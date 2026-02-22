Enojado, Donald Trump aumenta el arancel global pero deberá ratificarlo en el Congreso

Pero los nuevos gravámenes se basan en una ley conocida como la Sección 122, que permite aranceles de hasta el 15%, pero requiere la aprobación del Congreso para extenderlos después de 150 días. Ningún Presidente ha invocado en el pasado la Sección 122, y su uso podría dar lugar a nuevas impugnaciones legales.

La Gran Confusión

Nadie puede anticipar hoy cómo terminaría en un año electoral una votación en el Congreso, de muy estrecha mayoría republicana, sobre los aranceles porque un número creciente de estadounidenses culpa a los aranceles por los precios más altos.

La decisión de la Corte Suprema ha dejado a los líderes empresariales estadounidenses sumidos en una avalancha de interrogantes tales como:

¿Están los reembolsos arancelarios más cerca de hacerse realidad?

¿Resultará más costosa la posibilidad de nuevos aranceles bajo una autoridad legal diferente?

¿Y cómo proceder sin incomodar a la Administración Trump —que ha basado su agenda económica en los aranceles— ni a los consumidores que buscan descuentos?

Muchos directivos de empresas afirman que pasan el fin de semana analizando los escritos legales y la respuesta del Presidente para determinar qué ocurrirá a continuación.

Trump afirmó que aprovecharía el plazo de 150 días para trabajar en la imposición de otros aranceles "legalmente permisibles".

El gobierno pretende invocar otras 2 leyes que permiten impuestos a la importación de productos o países específicos con base en investigaciones sobre seguridad nacional o prácticas comerciales desleales.

Yo, como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a países que, muchos de ellos, han estado 'estafando' a Estados Unidos durante décadas sin represalias (¡hasta que llegué yo!), al nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%. Yo, como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a países que, muchos de ellos, han estado 'estafando' a Estados Unidos durante décadas sin represalias (¡hasta que llegué yo!), al nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%.

Los aranceles de la Sección 122 incluyen exenciones para ciertos productos, incluidos minerales, metales y productos energéticos críticos, según la Casa Blanca.

Milei Trump 2P Trump / Milei: ¿Y cómo queda el acuerdo de comercio entre USA y la Argentina?

Especulaciones

La Federación Nacional de Minoristas estadounidenses instó a los tribunales a establecer un proceso fluido para reembolsar los aranceles a los importadores estadounidenses, ahora que la Corte Suprema falló en contra de lo que había ordenado Donald Trump.

Neil Bradley, director de políticas de la Cámara de Comercio de USA, afirmó que la rápida devolución de los aranceles inadmisibles beneficiaría a más de 200.000 pequeñas empresas importadoras.

Algunos abogados advirtieron que las empresas podrían tener que litigar para obtener reembolsos. "No parece que vaya a ser automático", dijo David Dorey , socio del bufete jurídico Fisher Phillips. "Hay preguntas abiertas sobre qué significa eso y si vale la pena".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que los litigios relacionados con los reembolsos podrían prolongarse durante meses, si no más, y generar escasas recompensas para los consumidores. "Presiento que el pueblo estadounidense no lo verá", declaró en el Club Económico de Dallas.

Los ejecutivos de las grandes empresas han mantenido 'salas de guerra' para analizar las repercusiones de las políticas comerciales.

En vísperas de la decisión de la Corte Suprema, muchas multinacionales establecieron grupos de trabajo y modelos algorítmicos basados en Inteligencia Artificial para ayudarles a evaluar los cambios en los parámetros comerciales.

