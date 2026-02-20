Cimbronazo en River por lo que reveló Juan Cortese sobre Franco Armani

River Plate de Marcelo Gallardo viene de vencer a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina. Sin embargo, necesita dar un golpe sobre la mesa en el próximo compromiso ante Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El entrenador del Millonario debe despejar algunas incógnitas de cara a ese encuentro. Entre ellas, los hinchas siguen de cerca lo que reveló el periodista Juan Cortese sobre Franco Armani.
River Plate de Marcelo Gallardo
River Plate de Marcelo Gallardo no atraviesa un buen momento.
En los primeros partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el Millonario mostró un rendimiento prometedor y pareció dejar atrás el bajo nivel exhibido en 2025. Sin embargo, el sábado 7 de febrero Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental y sembró un mar de dudas en el equipo del Muñeco.
Para colmo, días más tarde, Argentinos Juniors volvió a golpearlo en La Paternal. Así, River acumuló dos derrotas consecutivas y el malestar volvió a instalarse entre los hinchas, que temen repetir el escenario del año pasado.
La victoria ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina trajo algo de alivio. No obstante, la forma en la que consiguió el triunfo dejó interrogantes: el gol llegó de penal y recién a los 87 minutos frente a un rival recién ascendido a la Primera Nacional.
En este contexto, el duelo ante Vélez Sarsfield del próximo domingo 22 de febrero será clave para determinar en qué punto se encuentra el equipo de Gallardo.
Mientras tanto, muchos observan con atención la decisión que podría tomar el entrenador respecto a Franco Armani.
Juan Cortese sobre Franco Armani
Tras la salida de varios de los denominados “héroes de Madrid”, el capitán dentro del campo de juego pasó a ser Juanfer Quintero.
Ahora bien, otro de los grandes referentes del plantel es Franco Armani, aunque hasta el momento no sumó minutos en este 2026.
El arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la pretemporada, lesión que lo marginó de los amistosos ante Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay, además de los primeros compromisos oficiales del año.
En las últimas horas, el periodista Juan Cortese aportó una información que generó expectativa: “Armani trabaja en campo, ya con normalidad. Alta inminente”.
Por su parte, el también periodista partidario Germán Balcarce amplió el panorama: “Franco Armani y Sebastián Driussi están a punto de recibir el alta médica: ambos respondieron bien ante las exigencias”.
Todo indica que, de no mediar inconvenientes, el arquero de 39 años podría reaparecer el próximo domingo y recuperar la titularidad en el Millonario, tras la etapa en la que Santiago Beltrán ocupó el arco.
