Jefe del Comando Sur en Venezuela: USA se "hermana" con Delcy por el crudo y sin transición a la vista

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó este miércoles Venezuela, donde se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, con el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y del Interior y Justicia Diosdado Cabello, contra quienes el Departamento de Justicia estadounidense había emitido órdenes de captura internacional y ofrecido recompensas millonarias por su captura bajo el argumento de que cometieron crímenes de lesa humanidad y mantienen lazos con el narcoterrorismo.
A pesar del prontuario criminal de este “chavismo remasterizado” que aún sigue en el poder, el jefe del Comando Sur, junto con Laura F. Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, y Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, mantuvieron encuentros en Caracas con altos mandos militares bolivarianos y funcionarios venezolanos para hablar sobre temas como seguridad y “la estabilización” del país sudamericano tras el derrocamiento en enero del presidente Nicolás Maduro, según informó el Comando Sur en su cuenta de X.
“Se reunieron con las autoridades interinas para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump y avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos”, escribió la encargada de Asuntos para Venezuela por parte de Estados Unidos, Laura Dogu en la red social X.
Del lado de Venezuela, las autoridades informaron que Donovan se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con los ministros de Defensa, Vladimir Padrino, y de Interior, Diosdado Cabello, para acordar “una agenda de cooperación bilateral” en la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo y la migración. “El encuentro ratifica que el camino diplomático debe ser el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional”, señaló el Gobierno venezolano a través de un comunicado.
Sin embargo, estos movimientos políticos y conversaciones cordiales entre la administración de Donald Trump y la de la presidenta interina chavista Delcy Rodríguez tras capturar a Nicolás Maduro un mes atrás, han dejado boquiabiertos y con gran incertidumbre a la diáspora venezolana, que se siente traicionada por Washington después de la promesa estadounidense de transicionar a la Democracia y liberar a todos los presos políticos. Asimismo, la oposición venezolana no tiene más remedio que soportar las humillaciones de la Casa Blanca para poder entrar al Palacio de Miraflores, aunque sea por la puerta de atrás.
No obstante, hay quienes legitiman este proceder de Trump en Venezuela, argumentando que Estados Unidos ya aprendió de sus errores en Irak. "La experiencia estadounidense en Irak, tras la invasión de 2003, dejó una lección duradera en la doctrina estratégica republicana: los vacíos de poder pueden derivar en escenarios impredecibles, con consecuencias económicas y geopolíticas adversas. Trump parece decidido a evitar ese precedente en el caso venezolano", afirma la agencia de noticias Telediario.
El petróleo "hermanó" momentáneamente a Donald Trump con el chavismo
Tras varias décadas de confrontación, sanciones y órdenes de captura, Washington inició una tutela directa del gobierno de Rodríguez, la sucesora de Maduro, bajo la excusa de velar por la democracia y los derechos humanos, aunque haya liberado a un puñado de presos políticos y el régimen aún permanezca en el poder en Caracas.
Este miércoles, la exvicepresidenta de Maduro y actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en Miraflores al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, clave en el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico Oriental, lo que resultó en la captura de Maduro y en el ataque a más de una veintena de supuestas narcolanchas. También recibió al primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, cuyo país ha sido clave en las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y es indispensable para la transferencia de fondos provenientes de la comercialización del petróleo venezolano, gestionado por la administración de Trump.
Venezuela recibió la semana pasada al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien pasó varios días en el país visitando campos petroleros, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y de que el presidente estadounidense le pidiera a Delcy Rodríguez el "acceso total" al petróleo venezolano si no quería caer en la misma suerte que el líder bolivariano.
“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó el secretario de Energía estadounidense en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.
El viernes, la administración de Donald Trump levantó las sanciones al petróleo venezolano y dio vía libre a Repsol y otras energéticas. En esa jornada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos quitó las históricas sanciones que pesaban sobre el petróleo de Venezuela y autorizó a varias compañías petroleras a realizar en Caracas transacciones relacionadas con las operaciones del sector del petróleo y el gas.
Trump además anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, los cuales serán vendidos a precio de mercado, lo que podría alcanzar un monto de más de 2000 millones de dólares a la cotización actual.
“Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, expresó el presidente estadounidense en su cuenta de la plataforma The Truth Social, justo antes de la visita a Venezuela de su ministro de Energía.
En ese sentido, detalló que lo recaudado se depositará en cuentas bancarias controladas por Estados Unidos y que las ganancias beneficiarán tanto a la población estadounidense como a la venezolana, aunque los desembolsos serán a discreción de la administración de Trump.
Al respecto, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Washington tiene un "plan a largo plazo" para Venezuela, y que la incautación del crudo constituye "la primera acción" visible de esa estrategia, que abarca las etapas de estabilización, recuperación y, por último, transición democrática.
Según la Casa Blanca, actualmente, Washington estaría velando por la 'estabilización' socio-política en Caracas, presionando para un cambio en las políticas gubernamentales represivas hacia unas que respeten la libertad de reunión, los derechos humanos y la opinión política contraria al régimen. En este contexto, y bajo la presión de Trump, el gobierno de Delcy Rodríguez cerró siete entidades chavistas relacionadas con crímenes de lesa humanidad y persecuciones políticas, al mismo tiempo que liberó a 444 presos políticos.
Mediante el decreto presidencial 5.248, la mandataria interina ordenó liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 bajo la administración de Nicolás Maduro, con el objetivo de analizar información sobre "la actividad enemiga interna y externa". Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y sindicatos periodísticos habían señalado a esa entidad por entorpecer el acceso a la información pública.
