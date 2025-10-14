Cristián Kily González explotó de la bronca en conferencia de prensa contra los hinchas de Platense por insultar a los jugadores tras el partido que el “Calamar” empató 1-1 con Deportivo Riestra que correspondió a la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
Platense: El Kily González insinúa una interna política y "ambiente muy raro"
Cristián Kily González disparó en conferencia de prensa contra los hinchas de Platense por insultar a los jugadores tras el empate ante Deportivo Riestra 1-1.
“Son los que marcaron la única estrella que tiene el club”, aseguró el entrenador de Platense luego del tenso clima que se vivió en el estadio Ciudad de Vicente López cuando los simpatizantes del marrón expresaron su descontento con el rendimiento del equipo.
El Kily González defendió a los jugadores de Platense de los insultos de los hinchas
“Hay un ambiente muy raro... Estos jugadores, la mayoría, salieron campeones hace dos meses. Me sorprende que se los insulte, para ellos no debe ser fácil. A mí, que me puteen hasta los mudos, estoy acostumbrado. Pero estos son los jugadores que marcaron la única estrella que tiene el club. Es rara la situación. No sé si es político o qué...”, afirmó el Kily González.
“Fuerzas tengo las de siempre, soy así. Independiente hace 14 partidos que no gana...En Argentina se vive así el fútbol ¿Viste ayer a River? ¿Se tiene que ir Gallardo? Si ganás sos un genio, si no te putean. A mí me gustan las cosas difíciles, por algo agarré. Si no, me quedaba en mi casa”, declaró Cristián González.
Por último, González se refirió a que el reciente empate fue justamente ante el líder de la Zona, que también ocupa la quinta plaza de la tabla anual y se encuentra en puestos de Copa Sudamericana.
“El equipo compitió contra el primero del campeonato. No nos patearon al arco, en la única nos hicimos el gol nosotros. Después sí: empataste, empujaste, no tuvimos esa tranquilidad necesaria porque el murmullo se escucha y es entendible. En el fútbol, de la única manera de la que se sale es estando todos juntos y este club fue un ejemplo de eso. Cuando se juntan todas las patas, se logran cosas importantes. Cuando viene un lado medio complicado, como se ve y se siente, no está bueno”, concluyó.
Deportivo Riestra empató con Platense por 1-1 y sigue liderando la Zona B del Torneo Clausura 2025
Deportivo Riestra igualó 1 a 1 con Platense al término del partido que disputaron en la noche de este último lunes 13/10, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.
La visita abrió el marcador a los 13’, con el tanto del delantero Alexander Díaz, mientras que el vigente campeón del fútbol argentino igualó en 39’, mediante el gol del defensor Oscar Salomón.
Además, el equipo del entrenador Gustavo Benítez se quedó con un jugador menos en el tercer minuto de descuento del primer tiempo, con la roja del defensor Pedro Ramírez.
Con la igualdad, Riestra se mantiene en la primera posición de la zona B, con 24 puntos, mientras que el “Calamar” es decimotercero con 11 unidades, a cuatro de la zona de clasificación.
En la próxima fecha, el “Malevo” recibirá a Instituto de Córdoba, el próximo lunes (20/10) a las 19:00 horas, mientras que el equipo de Cristian “Kily” González visitará a Rosario Central, el próximo domingo (19/19) a partir de las 18:00.
