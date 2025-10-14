urgente24
ACTUALIDAD Donald Trump > Javier Milei >

MUCHAS REPERCUSIONES

Tras la frase de Donald Trump, arde X: "Ganen o mueran"

"Si pierde (Milei) no seremos generosos con Argentina", dijo Donald Trump, confirmando que el rescate no es para el país sino para el libertario. Arde X.

14 de octubre de 2025 - 16:04
Donald Trump y un mensaje que quedó clarísimo... la ayuda es para Milei, no para la Argentina.

Donald Trump y un mensaje que quedó clarísimo... la ayuda es para Milei, no para la Argentina.

Foto: captura de video.

Economistas, políticos y analistas están hablando de esta frase, mientras los bonos y acciones -que venían rebotando- se hunden:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/raultimerman/status/1978168841386492124&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SantoroLeandro/status/1978171671237296551&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SantiagoSpaltro/status/1978168572376461536&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NieveJuancito/status/1978169174087143536&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1978169115937325355&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AdriSack/status/1978160876839407970&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ischuliaquer/status/1978168691578507775&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sinurrieta/status/1978168403757035558&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LeandroGabin/status/1978172263342969063&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/leandromorgen/status/1978170443635818502&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fedeaikawa/status/1978172627639271623&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/1978176361375109301&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EstebanPaulon/status/1978170153939419582&partner=&hide_thread=false

Seguir leyendo

---------

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES