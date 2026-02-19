El gesto de Adam Bareiro contra River tras cerrarse su pase a Boca

En River no generó demasiada bronca el pase de Bareiro a Boca ya que tuvo un paso muy corto sin pena ni gloria e incluso esta operación le permite al Millonario ganar más dinero del que invirtió en su momento por la compra del delantero. Por otra parte en el club de La Ribera están a la espera de que el paraguayo llegue a la Argentina este viernes por la mañana para realizarse la revisión médica y firmar su contrato.

