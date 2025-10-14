Gimnasia y Esgrima de La Plata sumó una nueva derrota en el campeonato local el pasado sábado (11/10) frente a Talleres de Córdoba como loca en el último minuto. Producto de ello, la dirigencia tripera tomó la decisión de cesantear a Alejandro Orfila de su cargo. Se regodea Estudiantes de La Plata...
SE RELAME ESTUDIANTES
Crisis en Gimnasia y Esgrima de La Plata: se quedó sin DT y se viene el clásico
Gimnasia y Esgrima de La Plata despidió a Alejandro Orfila y se quedó sin director técnico en la antesala del clásico ante Estudiantes de La Plata.
El 2025 del Lobo es muy malo: entre campañas irregulares tanto en el Torneo Apertura como ahora en el Clausura, el descenso que está al acecho -tal vez no para esta pero sí para la temporada siguiente-, una posición lejana a las copas internacionales, y una campaña de Copa Argentina donde cayó por penales en 32vos. de final frente a Central Córdoba de Rosario, no quedan muchos adjetivos más para cataogar este presente del equipo que "decepcionante".
El ciclo de Orfila extendió por poco menos de cinco meses, periplo que arroja un total de cuatro victorias, un empate y siete caídas para un registro del 36.1% de puntos, apenas mejor que la campaña de Diego Flores -predecesor del DT recién removido- en los 13 partidos que dirigió y en los que alcanzó el 35.9%.
En total, GELP tuvo a cuatro entrenadores al frente del plantel profesional este año: Marcelo Méndez, Fernando Zaniratto, Diego 'el Traductor' Flores y Alejandro 'el Gato' Orfila. Zaniratto retomará, interinamente, la conducción técnica.
Se regodea Estudiantes de La Plata por la crisis en Gimnasia
El próximo domingo (19/10), desde las 15 horas, La Plata se paralizará por el clásico entre Estudiantes y Gimnasia, a disputarse en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.
Sin dudas, el Lobo llega de la peor manera al choque de la fecha: cuatro derrotas y un triunfo en los últimos cinco partidos disputados, y, además, se quedó sin entrenador. Matemáticamente no está salvado del descenso, pero aún así es bastante improbable que ello suceda porque hay varios clubes más en la lucha.
Los tres juegos que le quedan a GELP, sacando el próximo ante el rival de toda la vida son ante River, Vélez y Platense.
Del otro lado, para quien será dueño de casa en el clásico platense, el panorama es totalmente opuesto. La aspiración del Pincha es alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Hoy por hoy tiene 39 puntos en la Tabla Anual, cuatro menos que Barracas Central, el último equipo que está sacando pasaje pero que adeuda el match suspendido con Boca Juniors por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Luego del clásico ante Gimnasia, Estudiantes deberá enfrentar precisamente al Xeneize, a Tigre y a Argentinos Juniors.
La otra gran motivación de los dirigidos por Eduardo Domínguez es salir campeón del Torneo Clausura, título que le daría la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año entrante.
Más de Golazo24
Dibu Martínez no atajará para la Selección Argentina en los amistosos de noviembre
Boca tiene un 4 con llegada: el máximo asistidor de Argentina y el Mundial Sub 20
Algo está podrido: De San Lorenzo de Almagro a Talleres de Córdoba