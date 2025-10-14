Emilio Monzó blanquea la presión de USA a Milei para que forme una nueva coalición

Y luego reconoce: " USA, por suerte y con cierta frivolidad del Gobierno, le dijo (al gobierno de Milei) que tienen que conformar una nueva mayoría en el Congreso. Es una obviedad pero se lo tuvieron que decir en USA".

Está claro en USA que luego del 26/10, LLA no tiene fuerza para seguir con este juego y necesita reorganizar la coalición donde Provincias Unidas aparece -como mínimo- como soporte de Milei.

Qué dijo Monzó

El diputado nacional y candidato a renovar su banca por Provincias Unidas, Emilio Monzó, cuestionó el rumbo del Gobierno de Milei pero intentó no ser duro con la gestión libertaria: “Estamos viendo una autocracia que fue manifiesta desde el primer día. El Presidente asumió dándole la espalda al Congreso. El ejercicio del poder fue tendiendo hacia una ‘vetocracia’. Nos cuesta mucho sacar una ley, es un Congreso que no funciona”, opinó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1978124055845744765&partner=&hide_thread=false "El Gobierno no está en Estados Unidos por un éxito, sino por una emergencia"



Emilio Monzó, candidato a diputado por Provincias Unidas, se refirió al presente del oficialismo.



Con @marialauratv en LN+ pic.twitter.com/vzBazkQfNq — La Nación Más (@lanacionmas) October 14, 2025

Y agregó: “tenemos que emplazar a una comisión para que se reúna, esa comisión saca un dictamen y vuelve el pleno a reunirse para tratar el dictamen. De ahí, va a la otra Cámara para confirmar una media sanción. Si se modifica, vuelve a la Cámara de origen. Si sale, el Presidente de la Nación lo veta en cinco minutos. Pretendió no solo cancelar el Congreso sino que, con dos miembros (de la Corte) puestos en comisión, pretendió manejar la Justicia en la Argentina”.

En relación al proceso electoral, sostuvo que “el Gobierno nacional, en otra de las grandes contradicciones, autorizaba a reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires, el 40 % del padrón, que son 13 mil millones de pesos” y “no nos permitió autorizar los gastos para el Garrahan, las prestaciones para discapacidad y para la universidad, ¿e iba a reimprimir?”.

Luego, apuntó contra Axel Kicillof: “es más de lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Quizás, como un efecto colateral, la boleta única pueda cambiar este problema de origen”.

