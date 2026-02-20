Se confirman los plazos: Lautaro Martínez llega a la Finalissima pero se pierde la Champions

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrepxckedV2/status/2022032157255119314?s=20&partner=&hide_thread=false Lautaro Martinez - The Premium Footballerpic.twitter.com/ilPw9DAfE4 — (@DrepxckedV2) February 12, 2026

En lo táctico, su ausencia también modifica la estructura. El Inter suele jugar con doble nueve junto a Marcus Thuram y, sin el argentino, el equipo pierde referencia ofensiva y presión alta. Todo indica que Cristian Chivu apostará por Francesco Esposito dentro del tradicional 3-4-2-1 italiano.

El calendario, además, no da respiro. El Inter es líder con 61 puntos, seguido por el Milan con 54, pero necesita dar vuelta la serie ante el Bodo Glimt para sostener su continuidad en la Champions League. Luego deberá enfrentar al Como por la Copa Italia (el equipo de Cesc Fàbregas, una de las sorpresas del torneo) y disputar el clásico ante el Milan por la Serie A, un duelo fundamental para no recortar la ventaja sobre su perseguidor directo.

Sin su máximo goleador en cancha, el margen de error se reduce.

Una pieza clave también para Lionel Scaloni

La Finalissima se disputará el próximo 27 de marzo en Qatar y será el primer gran examen de la Selección Argentina pensando en el Mundial 2030. En ese contexto, la situación de Lautaro Martínez adquiere un peso especial.

Si bien hoy corre detrás de Julián Álvarez en la consideración inicial, el delantero del Inter sigue siendo una pieza estratégica para Lionel Scaloni. El técnico ha demostrado capacidad para adaptar el esquema según el rival, y en ese mapa táctico el Toro siempre puede entrar en carpeta, ya sea como titular o como variante decisiva.

Julián logró cortar su racha sin goles en los últimos partidos, pero Lautaro arrastra una espina: el Mundial pasado, al que llegó condicionado físicamente y sin poder mostrar su mejor versión. Esta vez, la historia es distinta. Tendrá margen para ponerse a punto y llegar competitivo a un duelo que funciona como antesala simbólica del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

angarg El plantel campeón vuelve a reunirse en marzo: la evolución de Lautaro Martínez es clave en la hoja de ruta de Scaloni.

Para Scaloni, cada lesión de este calibre abre interrogantes en un momento de transición generacional. Figuras de peso comienzan a ceder terreno ante la nueva camada, y la gestión de los tiempos físicos se vuelve determinante. Por ahora, la única baja confirmada es la del polivalente Juan Foyth. Habrá que ver si la lista suma más nombres o si el alivio médico de Lautaro termina siendo la mejor noticia de la semana para la Albiceleste.

