Crisis en Gimnasia y Esgrima de La Plata: se quedó sin DT y se viene el clásico

Sin dudas, el Lobo llega de la peor manera al choque de la fecha: cuatro derrotas y un triunfo en los últimos cinco partidos disputados, y, además, se quedó sin entrenador. Matemáticamente no está salvado del descenso, pero aún así es bastante improbable que ello suceda porque hay varios clubes más en la lucha.

Los tres juegos que le quedan a GELP, sacando el próximo ante el rival de toda la vida son ante River, Vélez y Platense.

Del otro lado, para quien será dueño de casa en el clásico platense, el panorama es totalmente opuesto. La aspiración del Pincha es alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Hoy por hoy tiene 39 puntos en la Tabla Anual, cuatro menos que Barracas Central, el último equipo que está sacando pasaje pero que adeuda el match suspendido con Boca Juniors por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Luego del clásico ante Gimnasia, Estudiantes deberá enfrentar precisamente al Xeneize, a Tigre y a Argentinos Juniors.

La otra gran motivación de los dirigidos por Eduardo Domínguez es salir campeón del Torneo Clausura, título que le daría la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año entrante.

image El pasado fin de semana, Estudiantes (LP) arañó un puntito en Córdoba ante Belgrano.

