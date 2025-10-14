Mientras el diputado José Luis Espert atraviesa una crisis política por sus presuntos vínculos con el narcotráfico —y se mantiene con fueros parlamentarios hasta diciembre—, se presentó un proyecto que busca derogar todos los privilegios de inmunidad parlamentaria que excedan la Constitución Nacional.
PROYECTO
Se enciende el debate por los fueros: Impulsan una ley para eliminarlos en medio del escándalo Espert
Presentaron un proyecto en el Congreso para que se eliminen los fueros parlamentarios. Espert pidió licencia pero goza de sus fueros hasta diciembre.
La iniciativa, titulada “Ley de derogación de fueros”, propone eliminar los blindajes judiciales que impiden que los legisladores sean investigados o arrestados sin autorización del Congreso, y reducir sus protecciones únicamente a las dos inmunidades que establece expresamente la Constitución:
- La inmunidad de opinión o expresión, que protege las declaraciones realizadas en el ejercicio del cargo.
- La inmunidad de arresto, que impide la detención de un legislador salvo que sea sorprendido in fraganti en la comisión de un delito.
De aprobarse, el proyecto anularía la Ley 25.320, que hoy regula el alcance de los fueros, y obligaría al Congreso a adaptar sus reglamentos internos en un plazo máximo de 90 días. Además, cualquier pedido de arresto contra un legislador debería tratarse en sesión pública dentro de los 30 días hábiles posteriores a la comunicación judicial.
“Los fueros no deben ser una herramienta de impunidad”
En los fundamentos, Gerardo Milman (autor de la iniciativa) subraya que la medida busca “restablecer la igualdad ante la ley” y evitar que los fueros se conviertan en un escudo político.
“El principio republicano impone que ningún representante del pueblo esté por encima de la ley. Las inmunidades deben proteger la función, no a la persona”, argumentó el diputado.
El legislador recordó además que en 2015 ya había promovido una acción judicial contra los fueros otorgados a los parlamentarios del Mercosur, en la que la Cámara Nacional Electoral le dio la razón y anuló esos privilegios. “Los fueros no son garantías individuales, sino excepciones funcionales de interpretación restrictiva”, cita el texto.
Contexto político: el escándalo de Espert
El proyecto llega en un momento particularmente sensible: el diputado liberal José Luis Espert pidió licencia a su banca luego de ser señalado por presuntas conexiones con redes de narcotráfico.
Aunque niega las acusaciones, su situación reavivó el debate sobre los fueros parlamentarios, ya que la inmunidad impide que pueda ser detenido mientras conserve su cargo.
En ese contexto, la propuesta de Milman busca capitalizar el clima de indignación social y dar un golpe institucional al corazón de los privilegios legislativos, en sintonía con las demandas de “transparencia y rendición de cuentas” que atraviesan la agenda política actual.
El proyecto completo a continuación:
______________________________
Más noticias en Urgente24:
La sombra de Fred Machado sobre Patricia Bullrich: Denuncia por presuntos aportes
Aeroparque, otra vez: Pilotos confirman medida de fuerza en día clave
Javier Milei tiene que ganar en Córdoba y repite maniobra Macri 2019