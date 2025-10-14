Un fallo histórico de la Cámara de Apelaciones de Neuquén puso un freno a una práctica que muchos bancos aplicaban en silencio, mezclar las deudas de tarjetas de crédito con el saldo de la cuenta corriente para acelerar los reclamos judiciales.
Golpe judicial a los bancos: Ahora no podrán sumar deuda de tarjetas de crédito a la cuenta corriente
La deuda por tarjetas de crédito tendrá un tratamiento más justo y equilibrado, y los usuarios contarán con un marco legal más sólido para defenderse.
Desde ahora, esa maniobra queda prohibida y las entidades financieras deberán ajustarse al procedimiento específico que marca la Ley de Tarjetas de Crédito.
¿Por qué los bancos no podrán ejecutar juntos los saldos de deuda y tarjetas de crédito?
El caso que desató la polémica fue protagonizado por el Banco Credicoop, que había intentado ejecutar judicialmente el saldo de una cuenta corriente que, además, incluía débitos vinculados al pago mínimo de una tarjeta de crédito. La estrategia le permitía reclamar la totalidad de la suma mediante un juicio ejecutivo, un mecanismo rápido y poco discutible en tribunales.
Sin embargo, la defensa del cliente advirtió que esa maniobra era ilegal y afectaba los derechos del consumidor. La Cámara de Apelaciones coincidió, señalando que mezclar los conceptos desnaturaliza el reclamo e infringe la normativa vigente.
Según el fallo, permitir esa práctica “violaría el orden público protectorio que construye la ley de tarjeta de crédito”, ya que esta norma es de carácter imperativo y no puede ser modificada por acuerdos entre las partes.
La Ley de Tarjetas de Crédito protege al consumidor frente a abusos bancarios
La resolución judicial se apoya en la Ley N° 25.065, que regula todo lo relacionado con las tarjetas de crédito y establece un marco específico para el cobro de deudas. Esta norma, además de fijar límites a los intereses, obliga a los bancos a seguir un procedimiento más transparente y garantista para reclamar judicialmente los montos impagos.
El tribunal destacó que la ley es de orden público, lo que significa que ni los bancos ni los clientes pueden renunciar a sus disposiciones por contrato. En otras palabras, si un banco quiere cobrar una deuda de tarjeta, debe hacerlo respetando los pasos que marca esta ley, y no puede “disfrazar” el monto dentro del saldo de una cuenta corriente para reclamarlo más rápido.
Qué cambia con este fallo sobre las deudas de tarjetas de crédito
La decisión de la Justicia neuquina genera un precedente importante para los consumidores. A partir de ahora, las entidades financieras deberán separar claramente las operaciones de cuenta corriente de las de tarjetas de crédito, y no podrán acumularlas bajo un mismo certificado de deuda.
El fallo explicó que mezclar ambos tipos de operaciones genera perjuicios concretos para los clientes. Estas son las principales diferencias que la Cámara de Apelaciones subrayó:
- Límites a los intereses: la Ley de Tarjetas de Crédito establece topes a los intereses punitorios y moratorios, mientras que las cuentas corrientes no los tienen.
- Prohibición de capitalización: en las deudas de tarjeta está prohibido el anatocismo (sumar intereses sobre intereses), algo permitido en las cuentas corrientes.
- Prescripción más corta: las deudas de tarjeta prescriben en un año; las de cuenta corriente, en cinco.
- Derecho a discutir el reclamo: en el proceso judicial de tarjeta, el consumidor puede exigir ver los resúmenes y contratos; en cambio, en la ejecución de cuenta corriente esa discusión no existe.
¿Cómo impacta este fallo en los usuarios con deuda de tarjetas de crédito?
El fallo protege a los consumidores y refuerza la idea de que las deudas de tarjetas de crédito no son iguales a otros tipos de obligaciones bancarias. Los jueces remarcaron que el proceso de cobro de una tarjeta tiene etapas más amplias de defensa, justamente porque la relación entre banco y cliente no es simétrica.
Para los usuarios, esto significa que, si una entidad intenta cobrarles una deuda de tarjeta de crédito a través de la vía ejecutiva rápida, podrán impugnar el reclamo y exigir que se respete el procedimiento especial previsto en la ley.
En el caso puntual del Banco Credicoop, la Justicia rechazó la ejecución del saldo y aclaró que la entidad conserva la posibilidad de iniciar una demanda ordinaria. No obstante, ese camino es más largo, costoso y le otorga al consumidor más oportunidades para presentar pruebas y defensas.
