Trump, sin su suba de aranceles; cuestionan al nuevo presidente de Perú; amnistía en Venezuela

Solo gobernará cinco meses, hasta que el ganador de las elecciones del 12 de abril tome el poder.

3-Polèmica amnistía en Venezuela

La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley de amnistía limitada, en medio de fuertes tensiones políticas.

La medida había sido prometida por la presidenta interina Delcy Rodríguez a Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero.

La medida había sido prometida por la presidenta interina Delcy Rodríguez a Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Pero, el perdón excluye a cientos de los considerados presos políticos y se aprobó mientras familiares realizaban una huelga de hambre para exigir liberaciones.