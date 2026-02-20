Falleció el actor Eric Dane por ELA y dejó una lección que incomoda a todo Hollywood

La ELA, Hollywood y el costo de no esconderse

Recordemos que hace menos de un año, en abril de 2025, Dane anunció que tenía ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, y desde ese momento eligió no esconder el deterioro, algo poco habitual en Hollywood donde la imagen se suele maquillar hasta el final. En una entrevista con Good Morning America, recordó el impacto del diagnóstico con una frase que le quedó grabada: "Nunca olvidaré esas tres letras."

Su familia comunicó su muerte con este mensaje: "Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA." Y agregaron que pasó sus últimos días rodeado de amigos, de su esposa Rebecca Gayheart y de sus hijas, que eran el centro de su vida.

La ELA (o esclerosis lateral amiotrófica) afecta a miles de personas cada año y no tiene cura; según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la expectativa de vida promedio desde los primeros síntomas suele oscilar entre 2 y 5 años, lo que explica la rapidez con la que su estado se agravó.

image Después de anunciar su diagnóstico de ELA en 2025, eligió visibilizar la enfermedad y asumir un rol activo en la concientización.

Desde organizaciones como I AM ALS lo despidieron resaltando su rol como vocero y activista de esta enfermedad, y en Variety el creador de Euphoria, Sam Levinson, expresó: "Estoy destrozado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo."

Lo que deja Dane, aparte de un personaje icónico o de una colección de escenas recordadas en YouTube, es también una exposición pública de una enfermedad brutal que suele quedar fuera de los medios, y en ese punto su decisión de hablar cuando todavía podía hacerlo fue más potente que cualquier papel.

Qué hacemos con esa visibilidad es la discusión de fondo, si se traduce en más investigación y conciencia o si se diluye cuando pasa la ola. Porque la televisión genera ídolos, pero las enfermedades no entienden de ratings, y esa es la parte incómoda que queda cuando se apagan las luces.

