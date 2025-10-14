Muchísimas repercusiones está generando la polémica frase de Donald Trump, que deja en evidencia que la asistencia no es para la Argentina sino para Javier Milei. "Si pierde no seremos generosos con Argentina", aseguró el presidente de USA, en una forma de extorsión a los argentinos.
MUCHAS REPERCUSIONES
Tras la frase de Donald Trump, arde X: "Ganen o mueran"
"Si pierde (Milei) no seremos generosos con Argentina", dijo Donald Trump, confirmando que el rescate no es para el país sino para el libertario. Arde X.
14 de octubre de 2025 - 16:04
Economistas, políticos y analistas están hablando de esta frase, mientras los bonos y acciones -que venían rebotando- se hunden:
