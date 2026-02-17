Cuba: La vida por 1 MW (el Nuevo Hombre será eléctrico)

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba", declaró.

Asimismo, defendió que "no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada" fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

bienal-Habana.jop_.jpg.webp La Habana solo funciona con luz diurna.

El apagón

Cuba lucha por mantener las luces encendidas en medio del bloqueo petrolero de Trump. Su red eléctrica era frágil incluso antes de que una falla crítica en la línea de transmisión a principios de diciembre cortara temporalmente la conexión entre La Habana y las principales centrales termoeléctricas del país caribeño en Matanzas. Otro fracaso 'revolucionario'.

Luego, la Administración Trump bloqueó los envíos de combustible que abastecen el 60% de los aproximadamente 100.000 barriles de crudo diarios que necesita para alimentar su envejecido sistema eléctrico.

Los datos diarios de Unión Eléctrica, la autoridad estatal que controla la infraestructura eléctrica de la isla, muestran que el colapso del suministro coincide aproximadamente con la captura del principal aliado de Cuba, Venezuela.

La electricidad disponible se ha desplomado desde principios de año. Y ha afectado de forma desproporcionada a las zonas rurales y a los centros provinciales, según un análisis de imágenes satelitales de Bloomberg News. El nivel de luz emitida por la noche en las principales ciudades del este, como Santiago de Cuba y Holguín, ha disminuido hasta un 50 % en comparación con el promedio histórico.

Dadas las ya precarias condiciones de la red eléctrica, muchos cubanos han encontrado maneras de importar paneles solares. No es una propuesta necesariamente barata.

Es lógico que La Habana, la zona más rica de la isla, experimente una mayor adopción de paneles solares. Los sistemas de baterías que se cargan mientras la red eléctrica está conectada, para luego alimentar electrodomésticos cuando no lo está, también son comunes en la capital.

Además de Venezuela, México había sido un proveedor constante de petróleo a Cuba. Entregó un pequeño cargamento el 09/01, según Kpler, una firma de datos y análisis. Unas semanas después, Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que abasteciera de combustible a la isla, cortando también ese flujo. Como resultado, La Habana lleva 1 mes completo sin un suministro importante de combustible, según los datos.

CUBA_DIAZ-CANEL_MARCO-RUBIO_AFP Izq.: Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante una sesión plenaria de la cumbre BRICS en Río de Janeiro, Brasil, el 07/07/2025; Der.: Secretario de Estado de USA, Marco Rubio, en Mar-a-Lago en Palm (Beach, Florida), el 03/01/2026. El 11/01/2026 Donald Trump reiteró en redes sociales que Rubio, hijo de padres inmigrantes cubanos, será el próximo líder de Cuba. FOTO: MAURO PIMENTEL / AFP

El Nicos I.V.

Ahora es un juego de espera entre Washington y La Habana para ver quién cede primero. Trump argumenta que el régimen es tan débil que colapsará por sí solo y está cortando todas las fuentes de apoyo externo para acelerar el proceso. Miguel Díaz-Canel ha indicado que está abierto a negociar con USA, pero no sobre el sistema de gobierno unipartidista del país.

Desde los pueblos rurales hasta las capitales de provincia y la propia Habana, los cubanos viven cada día bajo una presión cada vez mayor. Si bien el régimen sobrevivió al colapso de la exUnión Soviética en la década de 1990 mediante un ajuste de cinturón y un estoicismo igualmente agresivos, aún podía importar combustible para mantener la electricidad.

En ese contexto se anunció que un petrolero con carga entró este lunes en la bahía de Matanzas y atracó cerca del puerto de logística energética de la ciudad, según las plataformas de seguimiento marítimo.

Se trata del buque Nicos I.V., con código de identificación IMO 9103843, bandera de San Vicente y las Granadinas y 183 metros de eslora. Aunque aparece parcialmente cargado (tiene capacidad para más de 300.000 barriles), se desconoce el tipo y cantidad de combustible que transporta.

Algunos medios sugieren que se trataría del 1er. tanquero que atraca en la Isla desde el Ocean Mariner (09/01), que entró procedente de México con unos 85.000 barriles.

Las plataformas de seguimiento marítimo no han registrado ningún movimiento del Nicos I.V. en las últimas semanas, aunque es posible que el barco apagara su transpondedor, como suelen hacer los petroleros que trabajan con Cuba, para mantener en secreto las entregas de crudo.

Sin embargo, Marine Traffic señala que el Nicos I.V. ha estado anclado una larga temporada cerca de la refinería de Cienfuegos y que se dedicaba últimamente al cabotaje entre los puertos de la Isla para trasladar combustible.

El Nicos I.V. no está sancionado por USA, pero sí que tiene el estatus de "vigilancia activa" por un delito medioambiental previo y por haber estado vinculado en el pasado al denominado "puente energético" entre Venezuela y Cuba.

Según recientes documentos legales de YSA, este petrolero pertenece a la naviera griega Nicos I.V. Special Maritime Enterprises, una sociedad de objetivo único para el control de este barco, aunque su gestión técnica y comercial está a cargo de la empresa griega Oceanic Shipmanagement Corp.

México, Chile y España han anunciado el envío de ayuda humanitaria a la Isla, aunque hasta ahora solo ha llegado la del primero, ya que los otros dos prevén canalizarla a través de organismos internacionales.

Rusia ha avanzado que está estudiando enviar petróleo, aunque ha preferido no dar detalles con el objetivo de preservar la operación.

Cuba apenas produce 1/3 de los alrededor de 110.000 barriles de petróleo diarios que precisa, por lo que el Gobierno ha puesto en marcha un durísimo plan de emergencia que ha dejado la sanidad y el transporte en servicios mínimos, acabado con las clases presenciales en la universidad, instaurado el teletrabajo –pese a los apagones y el acceso limitado a internet– y los horarios restringidos en las oficinas estatales y racionado severamente el combustible

