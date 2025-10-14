Se enciende el debate por los fueros: Impulsan una ley para eliminarlos en medio del escándalo Espert

El legislador recordó además que en 2015 ya había promovido una acción judicial contra los fueros otorgados a los parlamentarios del Mercosur, en la que la Cámara Nacional Electoral le dio la razón y anuló esos privilegios. “Los fueros no son garantías individuales, sino excepciones funcionales de interpretación restrictiva”, cita el texto.

Contexto político: el escándalo de Espert

El proyecto llega en un momento particularmente sensible: el diputado liberal José Luis Espert pidió licencia a su banca luego de ser señalado por presuntas conexiones con redes de narcotráfico.

Aunque niega las acusaciones, su situación reavivó el debate sobre los fueros parlamentarios, ya que la inmunidad impide que pueda ser detenido mientras conserve su cargo.

En ese contexto, la propuesta de Milman busca capitalizar el clima de indignación social y dar un golpe institucional al corazón de los privilegios legislativos, en sintonía con las demandas de “transparencia y rendición de cuentas” que atraviesan la agenda política actual.

El proyecto completo a continuación:

5769-D-2025

