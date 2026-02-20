Trump, sin su suba de aranceles; cuestionan al nuevo presidente de Perú; amnistía en Venezuela

RESUMEN AUDIOVISUAL 20/2
Trump se quedó sin su suba de aranceles a la importación; ya cuestionan al nuevo presidente interino de Perú; polémica amnistía a opositores en Venezuela
Se trataba de la piedra angular de la política económica de la administración republicana y uno de los ejes centrales de su estrategia comercial.
2-Nuevo presidente de Perú acusado de corrupción
José María Balcázar se asumió defensor del matrimonio infantil. Se trata del nuevo presidente interino de Perú.
Es el noveno mandatario designado en la última década y acumula múltiples señalamientos por presuntas irregularidades. A sus 83 años, se convirtió en el jefe de Estado más longevo en asumir el cargo.
Solo gobernará cinco meses, hasta que el ganador de las elecciones del 12 de abril tome el poder.
3-Polèmica amnistía en Venezuela
La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley de amnistía limitada, en medio de fuertes tensiones políticas.
La medida había sido prometida por la presidenta interina Delcy Rodríguez a Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero.