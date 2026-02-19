Koldo García vuelve a colocar al PSOE en el centro de la polémica. Esta vez no se trata de contratos de mascarillas ni de comisiones durante la pandemia, sino de una conversación filtrada que instala la presunta manipulación de votos en las primarias internas de 2017, el proceso que devolvió a Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido.
NUEVA TRAMA EN EL CASO KOLDO
Pedro Sánchez bajo sospecha por presunto fraude en las primarias del PSOE
Mensajes publicados por El Español describen presuntas irregularidades en las primarias del PSOE de 2017 que llevaron al actual presidente al liderazgo.
El material difundido en las últimas horas por El Español formaría parte del contenido del teléfono móvil incautado a García en el marco de la causa judicial conocida como caso Koldo. Según lo publicado, los mensajes aludirían a la introducción de papeletas inexistentes y a la alteración de actas en distintas federaciones durante aquella jornada electoral interna.
Las primarias del 21 de mayo de 2017 marcaron un punto de inflexión en el PSOE. Tras su dimisión como secretario general en octubre de 2016, en medio de una fuerte crisis interna del partido, Sánchez regresó como candidato y se impuso frente a Susana Díaz y Patxi López con un amplio respaldo de la militancia. Aquella victoria relanzó su carrera política y terminó por proyectarlo hasta la Presidencia del Gobierno. Hoy, ese origen vuelve a quedar bajo la lupa.
Las frases que ponen el foco en el recuento
Entre los mensajes difundidos ayer aparece una indicación atribuida a Koldo García, entonces colaborador cercano del entorno de José Luis Ábalos y figura vinculada a la campaña interna de Pedro Sánchez. El mensaje habría sido enviado a Patricia Úriz, militante socialista en Navarra y pareja del asesor, durante la jornada de votación de las primarias del PSOE del 21 de mayo de 2017. La frase es directa: “Mete los de los cuatro rumanos”.
Según lo publicado por el medio mencionado, la expresión haría referencia a la incorporación de votos inexistentes en una de las mesas de votación de una agrupación local, dentro del proceso interno en el que los afiliados del PSOE elegían a su secretario general.
El intercambio no se limitaría a esa frase. En la conversación también aparecen referencias a listados de afiliados, horarios de cierre y gestión de actas. Tal y como destacan en la investigación publicada por El Español, los mensajes hablarían de “bajar el listado” y de “meter” determinados votos, expresiones que apuntarían a una coordinación para intervenir en el recuento durante la jornada interna.
Las referencias incluidas en el material difundido alcanzan a federaciones como Navarra, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, lo que ampliaría el alcance territorial de la presunta operatoria. Hasta el momento no existe resolución judicial que confirme irregularidades en aquellas primarias. Sin embargo, la difusión de estos mensajes reabre un interrogante político sensible: si el proceso que consolidó el liderazgo de Pedro Sánchez dentro del PSOE pudo haber estado condicionado por prácticas ajenas a una competencia interna transparente.
Un desgaste que se acumula
La aparición de mensajes vinculados ahora a las primarias de 2017 agrega una dimensión distinta al desgaste político del entorno socialista. Ya no se trata únicamente del llamado caso Koldo, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia y que afectó al entorno del exministro José Luis Ábalos. El foco se desplaza hacia el origen mismo del liderazgo interno que llevó a Pedro Sánchez nuevamente a la Secretaría General del PSOE.
Pero el contexto es más amplio. La oposición suele incorporar a ese marco otros episodios que, aunque de naturaleza distinta, han erosionado la imagen pública del Gobierno. Entre ellos aparece la investigación sobre el rescate de Air Europa y los contactos del entorno empresarial vinculado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, en un caso que ha generado controversia política y pedidos de explicaciones parlamentarias, aunque sin condenas judiciales firmes.
También se suma el denominado caso Salazar, que involucró a un dirigente socialista denunciado por presunto acoso sexual y cuya causa fue archivada por la Fiscalía. Si bien no derivó en imputaciones, el episodio fue utilizado por el Partido Popular como ejemplo de supuesta doble vara interna en el tratamiento de denuncias.
En paralelo, el llamado caso Tito Berni (una trama de presuntos sobornos, fiestas con empresarios y contratos públicos que afectó a exdirigentes socialistas en Canarias) reforzó el relato opositor sobre prácticas irregulares dentro del espacio. Aunque no todos los implicados pertenecen al núcleo duro del actual Gobierno, la acumulación de nombres y titulares contribuye al desgaste mediático.
Cada uno de estos frentes tiene su propia naturaleza jurídica y procesal. Sin embargo, en el plano político, la oposición los presenta como parte de un mismo ecosistema de irregularidades que, a su juicio, debilita la autoridad moral del Ejecutivo. Desde el oficialismo, en cambio, insisten en diferenciar causas judiciales en curso, procesos archivados y controversias de carácter estrictamente político.
El efecto es acumulativo. En un escenario de polarización creciente, cada nueva revelación, confirmada o no, se integra rápidamente a un relato mayor. Y en esa narrativa, el origen del liderazgo interno de Pedro Sánchez, ahora bajo sospecha por la filtración de mensajes, se convierte en una pieza más dentro de un tablero político cada vez más tensionado.
