald Trump, celebró un "día tremendo para Oriente Medio" al firmar él y los líderes regionales una declaración de alto el fuego en Gaza, horas después de que Israel y Hamás intercambiaran rehenes y prisioneros.

Trump realizó una visita relámpago a Israel, donde elogió al primer ministro Benjamin Netanyahu en un discurso ante el parlamento, antes de volar a Egipto para una cumbre con los líderes de Egipto, Qatar y Turkiye, garantes del acuerdo de Gaza.

"Este es un día tremendo para el mundo, es un día tremendo para Oriente Medio", dijo Trump en el balneario de Sharm El-Sheikh.

Pero la realidad es otra: los extremos están apostando por el fracaso de la paz.

Reuters: "Los combatientes de Hamas reforzaron su control en Gaza el martes después de llevar a cabo ejecuciones públicas, desafiando la afirmación de Israel de que la guerra no puede terminar bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump hasta que los militantes sean desarmados.En una cruda afirmación del regreso del grupo, combatientes ejecutaron a hombres acusados de colaborar con las fuerzas israelíes. En un video que circuló el lunes por la noche, combatientes de Hamás arrastraron a siete hombres a un círculo de personas en la ciudad de Gaza, los obligaron a arrodillarse y les dispararon por la espalda. Una fuente de Hamás confirmó la autenticidad del video."

Haaretz: "El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y el activista de extrema derecha Bentzi Gopstein visitaron el martes 14/10 el recinto del Monte del Templo/Al Aqsa en Jerusalén." (N. de la R.: si un judío hace una plegaria en la mezquita Al Aqsa está insultando al Islam, y Ben-Gvir no sólo lo sabe sino que lo hace en forma reiterada, en particular horas después de la visita de Trump).

Enorme problema para Egipto ya que el presidente Abdel Fattah El-Sisi fue empoderado por Trump para que se profundice la tregua en Gaza.

Embed
Javier Milei en la Casa Blanca: Llegó la hora

Agenda presidencial en Washington

  • 01:50 - Arribo del presidente a la Blair House.
  • 12:00 - El presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.
  • 12:45 - Almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.
  • 13:45 - Despedida al presidente Milei, a cargo del presidente Trump.
  • 17:00 - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).
  • Horario a confirmar - Firma del libro de visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la casa de huéspedes.
  • 22:00 - Partida del vuelo especial que llevará al presidente de regreso a la Argentina.

Los horarios de las actividades de Milei en Washington estaba sin horarios confirmados, debido a que todo estaba atado a la agenda de Trump, quien debía regresar a su país desde Egipto, donde en las últimas horas encabezó la resonante firma de un acuerdo entre un grupo de países para supervisar el proceso de paz en La Franja de Gaza.

Precisamente, este lunes Milei tuiteó para elogiar a su par de Estados Unidos, luego de que el grupo Hamas liberara 20 rehenes vivos, secuestrados del 7 de octubre de 2023, y destacó su labor en la negociación por el alto al fuego en Medio Oriente.

El encuentro entre los 2 Jefes de Estado estaba previsto para cerca del mediodía (hora argentina). Luego, almuerzo de trabajo en honor al Presidente argentino, del que participarán las comitivas de los dos países. Existe expectativa por el anuncio de un acuerdo comercial bilateral.

Debe confirmarse la participación de Milei en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado de un disparo, el 10/09.

