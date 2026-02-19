Jefe del Comando Sur en Venezuela: USA se "hermana" con Delcy por el crudo y sin transición a la vista

No obstante, hay quienes legitiman este proceder de Trump en Venezuela, argumentando que Estados Unidos ya aprendió de sus errores en Irak. "La experiencia estadounidense en Irak, tras la invasión de 2003, dejó una lección duradera en la doctrina estratégica republicana: los vacíos de poder pueden derivar en escenarios impredecibles, con consecuencias económicas y geopolíticas adversas. Trump parece decidido a evitar ese precedente en el caso venezolano", afirma la agencia de noticias Telediario.

El petróleo "hermanó" momentáneamente a Donald Trump con el chavismo

Tras varias décadas de confrontación, sanciones y órdenes de captura, Washington inició una tutela directa del gobierno de Rodríguez, la sucesora de Maduro, bajo la excusa de velar por la democracia y los derechos humanos, aunque haya liberado a un puñado de presos políticos y el régimen aún permanezca en el poder en Caracas.

Este miércoles, la exvicepresidenta de Maduro y actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en Miraflores al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, clave en el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental, lo que resultó en la captura de Maduro y en el ataque a más de una veintena de supuestas narcolanchas. También recibió al primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, cuyo país ha sido clave en las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y es indispensable para la transferencia de fondos provenientes de la comercialización del petróleo venezolano, gestionado por la administración de Trump.

Venezuela recibió la semana pasada al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien pasó varios días en el país visitando campos petroleros, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y de que el presidente estadounidense le pidiera a Delcy Rodríguez el "acceso total" al petróleo venezolano si no quería caer en la misma suerte que el líder bolivariano.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó el secretario de Energía estadounidense en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.

El viernes, la administración de Donald Trump levantó las sanciones al petróleo venezolano y dio vía libre a Repsol y otras energéticas. En esa jornada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos quitó las históricas sanciones que pesaban sobre el petróleo de Venezuela y autorizó a varias compañías petroleras a realizar en Caracas transacciones relacionadas con las operaciones del sector del petróleo y el gas.

image El mensaje que compartió Trump en Truth Social. Indicó, además, que estas acciones buscan recuperar bienes que, según dijo, fueron robados.

Trump además anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, los cuales serán vendidos a precio de mercado, lo que podría alcanzar un monto de más de 2000 millones de dólares a la cotización actual.

“Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, expresó el presidente estadounidense en su cuenta de la plataforma The Truth Social, justo antes de la visita a Venezuela de su ministro de Energía.

He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos

Embed

En ese sentido, detalló que lo recaudado se depositará en cuentas bancarias controladas por Estados Unidos y que las ganancias beneficiarán tanto a la población estadounidense como a la venezolana, aunque los desembolsos serán a discreción de la administración de Trump.

Al respecto, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Washington tiene un "plan a largo plazo" para Venezuela, y que la incautación del crudo constituye "la primera acción" visible de esa estrategia, que abarca las etapas de estabilización, recuperación y, por último, transición democrática.

Según la Casa Blanca, actualmente, Washington estaría velando por la 'estabilización' socio-política en Caracas, presionando para un cambio en las políticas gubernamentales represivas hacia unas que respeten la libertad de reunión, los derechos humanos y la opinión política contraria al régimen. En este contexto, y bajo la presión de Trump, el gobierno de Delcy Rodríguez cerró siete entidades chavistas relacionadas con crímenes de lesa humanidad y persecuciones políticas, al mismo tiempo que liberó a 444 presos políticos.

Mediante el decreto presidencial 5.248, la mandataria interina ordenó liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 bajo la administración de Nicolás Maduro, con el objetivo de analizar información sobre "la actividad enemiga interna y externa". Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y sindicatos periodísticos habían señalado a esa entidad por entorpecer el acceso a la información pública.

Más contenido en Urgente24

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

José Lis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina