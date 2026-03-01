El tanque de la información, Telenoche, que encabezaran alguna vez Andrés Percivale, Mónica Cahen D´Anvers, Santo Biasatti y el gaucho César Mascetti suele navegar en torno a los 2 puntos de rating cada noche: a menudo, pierde contra programas de canales de noticias como Minuto Uno en C5N (Gato Sylvestre) y Jonatan Viale en TN (¿La Ves?).
¿FORMATO AGOTADO O TIENE SOLUCIÓN?
La crisis de rating en Telenoche: suele quedar 4to detrás de Telefe Noticias, LAM y Bendita
En febrero de 2026, Telenoche tuvo pisos históricos de bajo encendido: sumó menos de 2 puntos en varias mediciones. Solamente superó a la TV Pública y NetTv.
En la previa al paro nacional antes del tratamiento de la Reforma Laboral en el Congreso, bajó hasta 1.8 puntos: los peores números de su extensa historia en la TV abierta
Se trata del noticiero que en 1968 envió a Andrés Percivale a cubrir el “Mayo Francés” y la Guerra de Vietnam.
En los años 90, en medio de tremendas denuncias de corrupción contra el gobierno de Carlos Menem, nació la sección “Telenoche Investiga”.
En 1994 y 1998, la pareja de Mónica y César condujeron desde Estados Unidos y Francia, respectivamente, los mundiales de fútbol.
En el 2000 ganaron el Martín Fierro de Oro.
De 2004 a 2017, el noticiero fue conducido María Laura Santillán y Santo Biasatti. En el último año de la dupla del ciclo promedió 8,6 puntos de rating.
En 2018 a 2019, María Laura condujo junto destacado equipo periodístico.
Luego, llegó Diego Leuco para acompañar a Santillán: obtuvieron 7,7 (2019) y 7,1 (2020).
Con la “apuesta joven” de Diego Leuco y Luciana Geuna diero otro paso atrás: 7,5 (2021) y 6,6 (2022).
Desde 2023, Nelson Castro y Dominique Metzger conducen un informativo que cae cada noche en la intrascendencia.
“Más de lo mismo” es menos rating
No es sensato en la televisión abierta tener los mismos titulares y agenda que los noticieros de las señales informativas.
A las 20 horas casi no quedan “novedades” luego de que TN, C5N, A24, Crónica, Canal 26 y LN+ hayan machacado sobre los “hits” de la tarde.
5 ideas (gratis) para cambiar el duro clima de Telenoche
La realidad nacional e internacional es demasiado “pesada” en 2026 y por eso existe fuga en la TV abierta hacia propuestas más “entretenidas” como LAM (América) y Bendita (Canal 9).
En estos ciclos, se juega mucho con la expectativa (o extorsión) al televidente. La promesa de que algo que no se sabe se va a develar al final. Eso exige fidelidad al receptor. Se recurre al strip tease informativo quitando una a una las ropas.
1-Cada jornada, el "Telenoche de plomo" y el “Telenoche de oro”. Dominique, como alquimista, premiaría a quien se haya destacado en la jornada y castigaría al otro extremo de la consideración. Se irían danto pistas hasta el anhelado final.
2-Gracias al aporte de la Inteligencia Artificial, crear el comic o novela del día para dar un giro satírico a una realidad nacional que suele ser cruel por demás. El mismo temperamento para las cuestiones internacionales. Desdramatizar, en lo posible, envíos que son difíciles de digerir a la hora de la cena.
3-La confesión (grabado) donde Nelson Castro (con los hábitos y dentro de un confesionario) recibe a figuras del deporte, el espectáculo, la política o la economía para que “revelen” lo que podría ser la noticia del día.
4-El “podio de las canciones”. En la red existe una casi infinita creatividad sobre la realidad nacional y global. Presentar las breves “ráfagas” con una estética similar a las de las señales musicales.
5-“Castrodamus”: el doctor presenta (frente a una bola de cristal) el pronóstico o vaticinio sobre lo que va a ocurrirá con el dólar, la economía, la política, etc.