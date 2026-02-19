Quién es el multimillonario emir que llega mañana a Bariloche

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, uno de los líderes más influyentes y ricos del mundo árabe, se prepara para arribar a Bariloche el próximo lunes 23/02 en lo que sería su primer viaje al país, aunque de carácter estrictamente privado y sin agenda oficial confirmada, según informó el diario La Nación.
El plan del mandatario emiratí contempla una estadía en la región patagónica, específicamente en las cercanías de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre actividades públicas ni reuniones formales con autoridades nacionales, lo que ha alimentado el hermetismo en torno a la visita.
La zona es visitada por muchos emires y altos rangos de la zona del Golfo. El empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, ligado a la familia real de Qatar, compró 10.000 hectareas en la zona de los Baguales, a 50 km de Bariloche, donde desarrolla un emprendimiento turístico de muy alto nivel.
Hermetismo, logística y seguridad en Bariloche
La organización de la visita ya comenzó a ser perceptible en la cordillera: un avión con personal del gobierno emiratí aterrizó en los últimos días en el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, con el objetivo de coordinar la logística y seguridad de la estadía. Se esperan al menos otras tres aeronaves, incluida la que transportará al propio mandatario.
La presencia emiratí en la zona moviliza un operativo de seguridad de gran envergadura. Medios locales mencionan la participación de alrededor de 200 personas y hasta cuatro helicópteros para traslados internos en la Patagonia.
Se desconoce el lugar exacto donde se alojará, aunque fuentes extraoficiales señalan propiedades vinculadas a capitales extranjeros en las zonas de El Foyel y El Manso, según informó Diario El Cordillerano.
Autoridades provinciales y municipales de Río Negro indicaron a Diario Río Negro que no tuvieron contacto directo con la presidencia emiratí para coordinar este arribo, lo que subraya aún más el carácter no oficial del viaje y el alto nivel de reserva con el que se maneja la agenda del mandatario.
Quién es Mohamed bin Zayed
Mohamed bin Zayed, comúnmente conocido como “MBZ”, es presidente de los Emiratos Árabes Unidos, emir de Abu Dhabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas desde 2022, cuando asumió tras la muerte de su hermano Jalifa bin Zayed Al Nahyan.
Formado en la Royal Military Academy Sandhurst del Reino Unido, ha consolidado una carrera política que lo coloca como una figura central en la proyección internacional de su país. Bajo su liderazgo, Emiratos Árabes Unidos ha ampliado sus vínculos estratégicos con potencias occidentales y ha reforzado su presencia en iniciativas diplomáticas y comerciales globales.
Su familia es dueña del Manchester City, de Inglaterra, y de una fortuna acumulada de al menos US$300.000 millones, según informó Bloomberg. Su capital está diversificado en inversiones inmobiliarias, petroleras, energía e IA.
Contexto diplomático y económico con Argentina y el mundo
Aunque esta visita no tiene una agenda oficial, llega en un momento de creciente interés por parte de Abu Dhabi en fortalecer lazos con América Latina. En 2025, la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos visitó Buenos Aires y mantuvo reuniones con funcionarios argentinos para explorar oportunidades económicas, comerciales y de inversión.
Además, en febrero de 2025, el presidente argentino Javier Milei envió una carta a Mohamed bin Zayed expresando su interés en profundizar la relación bilateral, un gesto que apunta a abrir puertas para futuras iniciativas conjuntas, aunque sin detalles públicos sobre planes concretos.
Previo a su llegada a Argentina, el poderoso emir mantuvo una reunión de más de una hora con el congresista estadounidense Lindsey Graham, de Carolina del Norte, ayer 18/02 en Abu Dabi. En sus redes sociales, el senador hizo una férrea defensa del emir como un socio muy importante para Estados Unidos en la región e interesado en firmar los Acuerdos de Abraham. Graham escribió:
Al mismo tiempo, Graham enfatizó la posición de Estados Unidos contra el régimen de Irán y a favor de los líderes sunitas:
Expectativas e incógnitas
La llegada de un jefe de Estado de un país con una de las economías más robustas de Medio Oriente despierta expectativas sobre posibles anuncios o acuerdos en áreas como inversiones, energía, tecnología o infraestructura, aunque el carácter privado de la visita genera incertidumbre sobre si se concretarán encuentros oficiales o declaraciones públicas.
Mientras tanto, la región cordillerana se prepara para recibir al influyente líder árabe bajo estrictos protocolos de seguridad y máxima reserva, transformando temporalmente un destino turístico en escenario de un suceso diplomático inusual para la Argentina.
Más noticias en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia