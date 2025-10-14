Platense: El Kily González insinúa una interna política y "ambiente muy raro"

“El equipo compitió contra el primero del campeonato. No nos patearon al arco, en la única nos hicimos el gol nosotros. Después sí: empataste, empujaste, no tuvimos esa tranquilidad necesaria porque el murmullo se escucha y es entendible. En el fútbol, de la única manera de la que se sale es estando todos juntos y este club fue un ejemplo de eso. Cuando se juntan todas las patas, se logran cosas importantes. Cuando viene un lado medio complicado, como se ve y se siente, no está bueno”, concluyó.

Embed - CONFERENCIA DE PRENSA DEPORTIVO RIESTRA

Deportivo Riestra empató con Platense por 1-1 y sigue liderando la Zona B del Torneo Clausura 2025

Deportivo Riestra igualó 1 a 1 con Platense al término del partido que disputaron en la noche de este último lunes 13/10, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.

La visita abrió el marcador a los 13’, con el tanto del delantero Alexander Díaz, mientras que el vigente campeón del fútbol argentino igualó en 39’, mediante el gol del defensor Oscar Salomón.

Además, el equipo del entrenador Gustavo Benítez se quedó con un jugador menos en el tercer minuto de descuento del primer tiempo, con la roja del defensor Pedro Ramírez.

Con la igualdad, Riestra se mantiene en la primera posición de la zona B, con 24 puntos, mientras que el “Calamar” es decimotercero con 11 unidades, a cuatro de la zona de clasificación.

En la próxima fecha, el “Malevo” recibirá a Instituto de Córdoba, el próximo lunes (20/10) a las 19:00 horas, mientras que el equipo de Cristian “Kily” González visitará a Rosario Central, el próximo domingo (19/19) a partir de las 18:00.

Embed - PLATENSE 1 - 1 DEPORTIVO RIESTRA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

