Agentes cibernéticos norcoreanos se infiltran en empresas globales para generar hasta 800 millones de dólares anuales para el régimen de Kim Jong-un. Bajo identidades falsas, operan desde "granjas de portátiles", utilizando perfiles en LinkedIn y direcciones IP falsas, reveló el desertor Anton Koh a WSJ.
EN LAS NARICES DE TRUMP
Teletrabajo y ciberestafa: Cómo Kim Jong-un financia sus armas nucleares
Un desertor revela cómo agentes cibernéticos infiltrados en empresas de USA generan millones de dólares para el régimen de Kim Jong-un
¿El objetivo?, desviar salarios en dólares hacia el programa nuclear de Pyongyang mediante el robo de identidades extranjeras.
Ciberestafa: El testimonio de Anton Koh
En el directorio interno de una empresa con sede en California, Anton Koh era solo otra cara en la red de trabajadores remotos: un prolífico desarrollador de software con un perfil pulido en LinkedIn y una dirección IP que se remonta al Medio Oeste. En realidad, el hombre detrás del código vivía en un dormitorio estatal en China. Se llamaba Anton Koh. Y no era chino.
Koh pertenecía a un grupo de ciberoperativos de élite norcoreanos, entrenados y enviados al extranjero. Su estrategia durante la pandemia fue agresiva: "Soy ingeniero de software y tengo una gran oportunidad para ti", decía Koh a ciudadanos estadounidenses para reclutarlos.
Tras su deserción, el joven describe el choque cultural de acceder a internet libre: "Fue como ver la televisión en color por primera vez después de toda una vida en blanco y negro", afirmó Koh sobre sus días en China.
"Granjas de portátiles" en USA
La escala del fraude es masiva. Según el grupo PSCORE, estos trabajadores pueden confiscar hasta el 90% de sus ingresos para el Estado.
“Unos cuantos trabajadores de TI pueden financiar fácilmente un misil”, sentenció Nam Bada, jefe de este grupo de derechos humanos en Seúl. La metodología incluye pagar a residentes locales para mantener computadoras encendidas en suelo estadounidense, simulando una presencia física que engaña incluso a empresas del Fortune 500.
El experto en ciberseguridad Mun Chong-hyun destaca que estos agentes son extremadamente dedicados: “Están en línea los fines de semana y por la noche, generando una cantidad significativa de efectivo que ayuda a mantener el régimen”.
A pesar de los lujos relativos, Koh recuerda la dualidad de su función antes de escapar: “En ese ambiente estábamos sufriendo abusos, pero también éramos los perpetradores”.
Hoy, desde Corea del Sur, reflexiona sobre sus antiguos colegas: "Quizás me consideren un sucio traidor. Pero quizá exista la posibilidad de que me comprendan a nivel humano".
