Mountbatten-Windsor: El caso Jeffrey Epstein otra vez en la Casa Real británica

Los documentos mostraron que Mountbatten-Windsor, a quien su hermano, el rey Carlos, le quitó el título de "príncipe" el año pasado, había abogado por Epstein en una visita de estado a los Emiratos Árabes Unidos con la Reina (su madre, Isabel II) en 2010.

Los archivos también contenían una imagen de Mountbatten-Windsor en 4 patas encima de una mujer joven.

andrew Andrew Mountbatten-Windsor.

Claves de la noticia

Andrew Mountbatten-Windsor ha sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

El jueves se publicaron fotografías de coches de policía sin distintivos y agentes vestidos de civil en Wood Farm, en la zona de Sandringham, poco después de las 8 de la mañana.

Un comunicado de la policía de Thames Valley decía: «Hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos 60 años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento».

El arresto se produjo mientras Mountbatten-Windsor celebraba su 66º cumpleaños en casa.

La policía había estado evaluando las acusaciones de que Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, compartió información confidencial con el multimillonario delincuente sexual infantil Jeffrey Epstein cuando era enviado comercial del Reino Unido.

Oliver Wright, subdirector de la policía de Thames Valley, dijo: “Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”.

A continuación la declaración completa:

"Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en direcciones de Berkshire y Norfolk.

El hombre permanece bajo custodia policial en este momento.

No revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales. Recuerden también que este caso está activo, por lo que se recomienda precaución al publicarlo para evitar incurrir en desacato.

El subjefe de policía Oliver Wright dijo: "Luego de una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público.

Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito.

“Entendemos el importante interés público en este caso y brindaremos actualizaciones en el momento apropiado”.

