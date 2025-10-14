Golpe judicial a los bancos: Ahora no podrán sumar deuda de tarjetas de crédito a la cuenta corriente

La Ley de Tarjetas de Crédito protege al consumidor frente a abusos bancarios

La resolución judicial se apoya en la Ley N° 25.065, que regula todo lo relacionado con las tarjetas de crédito y establece un marco específico para el cobro de deudas. Esta norma, además de fijar límites a los intereses, obliga a los bancos a seguir un procedimiento más transparente y garantista para reclamar judicialmente los montos impagos.

El tribunal destacó que la ley es de orden público, lo que significa que ni los bancos ni los clientes pueden renunciar a sus disposiciones por contrato. En otras palabras, si un banco quiere cobrar una deuda de tarjeta, debe hacerlo respetando los pasos que marca esta ley, y no puede “disfrazar” el monto dentro del saldo de una cuenta corriente para reclamarlo más rápido.

Qué cambia con este fallo sobre las deudas de tarjetas de crédito

La decisión de la Justicia neuquina genera un precedente importante para los consumidores. A partir de ahora, las entidades financieras deberán separar claramente las operaciones de cuenta corriente de las de tarjetas de crédito, y no podrán acumularlas bajo un mismo certificado de deuda.

El fallo explicó que mezclar ambos tipos de operaciones genera perjuicios concretos para los clientes. Estas son las principales diferencias que la Cámara de Apelaciones subrayó:

Límites a los intereses: la Ley de Tarjetas de Crédito establece topes a los intereses punitorios y moratorios, mientras que las cuentas corrientes no los tienen.

la Ley de Tarjetas de Crédito establece topes a los intereses punitorios y moratorios, mientras que las cuentas corrientes no los tienen. Prohibición de capitalización: en las deudas de tarjeta está prohibido el anatocismo (sumar intereses sobre intereses), algo permitido en las cuentas corrientes.

en las deudas de tarjeta está prohibido el anatocismo (sumar intereses sobre intereses), algo permitido en las cuentas corrientes. Prescripción más corta: las deudas de tarjeta prescriben en un año; las de cuenta corriente, en cinco.

las deudas de tarjeta prescriben en un año; las de cuenta corriente, en cinco. Derecho a discutir el reclamo: en el proceso judicial de tarjeta, el consumidor puede exigir ver los resúmenes y contratos; en cambio, en la ejecución de cuenta corriente esa discusión no existe.

¿Cómo impacta este fallo en los usuarios con deuda de tarjetas de crédito?

El fallo protege a los consumidores y refuerza la idea de que las deudas de tarjetas de crédito no son iguales a otros tipos de obligaciones bancarias. Los jueces remarcaron que el proceso de cobro de una tarjeta tiene etapas más amplias de defensa, justamente porque la relación entre banco y cliente no es simétrica.

Para los usuarios, esto significa que, si una entidad intenta cobrarles una deuda de tarjeta de crédito a través de la vía ejecutiva rápida, podrán impugnar el reclamo y exigir que se respete el procedimiento especial previsto en la ley.

En el caso puntual del Banco Credicoop, la Justicia rechazó la ejecución del saldo y aclaró que la entidad conserva la posibilidad de iniciar una demanda ordinaria. No obstante, ese camino es más largo, costoso y le otorga al consumidor más oportunidades para presentar pruebas y defensas.

