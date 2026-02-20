El actor Eric Dane murió este 19/02 a los 53 años, después de enfrentar la ELA, y con su partida se fue una cara muy visible de Hollywood que contó lo que muchos prefieren ocultar. ¿Qué pasa cuando el brillo de la industria choca con una enfermedad que no negocia? ¿Y por qué incomoda más de lo que parece?
TENÍA 53 AÑOS
Falleció el actor Eric Dane por ELA y dejó una lección que incomoda a todo Hollywood
Eric Dane (Grey's Anatomy y Euphoria) murió tras pelear contra la ELA, pero dejó detrás suyo una historia cruda que hoy sacude a Hollywood y es furor en Google.
Eric Dane, el galán que entró por la ventana y salió por la puerta grande
Para millones de espectadores, Eric Dane va a ser siempre el Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, el famoso "McSteamy" que entró en la segunda temporada casi como invitado y terminó convertido en pieza central de la serie durante años, en plena etapa dorada del prime time estadounidense, cuando la ficción médica todavía marcaba agenda.
No es moco de pavo por eso que haya muerto exactamente 20 años después de su debut en la serie, una casualidad que muchos usuarios remarcaron en X e Instagram apenas se conoció la noticia. Como Sloan, Dane encarnaba a un cirujano plástico carismático y mujeriego que competía en presencia con el Derek Shepherd de Patrick Dempsey, pero terminó siendo uno de los personajes más humanos de la historia, con una salida trágica que todavía se recuerda.
Después vinieron otros trabajos, como su papel de Cal Jacobs en Euphoria, donde mostró un registro más oscuro, lejos del molde de galán simpático, una transición que permitió verlo no solo como una cara linda de televisión: como un actor que podía sostener personajes incómodos y contradictorios, en una industria que suele encasillar rápido y sin piedad.
En las últimas horas, su nombre se convirtió en tendencia global en Google Trends, con picos de búsqueda en Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y cientos de países más, impulsados por consultas como "Eric Dane ELA", "Eric Dane muerte" y "actor McSteamy actor".
La ELA, Hollywood y el costo de no esconderse
Recordemos que hace menos de un año, en abril de 2025, Dane anunció que tenía ELA, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, y desde ese momento eligió no esconder el deterioro, algo poco habitual en Hollywood donde la imagen se suele maquillar hasta el final. En una entrevista con Good Morning America, recordó el impacto del diagnóstico con una frase que le quedó grabada: "Nunca olvidaré esas tres letras."
Su familia comunicó su muerte con este mensaje: "Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA." Y agregaron que pasó sus últimos días rodeado de amigos, de su esposa Rebecca Gayheart y de sus hijas, que eran el centro de su vida.
La ELA (o esclerosis lateral amiotrófica) afecta a miles de personas cada año y no tiene cura; según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la expectativa de vida promedio desde los primeros síntomas suele oscilar entre 2 y 5 años, lo que explica la rapidez con la que su estado se agravó.
Desde organizaciones como I AM ALS lo despidieron resaltando su rol como vocero y activista de esta enfermedad, y en Variety el creador de Euphoria, Sam Levinson, expresó: "Estoy destrozado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo."
Lo que deja Dane, aparte de un personaje icónico o de una colección de escenas recordadas en YouTube, es también una exposición pública de una enfermedad brutal que suele quedar fuera de los medios, y en ese punto su decisión de hablar cuando todavía podía hacerlo fue más potente que cualquier papel.
Qué hacemos con esa visibilidad es la discusión de fondo, si se traduce en más investigación y conciencia o si se diluye cuando pasa la ola. Porque la televisión genera ídolos, pero las enfermedades no entienden de ratings, y esa es la parte incómoda que queda cuando se apagan las luces.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran
Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral