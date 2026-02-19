Pedro Sánchez bajo sospecha por presunto fraude en las primarias del PSOE

El intercambio no se limitaría a esa frase. En la conversación también aparecen referencias a listados de afiliados, horarios de cierre y gestión de actas. Tal y como destacan en la investigación publicada por El Español, los mensajes hablarían de “bajar el listado” y de “meter” determinados votos, expresiones que apuntarían a una coordinación para intervenir en el recuento durante la jornada interna.

Pedro Sánchez y María Begoña Pedro Sánchez junto a su esposa, Begoña Gómez, en un acto institucional. El nombre del entorno presidencial fue mencionado en investigaciones y controversias políticas recientes.

Las referencias incluidas en el material difundido alcanzan a federaciones como Navarra, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, lo que ampliaría el alcance territorial de la presunta operatoria. Hasta el momento no existe resolución judicial que confirme irregularidades en aquellas primarias. Sin embargo, la difusión de estos mensajes reabre un interrogante político sensible: si el proceso que consolidó el liderazgo de Pedro Sánchez dentro del PSOE pudo haber estado condicionado por prácticas ajenas a una competencia interna transparente.

Un desgaste que se acumula

La aparición de mensajes vinculados ahora a las primarias de 2017 agrega una dimensión distinta al desgaste político del entorno socialista. Ya no se trata únicamente del llamado caso Koldo, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia y que afectó al entorno del exministro José Luis Ábalos. El foco se desplaza hacia el origen mismo del liderazgo interno que llevó a Pedro Sánchez nuevamente a la Secretaría General del PSOE.

Pero el contexto es más amplio. La oposición suele incorporar a ese marco otros episodios que, aunque de naturaleza distinta, han erosionado la imagen pública del Gobierno. Entre ellos aparece la investigación sobre el rescate de Air Europa y los contactos del entorno empresarial vinculado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, en un caso que ha generado controversia política y pedidos de explicaciones parlamentarias, aunque sin condenas judiciales firmes.

También se suma el denominado caso Salazar, que involucró a un dirigente socialista denunciado por presunto acoso sexual y cuya causa fue archivada por la Fiscalía. Si bien no derivó en imputaciones, el episodio fue utilizado por el Partido Popular como ejemplo de supuesta doble vara interna en el tratamiento de denuncias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bipartidismo_/status/2023513766001078307?s=20&partner=&hide_thread=false URGENTE | Pedro Sánchez es señalado por primera vez en la trama de corrupción del PSOE.



Montó junto a su mujer una red de influencias entre la OMT, Air Europa y República Dominicana.



El PP sigue rechazando convocar una moción de censura contra este Gobierno criminal. pic.twitter.com/r4atnMktRZ — Bipartidismo Stream (@Bipartidismo_) February 16, 2026

En paralelo, el llamado caso Tito Berni (una trama de presuntos sobornos, fiestas con empresarios y contratos públicos que afectó a exdirigentes socialistas en Canarias) reforzó el relato opositor sobre prácticas irregulares dentro del espacio. Aunque no todos los implicados pertenecen al núcleo duro del actual Gobierno, la acumulación de nombres y titulares contribuye al desgaste mediático.

Cada uno de estos frentes tiene su propia naturaleza jurídica y procesal. Sin embargo, en el plano político, la oposición los presenta como parte de un mismo ecosistema de irregularidades que, a su juicio, debilita la autoridad moral del Ejecutivo. Desde el oficialismo, en cambio, insisten en diferenciar causas judiciales en curso, procesos archivados y controversias de carácter estrictamente político.

El efecto es acumulativo. En un escenario de polarización creciente, cada nueva revelación, confirmada o no, se integra rápidamente a un relato mayor. Y en esa narrativa, el origen del liderazgo interno de Pedro Sánchez, ahora bajo sospecha por la filtración de mensajes, se convierte en una pieza más dentro de un tablero político cada vez más tensionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unaicano10/status/2023836671301816413?s=20&partner=&hide_thread=false Pues ya es oficial que Pedro Sánchez y el grupo del Peugeot amañaron las primarias del PSOE en 2017 con votos falsos y alterando el censo electoral.



Una vez más, la “extrema derecha” conspiranoica tenía razón.



Como dice Santiago Abascal, lo peor de Sánchez está por llegar. pic.twitter.com/DA5hiBk5Fl — Unai Cano (@unaicano10) February 17, 2026

