USA/ Israel/ Irán: Alerta en los mercados por el precio del petróleo

La mera posibilidad de que buques queden atrapados dentro del Golfo o se conviertan en blancos potenciales obliga a productores, traders y navieras a replantear rutas y movimientos de petróleo y gas natural licuado.

exportacion-petroleo-iran-crudojpg.webp Irán exporta su producción por el estrecho de Ormuz, hoy en medio del conflicto

Flujos alterados

Hasta el cierre de esta nota no se confirmaron daños directos a la infraestructura petrolera y gasífera dato que aporta algo de alivio a corto plazo. Tampoco se registraron interrupciones confirmadas en el tránsito por el estrecho de Ormuz, angosto paso marítimo entre Irán y Omán.

Volatilidad en todos los frentes

Es probable que el conflicto exacerbe la volatilidad en los mercados financieros globales, que registraron fuertes vaivenes este año por los aranceles de Donald Trump y la corrección del sector tecnológico.

El índice de volatilidad VIX subió un tercio en lo que va del año, mientras que la volatilidad implícita de los bonos estadounidenses avanzó un 15%. Los mercados cambiarios tampoco quedarían al margen. El shekel israelí aparece como otra de las monedas más expuestas. JPMorgan advirtió que esta vez el impacto podría ser más persistente si la confrontación se amplía y aumentan las primas de riesgo regionales, en especial si se activan frentes con los aliados de Teherán.

Amortiguadores globales, pero limitados

El mercado petrolero mundial llega a esta crisis relativamente bien abastecido, tras aumentos de producción en Estados Unidos, Brasil, Canadá y otros países. Arabia Saudita también buscó anticiparse: en los últimos días incrementó sus envíos, que superarían los 7 millones de barriles diarios en febrero, el nivel más alto desde abril de 2023, según la consultora Kpler.

Se espera además que la OPEP+ acuerde un aumento de producción en una reunión prevista para el domingo 01/03. Sin embargo, analistas advierten que cualquier interrupción significativa en las rutas de exportación del Golfo podría neutralizar rápidamente esos incrementos, aunque Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos cuentan con algunas rutas alternativas.

(Compilado con material de la Agencia Reuters)

