La crisis de rating en Telenoche: suele quedar 4to detrás de Telefe Noticias, LAM y Bendita

En los años 90, en medio de tremendas denuncias de corrupción contra el gobierno de Carlos Menem, nació la sección “Telenoche Investiga”.

En 1994 y 1998, la pareja de Mónica y César condujeron desde Estados Unidos y Francia, respectivamente, los mundiales de fútbol.

En el 2000 ganaron el Martín Fierro de Oro.

Precisamente, los presentadores más identificados con el noticiero fueron Mónica Cahen D´Anvers y César Mascetti quienes estuvieron al frente del ciclo desde 1992 hasta 2003. Tuvieron picos notables, por encima de los 17 puntos de rating.

image

De 2004 a 2017, el noticiero fue conducido María Laura Santillán y Santo Biasatti. En el último año de la dupla del ciclo promedió 8,6 puntos de rating.

image María Laura Santillán y Santo Biasatti

En 2018 a 2019, María Laura condujo junto destacado equipo periodístico.

Luego, llegó Diego Leuco para acompañar a Santillán: obtuvieron 7,7 (2019) y 7,1 (2020).

image Diego Leuco y Luciana Geuna, Telenoche

Con la “apuesta joven” de Diego Leuco y Luciana Geuna diero otro paso atrás: 7,5 (2021) y 6,6 (2022).

Desde 2023, Nelson Castro y Dominique Metzger conducen un informativo que cae cada noche en la intrascendencia.

image

“Más de lo mismo” es menos rating

No es sensato en la televisión abierta tener los mismos titulares y agenda que los noticieros de las señales informativas.

A las 20 horas casi no quedan “novedades” luego de que TN, C5N, A24, Crónica, Canal 26 y LN+ hayan machacado sobre los “hits” de la tarde.

Además, la idea de "transplantar" a buena parte del equipo de Jorge Lanata a Telenoche fue un salto al vacío. Sin el "gordo", se notó que las piezas que brillaban en "Periodismo para todos" no alcanzaban repercusión parecida cuando les tocaba ser protagonistas.

image Jorge Lanata le "legó" su equipo a Telenoche

5 ideas (gratis) para cambiar el duro clima de Telenoche

La realidad nacional e internacional es demasiado “pesada” en 2026 y por eso existe fuga en la TV abierta hacia propuestas más “entretenidas” como LAM (América) y Bendita (Canal 9).

En estos ciclos, se juega mucho con la expectativa (o extorsión) al televidente. La promesa de que algo que no se sabe se va a develar al final. Eso exige fidelidad al receptor. Se recurre al strip tease informativo quitando una a una las ropas.

1-Cada jornada, el "Telenoche de plomo" y el “Telenoche de oro”. Dominique, como alquimista, premiaría a quien se haya destacado en la jornada y castigaría al otro extremo de la consideración. Se irían danto pistas hasta el anhelado final.

image Convertir el plomo en oro en Telenoche

2-Gracias al aporte de la Inteligencia Artificial, crear el comic o novela del día para dar un giro satírico a una realidad nacional que suele ser cruel por demás. El mismo temperamento para las cuestiones internacionales. Desdramatizar, en lo posible, envíos que son difíciles de digerir a la hora de la cena.

image

3-La confesión (grabado) donde Nelson Castro (con los hábitos y dentro de un confesionario) recibe a figuras del deporte, el espectáculo, la política o la economía para que “revelen” lo que podría ser la noticia del día.

image

4-El “podio de las canciones”. En la red existe una casi infinita creatividad sobre la realidad nacional y global. Presentar las breves “ráfagas” con una estética similar a las de las señales musicales.

image

5-“Castrodamus”: el doctor presenta (frente a una bola de cristal) el pronóstico o vaticinio sobre lo que va a ocurrirá con el dólar, la economía, la política, etc.

image Nostradamus. El público ama las predicciones.

En resumen, "dorar la píldora", ponerle una cobertura azucarada a un contenido cuyo sabor suele espantar a quien necesita una dosis diaria de noticias.