Se veía venir: Misiles de USA e Israel golpean a Irán, que contraataca en Qatar, Emiratos, etc.

BAHREIN_AFP Esta combinación de grabaciones de video, creadas el 28/02/2026 y extraídas de imágenes publicadas en redes sociales, verificadas por equipos de AFPTV en París, muestra el momento de un ataque contra una base estadounidense en Baréin. Un centro del cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Baréin fue alcanzado por un "ataque con misiles". FOTO: UGC / AFP

Kuwait, Emiratos, Qatar y Bahrein

La agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que varias bases estadounidenses en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein están siendo atacadas por Irán.

A su vez se ha emitido de nuevo una alerta antiaérea en la zona de Tel Aviv, en el centro de Israel, según informa TASS. Se escuchó una explosión en el cielo.

Según las FDI, Israel ha detectado un 3er. lanzamiento de cohete desde Irán hacia su territorio, y sus sistemas de defensa aérea están trabajando para interceptarlo.

En tanto, una nueva ola de estruendos se escuchó en Doha y varias nuevas explosiones también se oyeron en Abu Dhabi, cerca del principal aeropuerto de la ciudad, según Reuters.

Irak cerró su espacio aéreo en medio de ataques israelíes contra Irán.

Jamenei y Pezeshkian son blancos del ataque

Un funcionario israelí afirmó que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, fueron blanco de ataques estadounidenses e israelíes. Los resultados de los ataques no estaban claros, añadió.

Una fuente con conocimiento del asunto dijo anteriormente a Reuters que Jamenei no estaba en Teherán y había sido trasladado a un lugar seguro.

Una fuente iraní cercana al establishment dijo que varios comandantes de alto rango de la Guardia Revolucionaria y funcionarios políticos murieron en los ataques.

Los medios iraníes también informaron que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, está a salvo.

Volviendo a Qatar, un testigo declaró a Reuters que escuchó 5 explosiones en rápida sucesión que hicieron vibrar las ventanas de una casa cerca de la Corniche de Abu Dabi. Otros testigos en las zonas de Al Dhafra y Bateen también oyeron fuertes explosiones.

En Israel

Israel llamaría a 70.000 reservistas tras el ataque a Irán, la mayoría de ellos serán enviados a unidades de defensa aérea y de retaguardia.

El diputado de la oposición árabe-israelí Ayman Odeh dijo que el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha decidido que Israel "vivirá para siempre por la espada".

"Cuídense, porque este gobierno no lo hará por ustedes", dijo Odeh, añadiendo que la operación militar no es "la única salida", y pidió una solución regional que traiga "justicia, paz, seguridad, estabilidad y prosperidad para todos nosotros".

Pero otros diputados de la oposición respaldaron la operación conjunta.

Sin embargo, el líder de la oposición, Yair Lapid, emitió una declaración en inglés en X, agradeciendo al presidente estadounidense Donald Trump "por el coraje y la determinación de cambiar la historia".

"Gracias a @POTUS @realDonaldTrump por su contundente declaración y por su valentía y determinación para cambiar la historia."

"Gracias a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y a los hombres y mujeres uniformados que hoy trabajan para hacer del mundo un lugar más seguro."

Coincidiendo con él, Yair Golan, ex subjefe del Estado Mayor de lasFDI y del Partido Demócrata, afirmó que la operación debe concluir con la "eliminación de la amenaza iraní de una manera que fortalezca la seguridad de Israel a largo plazo. Esto requiere definir objetivos claros, coherentes y factibles".

El diputado de la oposición, Benny Gantz, simplemente escribió: "¡Estamos todos juntos y ganaremos!", seguido de un emoji de una bandera israelí.

sirenas en cisjordania Sirenas activadas en el centro de Israel y Cisjordania el 28/02/2026.

¿Qué aerolíneas han cancelado vuelos a la región?

Air France

Air India

British Airways

Iberia Express

Índigo

Japan Airlines

Aerolíneas LOT

Lufthansa

Norwegian Air

Aerolíneas Turcas

Virgin Atlantic

Qatar Airways

Air Algérie

SAS

Wizz Air.

Declaración de Trump:

"Hace poco, el ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. Un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, nuestras tropas, nuestras bases en el extranjero y nuestros aliados en todo el mundo.

Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado "¡Muerte a Estados Unidos!" y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchísimos países. Una de las primeras acciones del régimen fue respaldar la toma violenta de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, reteniendo a docenas de rehenes estadounidenses durante 444 días. En 1983, los aliados de Irán perpetraron el atentado contra los cuarteles de la marina en Beirut, que mató a 241 militares estadounidenses.

En el año 2000, sabían y probablemente estuvieron involucrados en el ataque al USS Cole. Muchos murieron. Las fuerzas iraníes mataron y mutilaron a cientos de militares estadounidenses en Irak. En los últimos años, los aliados del régimen han continuado lanzando innumerables ataques contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en Oriente Medio, así como contra buques navales y comerciales estadounidenses y líneas navieras internacionales. Ha sido un terrorismo masivo, y no vamos a tolerarlo más.

Desde el Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han inundado la tierra con sangre y vísceras. Y fue Hamás, aliado de Irán, quien lanzó los monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel, masacrando a más de 1.000 personas inocentes, incluidos 46 estadounidenses, y tomando como rehenes a 12 de nuestros ciudadanos. Fue brutal, algo nunca antes visto en el mundo.

Desde el Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han inundado la tierra con sangre y vísceras. Y fue Hamás, aliado de Irán, quien lanzó los monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel, masacrando a más de 1.000 personas inocentes, incluidos 46 estadounidenses, y tomando como rehenes a 12 de nuestros ciudadanos. Fue brutal, algo nunca antes visto en el mundo.

Irán es el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo y recientemente asesinó a decenas de miles de sus ciudadanos en las calles mientras protestaban. La política de Estados Unidos, en particular la de mi administración, siempre ha sido que este régimen terrorista jamás podrá poseer un arma nuclear. Lo repito: jamás podrán poseer un arma nuclear. Por eso, en la Operación Martillo de Medianoche del pasado junio, destruimos el programa nuclear del régimen en Fort Doe, Natanz e Isfahán. Tras ese ataque, les advertimos que nunca reanudaran su maliciosa búsqueda de armas nucleares, e intentamos repetidamente llegar a un acuerdo. Lo intentamos. Quisieron hacerlo. No quisieron hacerlo. Volvieron a querer hacerlo. No quisieron hacerlo. No sabían lo que estaba sucediendo. Solo querían hacer el mal. Pero Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas.

Han rechazado toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo más. En cambio, intentaron reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros muy buenos amigos y aliados en Europa, a nuestras tropas estacionadas en el extranjero y que pronto podrían alcanzar territorio estadounidense. Imaginen cuán envalentonado estaría este régimen si alguna vez hubiera tenido, y de hecho estuviera armado con armas nucleares, para transmitir su mensaje.

Por estas razones, el ejército estadounidense está llevando a cabo una operación masiva y continua para evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional. Destruiremos sus misiles y arrasaremos su industria misilística. Quedará totalmente destruida de nuevo. Aniquilaremos su armada. Nos aseguraremos de que los agentes terroristas de la región ya no puedan desestabilizar la región ni el mundo ni atacar a nuestras fuerzas, y de que ya no utilicen sus artefactos explosivos improvisados (IED), o bombas en las carreteras, como a veces se les llama, para herir y matar tan gravemente a miles y miles de personas, incluidos muchos estadounidenses. Y nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear. Es un mensaje muy simple. Nunca tendrán un arma nuclear.

Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Construí y reconstruí nuestras fuerzas armadas durante mi primer gobierno, y no hay ejército en la Tierra que se acerque siquiera a su poder, fuerza o sofisticación. Mi gobierno está tomando todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región. Aun así, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar. Se pueden perder las vidas de valientes héroes estadounidenses, y podemos tener bajas. Eso sucede a menudo en la guerra. Pero no lo hacemos por ahora. Lo hacemos por el futuro. Y es una noble misión. Oramos por cada miembro del servicio que arriesga desinteresadamente sus vidas para garantizar que los estadounidenses y nuestros hijos nunca se vean amenazados por un Irán con armas nucleares. Pedimos a Dios que proteja a todos nuestros héroes en situaciones de peligro. Y confiamos en que, con su ayuda, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas prevalecerán. Tenemos a los mejores del mundo, y ellos prevalecerán.

A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo esta noche que deben deponer las armas y obtener inmunidad total. O, como alternativa, enfrentarán una muerte segura. Así que, depongan las armas. Serán tratados con justicia y con inmunidad total, o enfrentarán una muerte segura. Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Manténganse resguardados. No salgan de sus casas. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones.

Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos. Pero nunca la recibieron. Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren. Así que veamos cómo responden. Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora. Ahora es el momento de tomar las riendas de su destino y de desatar el futuro próspero y glorioso que está a su alcance. Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar.

Que Dios bendiga a los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga a todos. Gracias."

Muertos de USA

Trump ha advertido que podría haber bajas estadounidenses en relación con sus operaciones en Irán.

"Mi Administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región. Aun así, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar", dijo Trump en su video compartido en Truth Social.

"Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas, algo que suele ocurrir en la guerra, pero lo hacemos, no para ahora. Lo hacemos por el futuro, y es una noble misión."

bases de usa en medio oriente Instalaciones de USA en Medio Oriente, según Haaretz (Tel Aviv, Israel).

Teherán

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán ha recomendado a los residentes que abandonen la capital, Teherán.

Debido a la situación, “en la medida de lo posible y manteniendo la calma, se recomienda viajar a otros lugares y ciudades si es posible”, indicó el organismo de seguridad del país en un comunicado.

Según medios iraníes, al menos 5 explosiones sacudieron Teherán. Cohetes de las FDI impactaron en la avenida Daneshgah y el barrio de Jomhouri. También se eleva humo en el barrio de Pastour.

Los ataques contra Teherán habían sido planeados durante varios meses y la fecha del ataque se fijó hace varias semanas, escribe Reuters.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirma que todos los objetivos militares israelíes y estadounidenses en Oriente Medio han sido alcanzados “por los poderosos golpes de misiles iraníes”.

“Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado decisivamente”, añadió.

Todos los activos estadounidenses en la región se consideran objetivos legítimos para el ejército de Irán, añadió.

Traducción: Decenas de objetivos del régimen iraní están siendo bombardeados por Israel y Estados Unidos en Qom (sede de la autoridad espiritual iraní), Isfahán, que alberga una instalación nuclear, y Teherán, incluyendo, entre otros, el complejo presidencial, el aeropuerto y la sede de los servicios de inteligencia.

---------------------------

La Unión Europea

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha estado hablando sobre los ataques contra Irán y ha hablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel y otros líderes regionales.

Los últimos acontecimientos en Oriente Medio son peligrosos. El régimen iraní ha asesinado a miles de personas. Sus programas de misiles balísticos y nucleares, junto con su apoyo a grupos terroristas, representan una grave amenaza para la seguridad mundial.

La UE ha adoptado fuertes sanciones contra Irán y ha apoyado soluciones diplomáticas, incluso en la cuestión nuclear. La UE también mantiene una estrecha coordinación con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas. La protección de los civiles y el derecho internacional humanitario son una prioridad.

"Nuestra misión naval Aspides permanece en alerta máxima en el Mar Rojo y está lista para ayudar a mantener abierto el corredor marítimo".

Condena de Arabia Saudita

Arabia Saudita condenó enérgicamente lo que describió como violaciones de Irán de la autonomía de varios estados del Golfo y de la región, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino.

En un comunicado oficial, el Ministerio denunció lo que llamó una violación “flagrante” de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania, expresando plena solidaridad con los países y apoyo a cualquier medida que puedan adoptar.

El Reino advirtió de las graves consecuencias de las continuas violaciones de la autonomía estatal y de las violaciones del derecho internacional, subrayando que esas acciones amenazan la seguridad y la estabilidad regionales.

Arabia Saudita también pidió a la comunidad internacional que condene las presuntas acciones iraníes y adopte medidas firmes para enfrentar las violaciones que socavan la paz y la estabilidad en la región.

----------------------

