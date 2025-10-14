El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que cinco integrantes de la agrupación Revolución Federal enfrenten juicio oral por incitación a la violencia colectiva y amenazas, luego de una investigación que reveló cómo el grupo difundía mensajes de odio en redes sociales y organizaba manifestaciones con consignas violentas, antorchas y hasta una guillotina simbólica.
VIOLENTOS
Revolución Federal, a juicio: Por qué el fiscal pide sentar en el banquillo a los referentes del grupo anti K
Los integrantes del grupo político Revolución Federal podrían enfrentar un juicio oral por su violenta forma de militar a la derecha y odiar a los K.
El dictamen, presentado la semana pasada, pone en la mira a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra, Nilda Basile —hija del ex director técnico Alfio Basile— y Lidia Casciano, a quienes el fiscal acusa de “alentar la persecución, la violencia y la propagación del odio político”.
Según el expediente, Revolución Federal desplegó su actividad entre mayo y octubre de 2022 y concentró su hostilidad principalmente contra los funcionarios del entonces gobierno del Frente de Todos. “El grupo buscaba imponer sus ideas mediante la fuerza y el temor”, afirmó Pollicita.
Revolución Federal: Mensajes, amenazas y escraches
Los integrantes del movimiento utilizaron redes sociales, grupos de WhatsApp y protestas callejeras para difundir mensajes que, según la fiscalía, incitaban a la confrontación violenta.
Entre los posteos y consignas analizados por los investigadores se destacan frases como:
“Todos presos, muertos o exiliados”,
“Al kirchnerismo, cárcel o bala”,
“No se quieren ir? Los vamos a sacar”.
En varias marchas —una de ellas frente a la Casa Rosada— los acusados portaban antorchas y una guillotina de utilería, símbolos que, para la Justicia, formaban parte de una puesta en escena “intimidatoria”.
Uno de los episodios más graves involucra a Morel, señalado como uno de los fundadores del grupo, quien habría amenazado directamente al entonces ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi. Según la denuncia, el 4 de julio de 2022 le gritó:
“Traidor a la patria, te vamos a prender fuego. Vamos a matarlos uno por uno”.
Morel también fue acusado de intimidar a las legisladoras porteñas Maia Daer y Claudia Neira, así como al periodista Víctor Hugo Morales.
Contexto y vínculos
Las acciones del grupo coincidieron con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022. Si bien la Justicia descartó una conexión directa entre Revolución Federal y los autores del atentado, en los grupos internos del colectivo aparecieron mensajes que celebraban o alentaban ataques contra la ex presidenta.
Morel, Sosa, Guerra y Basile fueron detenidos en octubre de ese año y liberados una semana después. Desde entonces, la fiscalía avanzó en la recolección de pruebas que incluyeron publicaciones, videos y testimonios.
El pedido del fiscal
Pollicita solicitó que los cinco acusados sean juzgados por incitación a la violencia colectiva, delito que prevé penas de entre tres y seis años de prisión. Además, pidió que Morel y Sosa sean procesados también por amenazas simples, con penas que van de seis meses a dos años.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver ahora si eleva la causa a juicio oral, una decisión que podría marcar el primer gran proceso judicial contra un grupo organizado que promovió la violencia política durante los años más duros de polarización en la Argentina reciente.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Lilia Lemoine prendió el ventilador: Habló de traiciones, dinero y videos comprometedores
Se enciende el debate por los fueros: Impulsan una ley para eliminarlos en medio del escándalo Espert
Emilio Monzó blanquea la presión de USA a Milei para que forme una nueva coalición