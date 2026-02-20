Cimbronazo en River por lo que reveló Juan Cortese sobre Franco Armani

La victoria ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina trajo algo de alivio. No obstante, la forma en la que consiguió el triunfo dejó interrogantes: el gol llegó de penal y recién a los 87 minutos frente a un rival recién ascendido a la Primera Nacional.

En este contexto, el duelo ante Vélez Sarsfield del próximo domingo 22 de febrero será clave para determinar en qué punto se encuentra el equipo de Gallardo.

Mientras tanto, muchos observan con atención la decisión que podría tomar el entrenador respecto a Franco Armani.

Tras la salida de varios de los denominados “héroes de Madrid”, el capitán dentro del campo de juego pasó a ser Juanfer Quintero.

Ahora bien, otro de los grandes referentes del plantel es Franco Armani, aunque hasta el momento no sumó minutos en este 2026.

El arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la pretemporada, lesión que lo marginó de los amistosos ante Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay, además de los primeros compromisos oficiales del año.

En las últimas horas, el periodista Juan Cortese aportó una información que generó expectativa: “Armani trabaja en campo, ya con normalidad. Alta inminente”.

Por su parte, el también periodista partidario Germán Balcarce amplió el panorama: “Franco Armani y Sebastián Driussi están a punto de recibir el alta médica: ambos respondieron bien ante las exigencias”.

Todo indica que, de no mediar inconvenientes, el arquero de 39 años podría reaparecer el próximo domingo y recuperar la titularidad en el Millonario, tras la etapa en la que Santiago Beltrán ocupó el arco.

