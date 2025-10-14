Javier Milei tiene que ganar en Córdoba y repite maniobra Macri 2019

Esa ampliación de la cantidad de representantes dependerá de la performance que Roca y compañía logren frente a nada menos que la lista de Provincias Unidas encabezada por Juan Schiaretti. Las proyecciones previas indican que entre esas dos fuerzas surgiría el primer y segundo lugar en el podio, llevando el ex gobernador una ventaja apreciable a dos semanas de los comicios.

Ese enfrentamiento se presenta “frío” en la previa. A pesar de las críticas directas que Schiaretti cometió sobre la gestión de Milei, la decisión de campaña fue no enfrentar directamente con la figura del ex gobernador, lo que podría llevar a efectos contraproducentes teniendo en cuenta la alta aceptación con la que cuenta en el electorado cordobés.

Por otra parte, LLA deberá enfrentar a una tercera lista que promete estar al acecho. Se trata de Defendamos Córdoba, encabezada por Natalia de la Sota, quien se centró en “el freno a Milei” para hacer campaña y desprenderse por primera vez del oficialismo provincial.

Si bien De la Sota mantuvo contactos con el massismo y se presenta como una puerta a una reconexión del peronismo nacional con Córdoba, la elección cordobesa no tendrá grandes apuestas del PJ encabezado por Axel Kicillof. De hecho, la lista de Fuerza Patria será encabezada por el ya conocido Pablo Carro, con expectativas de lograr al menos contener la base del 8% de los votos que se perforó en la última elección.

Gabriel Bornoroni 5P Javier Milei y Gabriel Bornoroni.

Cierre nacional

El microclima cordobés será decisivo para la suerte legislativa del Gobierno nacional. En ese sentido, la expectativa es lograr contener los principales centros urbanos, incluyendo CABA, Mendoza y Entre Ríos.

Para esa misión, el cierre de Milei en Córdoba tendrá un alto contenido nacional. La intención es lograr un efecto similar al que empujó a Mauricio Macri en 2019 a mejorar sustancialmente el resultado de las PASO, que de cualquier manera no le alcanzó para renovar la presidencia.

Embed - Macri cerró su campaña en Córdoba | #TPANoticias

Más noticias en Urgente24:

Barry Bennett propuso alianza a Ritondo, Pichetto y De Loredo, y Santiago Caputo jefe de Gabinete

A días de las elecciones, Fuerza Patria lidera el territorio de Pullaro y LLA pierde terreno

Morgan Stanley 'no la ve': Cree que el tipo de cambio tendría que aumentar

Revés para Milei: La Cámara Electoral confirmó que las boletas no se reimprimirán