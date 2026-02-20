Una mala para el Inter de Cristian Chivu y una buena para la Selección Argentina de Lionel Scaloni: se confirmaron los plazos de la lesión de Lautaro Martínez tras el cruce de Champions League. Llegará a la Finalissima con lo justo, pero se pierde tres duelos clave con el club italiano.
PARTE MÉDICO
Se confirman los plazos: Lautaro Martínez llega a la Finalissima pero se pierde la Champions
La distensión en el sóleo izquierdo hará que el jugador del Inter de Milán se pierda la revancha ante Bodo Glimt, la Copa Italia y el clásico frente al Milan.
Así lo confirmó el Inter de Milán este viernes. Según los estudios realizados, el delantero presenta una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, una lesión muscular que, si bien no reviste gravedad extrema, lo obligará a frenar y someterse a tratamiento con plaquetas antes de una nueva evaluación médica.
El parte oficial llevó tranquilidad luego de que su entrenador, Cristian Chivu, hubiera calificado el problema como “bastante grave” tras la derrota 3-1 ante el Bodo Glimt, el equipo noruego que sorprendió al Nerazzurro en la ida de los playoffs de la Champions League. En principio, se habla de un período estimado de recuperación que lo dejará fuera de la revancha ante Bodo Glimt, del cruce frente a Como por la Copa Italia y del clásico contra el Milan por la Serie A.
Un goleador histórico que deja expuesto al Inter
Lautaro Martínez no es una baja más. Es el goleador y capitán del Inter. Lleva 14 tantos en la actual temporada, la misma cifra que había convertido en la anterior, y viene de una campaña 2023-2024 en la que explotó con 24 goles.
Pero el peso real de su ausencia se entiende mejor en perspectiva histórica: con 171 goles, es el cuarto máximo artillero en la historia del club. Comparte esa marca con Roberto Boninsegna; por delante aparecen Alessandro Altobelli (209) y el mítico Giuseppe Meazza (284), emblema absoluto del Nerazzurro.
En lo táctico, su ausencia también modifica la estructura. El Inter suele jugar con doble nueve junto a Marcus Thuram y, sin el argentino, el equipo pierde referencia ofensiva y presión alta. Todo indica que Cristian Chivu apostará por Francesco Esposito dentro del tradicional 3-4-2-1 italiano.
El calendario, además, no da respiro. El Inter es líder con 61 puntos, seguido por el Milan con 54, pero necesita dar vuelta la serie ante el Bodo Glimt para sostener su continuidad en la Champions League. Luego deberá enfrentar al Como por la Copa Italia (el equipo de Cesc Fàbregas, una de las sorpresas del torneo) y disputar el clásico ante el Milan por la Serie A, un duelo fundamental para no recortar la ventaja sobre su perseguidor directo.
Sin su máximo goleador en cancha, el margen de error se reduce.
Una pieza clave también para Lionel Scaloni
La Finalissima se disputará el próximo 27 de marzo en Qatar y será el primer gran examen de la Selección Argentina pensando en el Mundial 2030. En ese contexto, la situación de Lautaro Martínez adquiere un peso especial.
Si bien hoy corre detrás de Julián Álvarez en la consideración inicial, el delantero del Inter sigue siendo una pieza estratégica para Lionel Scaloni. El técnico ha demostrado capacidad para adaptar el esquema según el rival, y en ese mapa táctico el Toro siempre puede entrar en carpeta, ya sea como titular o como variante decisiva.
Julián logró cortar su racha sin goles en los últimos partidos, pero Lautaro arrastra una espina: el Mundial pasado, al que llegó condicionado físicamente y sin poder mostrar su mejor versión. Esta vez, la historia es distinta. Tendrá margen para ponerse a punto y llegar competitivo a un duelo que funciona como antesala simbólica del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Para Scaloni, cada lesión de este calibre abre interrogantes en un momento de transición generacional. Figuras de peso comienzan a ceder terreno ante la nueva camada, y la gestión de los tiempos físicos se vuelve determinante. Por ahora, la única baja confirmada es la del polivalente Juan Foyth. Habrá que ver si la lista suma más nombres o si el alivio médico de Lautaro termina siendo la mejor noticia de la semana para la Albiceleste.
