"Granjas de portátiles" en USA

La escala del fraude es masiva. Según el grupo PSCORE, estos trabajadores pueden confiscar hasta el 90% de sus ingresos para el Estado.

“Unos cuantos trabajadores de TI pueden financiar fácilmente un misil”, sentenció Nam Bada, jefe de este grupo de derechos humanos en Seúl. La metodología incluye pagar a residentes locales para mantener computadoras encendidas en suelo estadounidense, simulando una presencia física que engaña incluso a empresas del Fortune 500.

El experto en ciberseguridad Mun Chong-hyun destaca que estos agentes son extremadamente dedicados: “Están en línea los fines de semana y por la noche, generando una cantidad significativa de efectivo que ayuda a mantener el régimen”.

A pesar de los lujos relativos, Koh recuerda la dualidad de su función antes de escapar: “En ese ambiente estábamos sufriendo abusos, pero también éramos los perpetradores”.

Hoy, desde Corea del Sur, reflexiona sobre sus antiguos colegas: "Quizás me consideren un sucio traidor. Pero quizá exista la posibilidad de que me comprendan a nivel humano".

