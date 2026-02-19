Boca sorprendió a todos y luego de haber negociado durante cuatro días cerró la contratación del paraguayo Adam Bareiro, quien se suma desde Fortaleza de Brasil. A falta de firma pero con el pase confirmado, el atacante que tuvo un breve paso por River ya tuvo un gesto en contra del Millonario para congraciarse con la hinchada Xeneize.
SORPRENDIÓ
El gesto de Adam Bareiro contra River tras cerrarse su pase a Boca
En las últimas horas se confirmó la llegada de Adam Bareiro a Boca, que busca enterrar su pasado en River.
Fue a mediados del 2024 que Adam Bareiro fue protagonista de una de las novelas del mercado de pases ya que ante su buen nivel en San Lorenzo recibió propuestas de Boca y de River. El paraguayo analizó las dos ofertas y rápidamente se decantó por la del Millonario y fue así como se concretó el traspaso a cambio de 4,5 millones dólares.
En total Bareiro duró solamente un semestre en River ya que luego de la salida de Martín Demichelis como entrenador, Marcelo Gallardo lo utilizó poco y nada y la realidad es que no rindió en absoluto ya que se marchó sin haber anotado un solo tanto. A comienzos del 2025 el paraguayo se marchó al Al-Rayyan de Qatar donde estuvo a préstamo por seis meses y luego regresó al Millonario para finalmente ser vendido a Fortaleza de Brasil.
Ahora Boca volvió a la carga por él y Bareiro entendió que era momento de aprovechar la chance de sumarse nuevamente a un equipo importante, más aún teniendo en cuenta que Fortaleza jugará durante todo este año en la Serie B de Brasil. El Xeneize acordó la compra del 100% de la ficha del pase en 3 millones de dólares, de los cuales a River le corresponde cerca de un 40% de y ahora solo resta la revisión y la firma.
El gesto de Adam Bareiro contra River
Ante este paso, Bareiro entendió que era momento de enterrar su pasado en River y es por eso que ya tuvo un gesto para congraciarse con la gente de Boca. En el día de hoy se comprobó que el paraguayo borró absolutamente todas sus fotos y publicaciones relacionadas con el Millonario, como si realmente nunca hubiese vestido la camiseta de La Banda.
En River no generó demasiada bronca el pase de Bareiro a Boca ya que tuvo un paso muy corto sin pena ni gloria e incluso esta operación le permite al Millonario ganar más dinero del que invirtió en su momento por la compra del delantero. Por otra parte en el club de La Ribera están a la espera de que el paraguayo llegue a la Argentina este viernes por la mañana para realizarse la revisión médica y firmar su contrato.
Más en GOLAZO24
Los tres 'refuerzos' que está por conseguir River antes de Vélez