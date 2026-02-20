urgente24
Trump, sin su suba de aranceles; cuestionan al nuevo presidente de Perú; amnistía en Venezuela

Trump se quedó sin su suba de aranceles a la importación; ya cuestionan al nuevo presidente interino de Perú; polémica amnistía a opositores en Venezuela

20 de febrero de 2026 - 18:51
Donald Trump y sus aranceles

1-La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó aranceles a las importaciones de Trump

Fueron dispuestos por Donald Trump durante su primer año de gobierno.

Se trataba de la piedra angular de la política económica de la administración republicana y uno de los ejes centrales de su estrategia comercial.

Sin embargo, no eran medidas populares: el 92% de los consumidores vinculó el aumento de los precios internos con la suba de impuestos a los bienes importados.

2-Nuevo presidente de Perú acusado de corrupción

José María Balcázar se asumió defensor del matrimonio infantil. Se trata del nuevo presidente interino de Perú.

Es el noveno mandatario designado en la última década y acumula múltiples señalamientos por presuntas irregularidades. A sus 83 años, se convirtió en el jefe de Estado más longevo en asumir el cargo.

Solo gobernará cinco meses, hasta que el ganador de las elecciones del 12 de abril tome el poder.

3-Polèmica amnistía en Venezuela

La Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley de amnistía limitada, en medio de fuertes tensiones políticas.

La medida había sido prometida por la presidenta interina Delcy Rodríguez a Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Pero, el perdón excluye a cientos de los considerados presos políticos y se aprobó mientras familiares realizaban una huelga de hambre para exigir liberaciones.

